Nem csendesedik a vihar a Warner körül: a Netflix és a Paramount is új ajánlattal állt elő – a vezetőség és a részvényesek továbbra sem értenek egyet

Az amerikai szórakoztatóipar egyik legnagyobb felvásárlási ügye új fordulatot vett: a Netflix és a Paramount Skydance is egyre hatásosabb pénzügyi lépésekkel igyekszik megerősíteni ajánlatát a Warner Bros. Discovery megszerzésére. Mindez újfent azt bizonyítja, hogy nemcsak stratégiai, hanem finanszírozási szempontból is az elmúlt évtized egyik legnagyobb horderejű tranzakciójáról van szó.

A Netflix és a Paramount is új ajánlattal állt elő – a Warner vezetősége és a részvényesek továbbra sem értenek egyet / Fotó: NurPhoto via AFP

A Netflix a napokban átalakította a Warner felvásárlásához kapcsolódó finanszírozási struktúráját. A streamingcég a korábban felvett, összesen 59 milliárd dolláros (mintegy 20 ezermilliárd forintos) áthidaló hitel egy részét olcsóbb és hosszabb futamidejű adósságra cserélte. Ennek részeként

egy 5 milliárd dolláros (körülbelül 1700 milliárd forintos) rulírozó hitelkeretet,

valamint két, egyenként 10 milliárd dolláros (nagyjából 3400 milliárd forintos) lehívható hitelkonstrukciót kötött le.

Az áthidaló finanszírozásból így még 34 milliárd dollár (mintegy 11 500 milliárd forint) maradt, melyet a következő időszakban szindikálhatnak a bankok – számolt be róla a Bloomberg.

Nem eszik olyan forrón a kását

A Netflix december elején jutott megállapodásra a Warner stúdió- és streamingeszközeinek megvásárlásáról, mely a céget 82,7 milliárd dollárra (közel 28 ezermilliárd forintra) értékelte. A helyzetet azonban gyorsan bonyolította, hogy a Paramount Skydance ellenséges felvásárlási ajánlattal lépett színre, teljes egészében készpénzes konstrukcióban, ami azonnal licitháborút indított el.

A Warner Bros. Discovery igazgatótanácsa eddig egyértelműen a Netflix ajánlata mellett állt ki,

és a Paramount ajánlatát „elégtelennek és túl kockázatosnak” minősítette, elsősorban annak finanszírozási háttere miatt. A Paramount ugyanis 54 milliárd dollárnyi (mintegy 18 300 milliárd forintos) adósságvállalással támasztotta volna alá ajánlatát, amit a Warner vezetése túlzott kockázatnak tartott.

Ezen próbált most változtatni Larry Ellison, az Oracle társalapítója, aki személyes garanciát vállalt a Paramount Skydance ajánlatának egyik kulcselemére.

Az Oracle társalapítója összesen 40,4 milliárd dollárnyi (hozzávetőleg 13 700 milliárd forintnyi) saját tőkefinanszírozást garantál,

hogy eloszlassa a Warner igazgatótanácsának kétségeit az ajánlat mögötti fedezettel kapcsolatban. A módosítás formálisan nem változtat a részvényenként 30 dolláros ajánlati áron, de a piac kedvezően reagált: a Warner Bros. részvényei közel 4 százalékkal emelkedtek, míg a Paramount Skydance papírjai mintegy 3 százalékos pluszban nyitottak.