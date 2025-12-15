Deviza
Hollywoodban háború van, a Netflix kegyetlenül küzd a teljhatalomért: a Warner-felvásárlás miatt vannak veszélyben a mozik és a stúdiók

Hollywoodba megérkezett a háború, a felek felsorakoztatták haderőiket. A Netflix és a Paramount Skydance egymásnak feszült, a világ pedig arra vár, hogy melyikük jön ki győztesen a Warner Bros. Discovery körül zajló licitháborúból. Vagyis a világ csak várna, ugyanis Hollywood különböző szereplői és még maga Donald Trump amerikai elnök és a Christopher Nolan vezette Amerikai Rendezők Szövetsége is beszállt a Warner-felvásárlás körüli vitába. Ebben a háborúban tényleg nincsenek semleges felek, a filmipar jövője a tét.
Gergely Máté
2025.12.15, 21:00

A hollywoodi filmipar rég nem látott erőpróba elé állt, miután napvilágra került: a Netflix megállapodásra jutott a Warner Bros. Discovery stúdió és streamingüzletágának 82,7 milliárd dolláros (kb. 29 300 milliárd forint) felvásárlásáról. A két vállalat együttes bejelentése azonnal felforgatta a piacot, és nem csupán befektetői hullámokat indított el, hanem heves reakciókat váltott ki Hollywood egészében – stúdióktól a rendezőkön át az érdekvédelmi szervezetekig. Nem túlzás kijelenteni, hogy Hollywood jelenleg lángokban áll a Warner-felvásárlás miatt, és tízezrek sorsa felett fognak egy tollvonással dönteni.

a Warner-felvásárlás miatt vannak veszélyben a mozik és a stúdiók
A Warner-felvásárlás miatt vannak veszélyben a mozik és a stúdiók / Fotó: Shutterstock AI

Ha Hollywood fejeseinek önmagában nem okozott volna elég nagy fejfájást a Netflix váratlan ajánlata, akkor a Paramount Skydance licitálása hallatán már biztosan elkezdett izzadni a tenyerük. A stúdió vezetője, David Ellison váratlanul egy új, immár ellenséges felvásárlási ajánlattal állt elő, amely a Warren Bros. teljes vállalatát venné meg 108 milliárd dollárért (kb. 38 200 milliárd forint). A Netflix már elnyerte a Warner vezetésének támogatását, a Paramount viszont a részvényeseket igyekszik meggyőzni, és ezzel megnyitotta Hollywood egyik legélesebb vállalati csatáját az elmúlt évtizedben.

A tét óriási: aki megnyeri a Warner-felvásárlást, az új monopolhelyzetet hoz létre, ami 

  • átírhatja a filmgyártás, 
  • a streamingpiac 
  • és a moziforgalmazás egész jövőjét. 

A kérdés már nem az, hogy lesz-e konszolidáció, hanem az: melyik koncentrációval jár jobban – vagy kevésbé rosszul – a filmes világ?

Sokaknak fáj a Warner-felvásárlás

Arról már régóta beszélnek, hogy a Warner milyen pénzügyi hullámvölgybe került, ennek ellenére a 2025-ös év kifejezetten erősnek számított, emiatt pedig sokan bíztak abban, hogy mégsem valósul meg az eladás (legfeljebb csak a vállalat stratégia újraosztása). A Minecraft-film tarolt a fiataloknál, az eredeti thrillerek és horrorok – a Bűnösök, a Fegyverek, az új Végső állomás és Démonok között – stabil közönséget hoztak, valamint a Superman-franchise is újraéledt.

Mindez azt jelezné, hogy egy százéves filmstúdió sikeresen újra magára talált. Ennek ellenére David Zaslav, a Warner Bros. Discovery vezérigazgatója (akit többek is minden idők leghaszontalanabb CEO-jának neveznek) hajlandóságot mutatott a cég eladására. Ezt Hollywoodban sokan úgy látják: a döntés inkább a pénzpiaci logikát, mintsem a filmipar hosszú távú érdekeit követi.

