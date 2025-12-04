Tűkön ül a Wizz Air, a háború lezártával a katasztrófaturizmusra alapozhatnak a fapadosok - egy új szereplő a kanyarban előzhet

Miközben a nagyhatalmak az elmúlt hetekben-hónapokban sakkjátszmaszerű tárgyalásokat folytatnak az orosz–ukrán háború lezárásáról, és a békekötés részleteiről, a hadszíntéren továbbra is véres harcok, folyamatos drón- és rakétatámadások zajlanak. Ezzel egyidejűleg számos vállalat és gazdasági szereplő már kidolgozott különféle forgatókönyveket arra az esetre, ha a felek végül aláírják a békeszerződést. Ez alól nem jelentenek kivételt a fapados légitársaságok sem.

Rajtvonalon a fapados légitársaságok: már várják az ukrajnai békét / Fotó: Shutterstock

Ukrajna ugyanis jelentős piac. A háború 2022. februári kitörése előtt csaknem 42 millióan lakták. A lassan négy éve tartó borzalmak hatására nagyjából tízmillióan hagyták el az országot, hátrahagyva otthonukat, családjukat, barátaikat. A háború lezárása után jelentős részük visszatérne, mások találtak ugyan új otthont, de rendszeresen hazalátogatnának rokonaikhoz, ha a helyzet ezt lehetővé tenné. Mindkettő potenciális utasok százezreit jelentené a légi közlekedési iparágnak.

Dominálhatja az ukrán piacot a Wizz Air

A Wizz Air már többször is utalt rá, hogy a békeszerződés aláírását követően visszatérne az ukrán piacra. A Financial Times értesülései szerint ezt az jelentené, hogy két éven belül 15 repülőgépet tervez az országban állomásoztatni a magyar gyökerű légitársaság, és ez a szám hét éven belül 50-re emelkedhet. „Felkészültünk a békekötésre, és amint megnyitják a légteret, nagyon gyorsan vissza fogjuk állítani működésünket” – nyilatkozta Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója a Financial Timesnak.

A cégvezető a katasztrófaturizmus jelentős hullámát jósolta az országban, felidézve azt, hogy amikor a berlini fal leomlott, milliók mentek oda, hogy megnézzék.

A Wizz Air szerepvállalása nem új keletű, hiszen a legnagyobb nem ukrán légitársaság volt, amely az országban működött Moszkva 2022-es inváziója előtt. A vállalat 2021-ben több mint 5000 járatot bonyolított le Ukrajna viszonylatában, amivel a harmadik legnagyobb légitársasága volt az orosz Aeroflot és az ukrán Windrose után.

A Ryanair is gyorsan beizzíthatja a hajtóműveket

A Ryanair vezetői a közelmúltban meglátogatták az ukrán repülőtereket, és felmérték a lehetőségeket. A ír légitársaság célja, hogy évi négymillióra növelje utasainak számát az ukrajnai viszonylatokban. A háború előtt a légitársaság évente körülbelül 1,5 millió embert szállított Kijevbe, Lvivbe és Odesszába.