Végleg lenyúlnák Európa legnagyobb atomerőművét az ukránoktól az oroszok

Csak egyetlen üzemeltető szervezet képes az orosz törvényekkel összhangban üzemeltetni,, ellenőrizni és a biztonságot garantálni a Zaporizzsjai Atomerőműnél, és ez nem más, mint a Roszatom – közölte az orosz állami vállalat vezetője, Alekszej Likacsev.

A Zaporizzsjai atomerőművet a háború kezdetén foglalta el Oroszország/Fotó: AFP

Az Interfax beszámolója szerint Likacsev szerint hiába kérdezik gyakran, hogy a Roszatomon kívül más képes-e az Ukrajnától elfoglalt atomerőmű üzemeltetésére, szerinte erre csak egy szervezet képes, az, amit ő vezet. A cégvezető hozzátette, hogy már ma is a Roszatom felel az erőmű működtetéséért a háborús körülmények ellenére.

Korábban JD Vance amerikai alelnök arról beszélt, hogy az orosz-ukrán háború lezárásáról szóló tárgyalásokon már felmerült annak a kérdése is, hogy lehetséges-e az atomerőmű közös üzemeltetése. Azonban

Oroszország a megszállt ukrán területeket ma már saját részének gondolja.

A Zaporizzsjai Atomerőmű Európa legnagyobb atomerőműve, hat VVER-1000 reaktorral, ám 2022 szeptember 11. óta nem termel áramot, miután mind a hat reaktort leállították.

Az oroszok most úgy vélik, hogy az erőmű az állam tulajdona, amit a Roszatom egyik leányvállalata üzemeltet.