A Netflix a növekedés és az elrettentés – van, aki hallatja a hangját

A Netflix ajánlatának lényege nem csupán az, hogy hozzájusson a Warner ikonikus tartalmaihoz – a Harry Pottertől a DC-univerzumon át a Trónok harcáig –, hanem hogy leállítsa a versenyt. A streamingpiac ma már kissé túlnőtt saját magán, és a Netflix több mint 300 millió előfizetővel így is dominálja a piacot. 

Egy sikeres Warner-felvásárlás esetén a Netflix tovább erősítené a helyzetét a streamingpiac élén, és az HBO Max eltűnne a konkurenciák közül.

A rendezői szakma sem maradt csendben: a Directors Guild of America (Amerikai Rendezők Szövetsége) Christopher Nolan vezetésével hivatalos egyeztetést kezdeményezett a Netflixszel, mert attól tartanak, hogy a felvásárlást követően tovább szűkül a kreatív mozgástér, a mozik szerepe pedig marginalizálódik. A Netflix ugyanis régóta csak minimális, díjra jelölhetőség miatt kötelező mozis ablakot biztosít, ami komoly feszültséget kelt a rendezők és moziláncok körében.

A Paramount ellentámadásba kezdett

David Ellison ajánlata három szempontból is más:

  • A teljes céget venné meg, nem csak a stúdiót és a streamingüzletágat.
  • Több készpénzt kínál részvényenként, mint a Netflix.
  • Könnyebb szabályozói útvonalat ígér, legalábbis az amerikai politikai környezet egy részének támogatása miatt.

Utóbbit azért tartja sok elemző relevánsnak, mert az Ellison család erős republikánus kötődései – illetve a finanszírozásban szerepet vállaló Jared Kushner – befolyásolhatják az engedélyezési folyamatot. A Paramount szerint az ő verziójuk kevésbé lenne veszélyes a streamingpiaci versenyre, ugyanakkor nem titok, hogy 6 milliárd dolláros költségcsökkentést terveznek, ami rengeteg munkahely és tartalom sorsát pecsételné meg.

Hollywood két rossz közül választhat egyelőre

A filmipar nagy része hevesen reagált a Warner-felvásárlás hírére. A hangulatot jól mutatja, hogy a szakmában sokan úgy érzik, a Netflix a mozik ellen dolgozik, a Paramount pedig politikailag túlzottan befolyásoló tényező, és félelmet kelt a CNN jövőjével, illetve a tartalmi függetlenséggel kapcsolatban. Rendezők, producerek, ügynökségek és szakszervezetek is egymást érik a nyilatkozataikkal. Egy Oscar-díjas producer úgy fogalmazott: „Hollywood sokkot kapott. Ez tényleg megtörténik.” Sokak szerint a jó alternatívák évekkel ezelőtt tűntek el, most pedig már csak arról beszélhetünk, hogy ki szerez nagyobb hatalmat az eddigieknél is koncentráltabb piacon.

Bár két különböző cég ajánlatáról van szó, a végeredmény mindkét esetben egy-egy domináns médiabirodalom lenne:

  1. Ha a Netflix nyer, akkor egyetlen szolgáltató birtokolná a világ egyik legerősebb filmes és sorozatos tartalomkönyvtárát. A streamingpiac versenye drámaian csökkenne, a mozik pedig még inkább háttérbe szorulhatnak. 
  2. Ha a Paramount nyer, akkor egy óriási konglomerátum jönne létre a CBS-szel, a CNN-nel, az HBO-val, a Nickelodeonnal, és hatalmas sport- és gyerektartalom-portfólióval. Az amerikai hírmédia és szórakoztatóipar koncentrációja új politikai és szabályozói kérdéseket vetne fel, valamint a költségcsökkentési program komoly tartalmi visszaesést okozhatna. A streamingpiacon létrejönne egy új óriás, melynek mérete már valódi kihívója lehetne a Netflixnek – így más területeken képződhet monopolnyomás.

