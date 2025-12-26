Zelenszkij hatalmas bejelentést tett: hamarosan találkozik Trumppal - "Sok minden eldőlhet még az új év előtt"
Volodimir Zelenszkij ukrán államfő pénteken bejelentette, hogy a közeljövőben találkozik Donald Trump amerikai elnökkel, miután hetekig fokozott diplomáciai erőfeszítéseket tettek az ország és Oroszország közötti háború befejezésére.
Zelenszkij optimista, jöhet az újabb Trump-találkozó
A politikus a Telegram üzenetküldő alkalmazásán azt írta: „Az ukrán biztonsági tanács titkára, Rusztem Umerov beszámolt a legutóbbi kapcsolatfelvételéről az amerikai féllel. Nem vesztegetünk el egy napot sem. Megállapodtunk a legmagasabb szintű közeljövőbeli találkozóról Trump elnökkel.” Hozzátette:
„Sok minden eldőlhet még az új év előtt.”
Zelenszkij már karácsony első napján megbeszélést folytatott Steve Witkoff-fal, Donald Trump amerikai elnök különleges képviselőjével és Jared Kushner elnöki tanácsadóval. Az ukrán vezető szerint a megbeszélésen a közös munka kulcsfontosságú aspektusait, valamint a tartós békéhez és stabilitáshoz hozzájáruló javaslatokat vitatták meg.
Ma nagyon konstruktív beszélgetést folytattam Steve Witkoff-fal és Jared Kushnerrel. Köszönöm a támogatásukat, az aktív munkájukat és a karácsonyi üdvözlő szavakat, amelyekkel az ukránokat köszöntötték
– mondta a csütörtöki tárgyalási fordulót követően Zelenszkij.
Az elnök hangsúlyozta, hogy az ukrán csapat éjjel-nappal azon dolgozik, hogy biztosítsa a háború békés rendezésének folyamatában szereplő összes dokumentum és lépés realisztikusságát és hatékonyságát. „Fontos részleteket beszéltünk meg, több jó ötlet is van, amelyek közös eredményt hozhatnak és hozzájárulhatnak a stabil békéhez” – jegyezte meg.
Zelenszkij és csapata napok óta Washingtonban tárgyal
A tárgyalásokon Zelenszkijhez csatlakoztak az ukrán diplomáciai csapat tagjai: Rusztem Umerov, Andrij Hnatov, Andrij Szibiha, Szerhij Kiszlicja, Ihor Bruszilo és Olekszandr Bevz. Az elnök hozzátette, hogy Rusztem Umerov ma folytatja a tárgyalásokat Steve Witkoff-fal és Jared Kushnerrel, hogy ne szalasszon el egyetlen lehetőséget sem a békefolyamat előmozdítására.
Zelenszkij karácsonyi üdvözletet is küldött Donald Trumpnak és családjának, megköszönve nekik, hogy támogatták Ukrajnát ebben a nehéz időszakban.
Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára megerősítette, hogy a Kreml megkapta az Egyesült Államok által javasolt új béketervet az ukrajnai háború rendezésére. Marija Zaharova, a külügyminisztérium szóvivője ugyanakkor álhírnek minősítette a Bloomberg azon jelentését, amely szerint Oroszország módosítani kívánja az Egyesült Államok ukrajnai béketervét.
Oroszország az ünnepek előtti napokban folytatta Ukrajna bombázását. Erre reagálva karácsonykor hosszú beszédet közölt Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij, amelyben kifejtette véleményét az orosz pusztításról.