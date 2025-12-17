Egyre szorosabb a verseny a Netflix és a Paramount Skydance között, a tét pedig még mindig nem más, mint a Warner Bros. Discovery. Hollywood talán legnagyobb csatájának új fejleménye, hogy most a Warner vezetése arra kérte részvényeseit, hogy utasítsák el a Paramount 108,4 milliárd dolláros (nagyjából 39 000 milliárd forintos) ellenséges felvásárlási ajánlatát. Az igazgatósága szerint az ajánlat értéke nem megfelelő, miközben jelentős kockázatokat és többletköltségeket hárítana a tulajdonosokra.

A Warner vezetése gyanúsan kardoskodik a Paramount ellen – talán nem is tudunk mindent a Netflix felvásárlási ajánlatáról / Fotó: NurPhoto via AFP

A Warner a hónap elején már megállapodott a Netflixszel kulcsfontosságú eszközeinek értékesítéséről. Az üzlet értelmében a legendás filmstúdiók, az HBO kábelcsatorna és a streamingplatform összesen 82,7 milliárd dollárért (mintegy 29 800 milliárd forintért) kerülne a Netflixhez, ami alapjaiban alakítaná át Hollywood erőviszonyait. A Warner vezetése szerint ez a tranzakció kiszámíthatóbb és magasabb értéket kínál a részvényeseknek.

A Paramount – melyet az Ellison család irányít – még a Netflix-megállapodás nyilvánosságra kerülése előtt tett kísérletet a Warner megszerzésére, majd az egyezséget követően egy készpénzes, az egész vállalatot érintő ajánlattal állt elő. Ez a konstrukció a CNN hírtelevíziót is magában foglalná, és

a Paramount jelezte: közvetlenül a részvényesekhez fordulna az ügyben.

Ilyen helyzetekben a vállalatvezetés és a részvényesek érdekei könnyen eltérhetnek egymástól. Ameddig a menedzsment a folyamatban lévő tárgyalások, a szabályozói kockázatok és a hosszabb távú stratégiai szempontok alapján értékeli az ajánlatokat, addig a befektetők döntéseit gyakran a nyilvánosan elérhető információk és a felkínált azonnali ellenérték befolyásolja.

Egy ellenséges ajánlat, mely közvetlenül a részvényeseket célozza meg, éppen ezt a különbséget használja ki: a gyors, készpénzes ajánlat vonzó lehet azok számára, akik nem látnak bele a zárt tárgyalások részleteibe, vagy nem kívánják vállalni egy összetettebb tranzakció kockázatait.

A Warner vezetőinek sok bajuk van a Paramount ajánlatával

A Warner igazgatótanácsa azonban határozott hangú levélben utasította vissza a kezdeményezést. Samuel A. Di Piazza Jr., a testület elnöke szerint az ajánlat nemcsak alulértékelt, hanem olyan finanszírozási és végrehajtási bizonytalanságokat hordoz, melyek veszélyeztethetik a tulajdonosi értéket. A vállalat azt is kifogásolta, hogy

a Paramount állításaival szemben nem világos, valóban teljes körű pénzügyi fedezet áll-e rendelkezésre az ügylet mögött.

A kérdéseket tovább erősítette, hogy egy hatósági beadvány szerint az ajánlat mögött külső befektetők is megjelentek, köztük Jared Kushner – Donald Trump vejének – Affinity Partners nevű alapja, valamint Szaúd-Arábia állami befektetési alapja és a katari befektetési hatóság. Később ugyanakkor kiderült, hogy Kushnerék visszaléptek a folyamattól. A Warner vezetése ennek ellenére „átláthatatlannak” nevezte a finanszírozási struktúrát, és arra figyelmeztette a részvényeseket, hogy az ajánlatra nem érdemes alapozni.