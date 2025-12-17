Deviza
A Warner vezetése gyanúsan kardoskodik a Paramount ellen – talán nem is tudunk mindent a Netflix felvásárlási ajánlatáról

Újabb fordulatot vett az amerikai médiapiac egyik legnagyobb vállalati csatája. A Warner Bros. Discovery igazgatósága arra kérte a részvényeseket, hogy utasítsák el a Paramount által tett, több mint 100 milliárd dolláros felvásárlási ajánlatot. A Warner vezetése szerint a Netflixszel kötött megállapodás stabilabb és kiszámíthatóbb.
Gergely Máté
2025.12.17, 18:20

Egyre szorosabb a verseny a Netflix és a Paramount Skydance között, a tét pedig még mindig nem más, mint a Warner Bros. Discovery. Hollywood talán legnagyobb csatájának új fejleménye, hogy most a Warner vezetése arra kérte részvényeseit, hogy utasítsák el a Paramount 108,4 milliárd dolláros (nagyjából 39 000 milliárd forintos) ellenséges felvásárlási ajánlatát. Az igazgatósága szerint az ajánlat értéke nem megfelelő, miközben jelentős kockázatokat és többletköltségeket hárítana a tulajdonosokra.

A Warner vezetése gyanúsan kardoskodik a Paramount ellen – talán nem is tudunk mindent a Netflix felvásárlási ajánlatáról / Fotó: NurPhoto via AFP

A Warner a hónap elején már megállapodott a Netflixszel kulcsfontosságú eszközeinek értékesítéséről. Az üzlet értelmében a legendás filmstúdiók, az HBO kábelcsatorna és a streamingplatform összesen 82,7 milliárd dollárért (mintegy 29 800 milliárd forintért) kerülne a Netflixhez, ami alapjaiban alakítaná át Hollywood erőviszonyait. A Warner vezetése szerint ez a tranzakció kiszámíthatóbb és magasabb értéket kínál a részvényeseknek.

A Paramount – melyet az Ellison család irányít – még a Netflix-megállapodás nyilvánosságra kerülése előtt tett kísérletet a Warner megszerzésére, majd az egyezséget követően egy készpénzes, az egész vállalatot érintő ajánlattal állt elő. Ez a konstrukció a CNN hírtelevíziót is magában foglalná, és 

a Paramount jelezte: közvetlenül a részvényesekhez fordulna az ügyben.

Ilyen helyzetekben a vállalatvezetés és a részvényesek érdekei könnyen eltérhetnek egymástól. Ameddig a menedzsment a folyamatban lévő tárgyalások, a szabályozói kockázatok és a hosszabb távú stratégiai szempontok alapján értékeli az ajánlatokat, addig a befektetők döntéseit gyakran a nyilvánosan elérhető információk és a felkínált azonnali ellenérték befolyásolja. 

Egy ellenséges ajánlat, mely közvetlenül a részvényeseket célozza meg, éppen ezt a különbséget használja ki: a gyors, készpénzes ajánlat vonzó lehet azok számára, akik nem látnak bele a zárt tárgyalások részleteibe, vagy nem kívánják vállalni egy összetettebb tranzakció kockázatait.

A Warner vezetőinek sok bajuk van a Paramount ajánlatával

A Warner igazgatótanácsa azonban határozott hangú levélben utasította vissza a kezdeményezést. Samuel A. Di Piazza Jr., a testület elnöke szerint az ajánlat nemcsak alulértékelt, hanem olyan finanszírozási és végrehajtási bizonytalanságokat hordoz, melyek veszélyeztethetik a tulajdonosi értéket. A vállalat azt is kifogásolta, hogy 

a Paramount állításaival szemben nem világos, valóban teljes körű pénzügyi fedezet áll-e rendelkezésre az ügylet mögött.

A kérdéseket tovább erősítette, hogy egy hatósági beadvány szerint az ajánlat mögött külső befektetők is megjelentek, köztük Jared Kushner – Donald Trump vejének – Affinity Partners nevű alapja, valamint Szaúd-Arábia állami befektetési alapja és a katari befektetési hatóság. Később ugyanakkor kiderült, hogy Kushnerék visszaléptek a folyamattól. A Warner vezetése ennek ellenére „átláthatatlannak” nevezte a finanszírozási struktúrát, és arra figyelmeztette a részvényeseket, hogy az ajánlatra nem érdemes alapozni.

A társaság azt is hangsúlyozta, hogy nem látják megalapozottnak azt az érvet, miszerint a Paramount ajánlata könnyebben átmenne a szabályozói jóváhagyáson, mint a Netflixszel kötött megállapodás. Ellenkezőleg: 

  • a Paramount-féle forgatókönyv jelentős pluszköltségekkel járna, 
  • beleértve a Netflixnek fizetendő, mintegy 2,8 milliárd dolláros (közel 1 000 milliárd forintos) meghiúsulási díjat is.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az Egyesült Államok elnöke jelezte: személyesen is szerepet kíván vállalni abban, hogy a hatóságok jóváhagyják-e bármelyik tranzakciót. Nyilatkozataiban külön kitért a CNN jövőjére, melyet régóta élesen bírál, és melynek sorsát kulcskérdésnek tekinti a döntés során.

A Warner is bőven tett azért, hogy ilyen helyzetbe kerüljön

A Warner Bros. Discovery felvásárlása körüli licitháború eltakarta azt a kérdést, hogyan jutott a vállalat ebbe a kiszolgáltatott helyzetbe. A cég már a 2022-es létrejöttekor jelentős adóssággal indult, miközben a lineáris tévés piac gyors zsugorodása aláásta azt a bevételi bázist, amelyre a modell épült. 

David Zaslav vezetése alatt a fókusz a pénzügyi stabilizációra és az adósságcsökkentésre került, ami rövid távon működött, de súlyos tartalmi és márkakárokat okozott. 

A költségvágások és a prémiumpozíció felhígulása meggyengítette a Warner alkupozícióját, a 2025-ben bejelentett szétválasztási terv pedig végleg jelezte a piacnak, hogy a vállalat értéke darabokban realizálható. Mindez hozzájárult ahhoz, hogy a Warner mára nem irányítója, hanem célpontja lett a médiapiaci konszolidációnak.