A Warner-felvásárlás ellen még Donald Trump amerikai elnök is felszólalt: elmondása szerint valóban sok problémát vet fel a Warner eladása, és ő is részt fog venni a döntéshozatalban. A Fehér Ház gazdasági tanácsadója pedig arról beszélt, hogy az amerikai Igazságügyi Minisztérium már régóta vizsgálja egy hasonló jellegű felvásárlásnak a következményeit, tehát őket nem érte váratlanul a Netflix bejelentése.

Kivel járna jobban Hollywood és a szakma?

A filmes világ számára valójában arról szól a vita, hogy a Netflix-féle centralizált streaminguralom, vagy a Paramount-féle politikailag érzékeny, tartalmi racionalizálásra épülő konglomerátum jelent-e kisebb veszélyt a művészi szabadságra, a mozik fennmaradására és a szakmai alkupozíciókra. A helyzet iróniája, hogy Hollywood egy része – mely évek óta attól tart, hogy a streaming felfalja a filmipart – 

most két olyan opció közül választ, melyek mindegyike a koncentráció növelésével jár. 

A különbség leginkább abban áll, milyen jellegű monopólium épülne ki: technológiai logikára épülő digitális birodalom, vagy hagyományos médiavállalatok összeolvadásával formálódó iparági óriás.

A szabályozói vizsgálatok hónapokig, akár egy évig is eltarthatnak. A befektetők reakciói is vegyesek: a Warner-részvények erősödtek, a Paramounté megugrott, a Netflixé pedig visszaesett. Ez azt mutatja, hogy a piac maga sem látja tisztán, melyik irányba billen a mérleg. A háttérben azonban már most zajlik az, ami igazán számít: a hatalom újraosztása a hollywoodi ökoszisztémában.

Van még egy fontos tényező: a Warner sikeres videójáték-ágazata

Az üzlet miatt a videójáték-ipart érintő, aggasztó kérdések is felmerültek: a gamingdivízió gyakorlatilag említés nélkül maradt a Netflix és a Warner tárgyalásában.  A Neflix vezetése később külön is hangsúlyozta: a videójátékok nem játszottak érdemi szerepet a döntésben, ez pedig komoly kérdéseket vet fel a legendás játékbirodalommal kapcsolatban, köztük azt is: veszélyben van-e a Hogwarts Legacy folytatása.

Gregory Peters, a Netflix társigazgatója ugyan elismerte, hogy a kiadó bizonyos címekkel – köztük a Harry Potter-univerzumban játszódó Hogwarts Legacyval – komoly eredményeket ért el, de jelezte azt is: a felvásárlási modellbe ezeket nem számolták bele. Azt viszont a Netflixnek is be kell látnia, hogy a Warner égisze alatt több nagy franchise-hoz kötődő sikerjáték is napvilágot látott az elmúlt 10-15 évben:

  • a Batman Arkham-sorozat,
  • a Shadow of Mordor és folytatása, a Shadow of War,
  • a Mortal Kombat,
  • valamint az összes Lego-játék.

A Netflix prioritásai miatt azonban többek között a Hogwarts Legacy folytatása is veszélybe kerülhet. A vállalat ugyanis egyértelműen a filmekre és sorozatokra épülő üzleti modellben gondolkodik, ahol a játékfejlesztés jelenleg csupán kiegészítő szereplő. Ha a játékstúdiók nem kapnak hangsúlyos helyet a stratégiai tervezésben, könnyen előfordulhat, hogy a már folyamatban lévő vagy tervezett projektek háttérbe szorulnak. A Hogwarts Legacy esetében ez különösen kockázatos, hiszen bár az első rész rendkívüli kereskedelmi sikert ért el, a fejlesztés folytatása jelentős befektetést igényelne.

A játékfejlesztő stúdiók jövője így továbbra is bizonytalan. Bár a Warner alá tartozó Rocksteady állítólag egy új Batman-játékon dolgozik, még nem látható, hogy a Netflix milyen struktúrában, milyen prioritások mentén kívánja majd működtetni a megszerzett portfóliót.

