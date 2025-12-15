Deviza
Mostantól a farkasok is a Wizz Airrel repülnek – sztárcsapathoz igazolt a magyar hátterű fapados

Szponzori megállapodást kötött a magyar alapítású diszkont-légitársaság az AS Romával. A Serie A-ban játszó csapat főszponzora és hivatalos légitársasága lesz a Wizz Air.
VG
2025.12.15, 15:20

Magyarország piacvezető légitársasága, a Wizz Air, amely Olaszország légi közkekedési piacának is egyik legjelentősebb szereplője, büszkén jelenti be új, nagyszabású partnerségét a Serie A-ban játszó AS Roma klubbal.  

Wizz Air, AS Roma
Az AS Roma futballklub főszponzora lett a Wizz Air / Fotó: Mehaniq

A partneri megállapodással – amely a légitársaság első futballklubbal kötött szerződése – a Wizz Air a klub főszponzora és hivatalos légitársasága lesz: a légitársaság szállítja a csapatot a belföldi meccseire a szezonban, és a Wizz Air logója megjelenik a klub hivatalos mezén is.

Örömmel üdvözöljük a Wizz Airt az AS Roma családjában

– mondta Michael Gandler, az AS Roma üzleti igazgatója. „Ez a partnerség két olyan szervezetet egyesít, amelyek magas színvonalat képviselnek, inspirálnak és erős köteléket ápolnak támogatóikkal. A futball – ahogy a Wizz Air is – összeköti az embereket. A márka megjelenése a mezünkön izgalmas új fejezetet nyit a klub történetében.”

A partnerség részeként a Wizz Air a klub több felületén megjelenik, a mez mellett egyebek között a digitális csatornákon, a mérkőzésnapokon és szurkolói aktivitásokon is találkozni lehet majd a magyar alapítású légitársasággal. A Wizz Air modern flottájával és alacsony áraival minden ember számára elérhetővé akarja tenni a repülést, ezért az AS Romával közösen azon dolgoznak, hogy exkluzív ajánlatok és utazási csomagok segítségével a szurkolók minél több meccsre elkísérhessék a „Giallorossi” csapatot.

 

„A Wizz Air rendkívül büszke arra, hogy partneri együttműködést kötött az AS Roma klubbal, amelyet – akárcsak minket – az ambíciója, energiája és a közösségükkel való szoros kapcsolata miatt szeretnek az olaszok” – mondta Silvia Mosquera, a Wizz Air kereskedelmi igazgatója. 

„Ahogy a futball összehozza az embereket, a Wizz Air is összeköt több millió embert Európában és azon túl. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy az AS Roma hivatalos légitársasága lettünk, és alig várjuk, hogy a földön és a levegőben egyaránt támogathassuk a csapatot” – tette hozzá a kereskedelmi igazgató.

