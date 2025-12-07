Deviza
Tripla kijelzővel támad a Samsung: a Galaxy Z TriFold teljesen átrendezheti a hajlítható okostelefonok piacát – az Apple felkötheti a gatyáját

A hajlítható okostelefonok eddig főként technológiai különlegességként éltek a köztudatban, de ez most gyorsan megváltozhat. A Samsung új modellje, a Z TriFold olyan megoldásokat hoz, melyek kézzelfogható előnyt adnak a felhasználóknak. A versenytársaknak – köztük a Huaweinek és az Apple-nek – most komoly lépéskényszerrel kell számolniuk.
Gergely Máté
2025.12.07, 13:03

A hajlítható okostelefonok piacának idei egyik legnagyobb dobása a Samsung Galaxy Z TriFold bemutatása, mely a korábbi generációk technológiai korlátain túllépve próbál új szintet teremteni ebben a kategóriában. A hárompaneles, kétszer hajlítható kialakítással érkező készülék új lendületet adhat a mobilpiac egyik leginnovatívabb, ám mindeddig szűkebb közönséget megszólító szegmensének.

Tripla kijelzővel támad a Samsung: a Galaxy Z TriFold teljesen átrendezheti a hajlítható okostelefonok piacát – az Apple felkötheti a gatyáját
Tripla kijelzővel támad a Samsung: a Galaxy Z TriFold teljesen átrendezheti a hajlítható okostelefonok piacát – az Apple felkötheti a gatyáját / Fotó: Anadolu via AFP

A duplán hajlítható konstrukció lényege, hogy a kijelző nem csupán egy zsanér mentén hajlik, mint a korábbi Fold-eszközöknél, hanem két ponton is – így gyakorlatilag három panelen oszlik meg a képernyő. A felhasználó így egy klasszikus telefon formát, illetve egy nagyobb, tablet-méretű kijelzőt is kaphat egyetlen készülékben. 

A Samsung Z TriFold hivatalos bejelentése szerint a készülék egy 6,5 hüvelykes külső kijelzővel és 10 colos belső panellel rendelkezik, amikor teljesen kihajtjuk. Emellett 200 MP-es főkamerával és nagy kapacitású (valószínűleg 5400-5600 mAh körüli) akkumulátorral számolnak, jelezve, hogy nem egy dizájn-mutatványról, hanem teljes értékű zászlóshajóról van szó. 

Hol tart most a hajlítható okostelefonok piaca?

Eddig az egyetlen háromba hajlítható okostelefon a Huawei Mate XT volt, melyet 2024-ben mutattak be – ez volt a tri-fold koncepció bevezetése.

A Mate XT előnye, hogy a panel hajlítási mechanizmusával és az OLED kijelzőjével komoly mérnöki bravúrt mutatott be, és a felhasználói visszajelzések is viszonylag elismerőek voltak. 

Hátránya viszont, hogy a vastagsága és a tömege így is tetemes: összecsukva 12,8 mm-es, ami egy átlagos okostelefonhoz képest már nagynak számít. Emellett arra is panaszkodtak, hogy a hajlítás mechanikája, a panel kezelése és a készülék ökológiája (javítás, strapabíróság) nem mindig tartozik a felhasználóbarát megoldások közé. 

Ezzel szemben a Samsung Galaxy Z TriFold célja, hogy mindezen problémákat enyhítse:

  • A zsanéros mechanizmus úgy van tervezve, hogy a belső kijelző teljesen védett legyen összecsukott állapotban, ellentétben például a Mate XT-vel, ahol bizonyos panelek külső felületen maradnak, ezzel sérülékenyebbé válva.
  • A Z TriFold ugyan súlyosabb (nagyobb akku és nagy kijelző miatt), de ha a mérnöki kompromisszumokat sikerült jól kezelni – pl. okos zsanéros kialakítással és strapabíró anyagokkal –, akkor reális alternatívává válhat mindennapi használatra is.
Samsung Unveils Galaxy Z TriFold At Gangnam Media Event
Fotó: NurPhoto via AFP

Mit jelent mindez a piaci verseny szempontjából?

A hajlítható telefonok eddig elsősorban egy szűk réteget céloztak meg – jellemzően azok vásárolnak ilyet, akik mobilon is szeretnék élvezni a nagy kijelző előnyeit, de nem akarnak külön tabletet hordani. A Z TriFold megjelenése arra utal, hogy a gyártók már nem csupán látványos technológiai különlegességként kezelik a hajlítható kialakítást, hanem olyan megoldásként, mely nagyobb kijelzőfelületével és multitasking-lehetőségeivel valódi munkavégzési és produktivitási előnyt kínál.

Az egyik legizgalmasabb fejlemény a hajlítható szegmensben, hogy az amerikai óriás, az Apple is beszáll a versenybe, ők sem akar kimaradni ebből a buliból. A korábbi pletykák és szabadalmi leírások alapján a tervezett hajlítható iPhone nem egyszerű „behajtós” telefon lesz, hanem egy letisztult, prémium élményt célzó modell. 

Az Apple-féle hajlítható modell várhatóan 2026-ban érkezhet, 

és a legutóbbi jelentések szerint a gyártó olyan technológiákon dolgozik, melyekkel minimalizálni tudnák a kijelzőnél hagyott gyűrődést, aminek a hajlítható mobilok egyik fő kritikája volt. 

Amennyiben az Apple sikerrel mutat be egy gyűrődésmentes hajlítható iPhone-t, az egyértelműen felpörgeti a piacot és új szintet teremt. Az Apple hírneve, felhasználói bázisa és marketingereje révén könnyen elérhetővé tehet egy sokkal szélesebb vásárlói kört, ami erős nyomást helyez a többi gyártóra – beleértve a Samsungot és a Huaweit is.

A hajlítható telefonok eddigi korszaka – amikor ezek az eszközök luxuscikkek voltak egy szűk kör számára – most véget érhet. A következő generációban könnyen elképzelhető, hogy a hajlíthatóság nem különlegességként, hanem alapfunkcióként jelenik meg. Az okostelefon-piac következő nagy csatáját pedig az dönti el, hogy mely gyártó tudja a rugalmasságot, a megbízhatóságot és a valódi értéket egyszerre garantálni.

