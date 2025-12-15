Hollywoodban háború van, a Netflix kegyetlenül küzd a teljhatalomért: a Warner-felvásárlás miatt vannak veszélyben a mozik és a stúdiók

A hollywoodi filmipar rég nem látott erőpróba elé állt, miután napvilágra került: a Netflix megállapodásra jutott a Warner Bros. Discovery stúdió és streamingüzletágának 82,7 milliárd dolláros (kb. 29 300 milliárd forint) felvásárlásáról. A két vállalat együttes bejelentése azonnal felforgatta a piacot, és nem csupán befektetői hullámokat indított el, hanem heves reakciókat váltott ki Hollywood egészében – stúdióktól a rendezőkön át az érdekvédelmi szervezetekig. Nem túlzás kijelenteni, hogy Hollywood jelenleg lángokban áll a Warner-felvásárlás miatt, és tízezrek sorsa felett fognak egy tollvonással dönteni.

A Warner-felvásárlás miatt vannak veszélyben a mozik és a stúdiók / Fotó: Shutterstock AI

Ha Hollywood fejeseinek önmagában nem okozott volna elég nagy fejfájást a Netflix váratlan ajánlata, akkor a Paramount Skydance licitálása hallatán már biztosan elkezdett izzadni a tenyerük. A stúdió vezetője, David Ellison váratlanul egy új, immár ellenséges felvásárlási ajánlattal állt elő, amely a Warren Bros. teljes vállalatát venné meg 108 milliárd dollárért (kb. 38 200 milliárd forint). A Netflix már elnyerte a Warner vezetésének támogatását, a Paramount viszont a részvényeseket igyekszik meggyőzni, és ezzel megnyitotta Hollywood egyik legélesebb vállalati csatáját az elmúlt évtizedben.

A tét óriási: aki megnyeri a Warner-felvásárlást, az új monopolhelyzetet hoz létre, ami

átírhatja a filmgyártás,

a streamingpiac

és a moziforgalmazás egész jövőjét.

A kérdés már nem az, hogy lesz-e konszolidáció, hanem az: melyik koncentrációval jár jobban – vagy kevésbé rosszul – a filmes világ?

Sokaknak fáj a Warner-felvásárlás

Arról már régóta beszélnek, hogy a Warner milyen pénzügyi hullámvölgybe került, ennek ellenére a 2025-ös év kifejezetten erősnek számított, emiatt pedig sokan bíztak abban, hogy mégsem valósul meg az eladás (legfeljebb csak a vállalat stratégia újraosztása). A Minecraft-film tarolt a fiataloknál, az eredeti thrillerek és horrorok – a Bűnösök, a Fegyverek, az új Végső állomás és Démonok között – stabil közönséget hoztak, valamint a Superman-franchise is újraéledt.