Zelenszkij Macronnal és Merzzel indítja a hetet, a francia elnök nem teketóriázik: "Ukrajna számíthat feltétel nélküli támogatásunkra"

Hétfőn Londonban találkozik Emmanuel Macron francia és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Keir Starmer brit miniszterelnökkel és Friedrich Merz német kancellárral. Macron ismételten hangsúlyozta: a cél az, hogy Ukrajna megfelelő biztonsági garanciákat kapjon, "amelyek nélkül nem lesz erős és tartós a béke, hiszen ami Ukrajnát veszélyezteti, az egész Európa biztonságát is érinti".
VG/MTI
2025.12.07, 13:30

Jövő hétfőn Londonban találkozik Emmanuel Macron francia és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Keir Starmer brit miniszterelnökkel és Friedrich Merz német kancellárral, a megbeszélés témája Washingtonnak az ukrajnai háború lezárását célzó közvetítői tevékenysége lesz - jelentette be a francia államfő szombaton.

Zelenszkij korrupciós botrány
Zelenszkij egy hét alatt kétszer találkozik Macronnal / Fotó: AFP

Zelenszkij egy hét alatt kétszer találkozik Macronnal

"Ukrajna számíthat feltétel nélküli támogatásunkra" - szögezte le Macron az X-en.

A francia elnök hangsúlyozta, hogy "továbbra is nyomást kell gyakorolni Oroszországra, hogy rákényszerüljön a békére", szerinte ugyanis Moszkva "nem keresi a békét". Bejegyzésében egyúttal "a lehető legnagyobb határozottsággal" elítélte a szombatra virradóra végbement  orosz támadásokat Ukrajna ellen, különösen az energetikai infrastruktúra és a közlekedési hálózatok elleni csapásokat.

Ukrajna állami villamoshálózat-üzemeltetője, az Ukrenerho szerint a pénteki nagy orosz légitámadás után a hálózat helyreállítása több hetet vehet igénybe. Vitalij Zajcsenko, az Ukrenerho vezetője az ukrán állami televízió híradójában nyilatkozva elmondta, hogy a helyzet súlyos, a helyreállítási munkálatok hetekig, nem pedig napokig fognak tartani.

A kiterjedt károk miatt a legtöbb régióban a tervezett áramszünetek időtartamát 4-8 óráról 12-16 órára emelték, ami gyakran a vízszolgáltatás kimaradásával is jár 

- mondta Zajcsenko.

A szombatra virradóra végrehajtott orosz csapások Ukrajna egész területén energetikai létesítményeket céloztak. A washingtoni székhelyű CSIS intézet becslése szerint a támadásban körülbelül 653 drón és 51 rakéta, illetve manőverező robotrepülőgép vett részt, ezzel ez a háború valószínűleg harmadik legnagyobb légicsapása volt.

Macron ismételten hangsúlyozta: a cél az, hogy Ukrajna megfelelő biztonsági garanciákat kapjon, "amelyek nélkül nem lesz erős és tartós a béke, hiszen ami Ukrajnát veszélyezteti, az egész Európa biztonságát is érinti".

Macron - aki hétfőn négyszemközt tárgyalt Zelenszkijjel Párizsban - megismételte azt az álláspontját, hogy Donald Trump amerikai elnök békejavaslata csak úgy valósulhat meg, ha az európaiak is részt vesznek a tárgyalásokon, és "az utolsó szót Ukrajna mondja ki".

