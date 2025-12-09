Deviza
hercegnő
Gabriele zu Leiningen
Wolfgang Porsche
vagyon

Vagyonátrendezés a Porsche-klánban: képbe került az új feleség

Mindössze hat nappal esküvője után Wolfgang Porsche új feleségét, Gabriele zu Leiningen hercegnőt tette meg nagy értékű ingatlanportfólióját kezelő cégének egyedüli ügyvezetőjévé, ami komoly feszültséget keltett a milliárdos családban.
VG
2025.12.09, 12:52
Frissítve: 2025.12.09, 13:17

Wolfgang Porsche mindössze hat nappal negyedik esküvője után új feleségét, a 62 éves Gabriele zu Leiningen hercegnőt nevezte ki ingatlanbirodalmát kezelő cége, a salzburgi CG17 Immobilienverwaltungs GmbH egyedüli ügyvezetőjévé. A North Data adatai szerint a 2023-ban alapított társaságban a hercegnő előbb tagként jelent meg, majd 35 ezer eurós befektetéssel teljes jogú részvényessé vált, december 4-től pedig ő az egyetlen cégvezető, miután Wolfgang Porsche előző nap lemondott – derül ki az Origo cikkéből.

Wolfgang Porsche
Wolfgang Porsche átadta ingatlanporfóliójának kulcsát új feleségének. Fotó: ddp / MMV  / Reuters

A CG17 portfóliójába több nagy értékű ingatlan tartozik, köztük két mallorcai ház – az egyik értéke mintegy 18 millió, a másiké valamivel 25 millió euró alatt –, valamint két dél-afrikai ingatlan, és a házaspár egy genfi vásárlási lehetőséget is vizsgál. A lépés a Porsche-klánon belül komoly feszültséget váltott ki, mivel a vagyoni struktúra és a jövőbeli öröklés szempontjából kulcsfontosságú társaság irányítása került át az új házastárshoz.

Mindez egy olyan időszakban történik, amikor a Porsche csoport pénzügyi teljesítménye nyomás alatt van: a harmadik negyedéves üzemi veszteség közel kétharmaddal meghaladta az elemzői várakozásokat, az amerikai vámok miatt pedig az idei évre is jelentős mínuszt és visszafogottabb osztalékot valószínűsítenek. A Porsche-klán vagyonát a Manager Magazin friss listája 15,5 milliárd euróra becsüli, miközben a családfő egy salzburgi alagútprojekt miatt is a középpontba került, amely szintén vitákat gerjesztett Ausztriában. A teljes cikket az Origo oldalán olvashatják.

