Újraindítja három debreceni járatát a Wizz Air

2026 nyarán három korábban felfüggesztett útvonal is visszatér a debreceni repülőtér kínálatába. A Wizz Air március végétől Tel-Avivba, májustól Eindhovenbe, júniustól pedig Isztambulba indít ismét járatokat.
VG
2025.12.05, 14:24
Frissítve: 2025.12.05, 14:40

A Wizz Air három debreceni járatát is újraindítja a 2026-os nyári menetrendi időszakban – közölte pénteken Magyarország hazai piacvezető légitársasága.

wizz air Diverse aircraft on the takeoff runway at Barcelona Airport
Újraindítja három debreceni járatát a Wizz Air / Fotó: NurPhoto via AFP

2026. március 31-től újra elérhetővé válik Izrael gazdasági és kulturális központja, Tel-Aviv, ahova a Wizz Air hetente három alkalommal, kedden, csütörtökön és szombaton repül majd. 

Május 2-ától indulnak el újra a járatok Eindhovenbe, a holland város repülőterére heti két alkalommal, kedden és szombaton lehet eljutni a Wizz Air repülőgépével. 

A harmadik visszatérő járat az isztambuli: júniustól Törökország legnépesebb városába a tervek szerint hetente három alkalommal, hétfőn, szerdán és pénteken közlekedik majd a diszkont-légitársaság.

Mint a Világgazdaság korábban beszámolt róla, erősen zárták az őszt az európai fapados légitársaságok, köztük a Wizz Air is. A magyar gyökerű légitársaság és a Ryanair járatain összesen több mint 19 millió utas fordult meg novemberben. 

Erős utasforgalmi számokról, ám a dinamikus kapacitásbővülés mellett csökkenő töltöttségi szintről számolt be a legfőbb európai rivális Wizz Air is.

A budapesti központú fapadost 5,3 millió utas választotta novemberben, ami 8,6 százalékkal több az egy évvel korábbinál. A társaság kapacitásai eközben ennél is dinamikusabban, 9,5 százalékkal bővültek, így már 5,8 millió utazó szállítására volt képes. A járatkihasználtság mindezek miatt 90,5 százalékra mérséklődött a tavalyi 91,7 százalékról.

Az utóbbi 12 hónapban 67,8 millió utas fordult meg a Wizz Air járatain, ami 8,3 százalékkal több az egy évvel korábbi időszakhoz képest. A járatok átlagos töltöttségi szintje eközben 90,3-ről 91,1 százalékra javult.

Váradi József cége november végén vette át 250. repülőgépét. A légitársaság továbbra is több mint 260 darabos megrendelésállománnyal rendelkezik az A321neo családba tartozó gépekből, melyek folyamatos növekedést biztosíthatnak számára a következő évtizedben.

