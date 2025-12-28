Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kész elrendelni a hadsereg kivonását a Donbász egyes részeiről, de csak akkor, ha Oroszország is ugyanezt teszi egy demilitarizált övezet létrehozása érdekében, amely az amerikai béketerv tervezetének része. Zelenszkij ezt az információt egy videohívás során ismertette a nyugati vezetőkkel, amelyet amerikai útja előestéjén tartott – írja a Financial Times.

Kész elrendelni Zelenszkij a hadsereg kivonását a Donbász egyes részeiről / Fotó: NurPhoto via AFP

Zelenszkij arra akarja rávenni Trump-ot, hogy fokozza a nyomást Oroszországra

Két, a beszélgetést ismerő forrás szerint Zelenszkij nem számít arra, hogy Moszkva feladja maximalista követeléseit, és arra kívánja ösztönözni Trumpot, hogy fokozza a nyomást Oroszországra. Prioritásai közé tartozik a fegyveres erők stabil finanszírozásának és a légvédelem támogatásának biztosítása, és állítólag európai erők jelenlétét is szeretné Ukrajna területén.

Zelenszkij megerősítette határozott álláspontját, miszerint bármilyen területi engedmény csak népszavazáson lehetséges, amelyet biztonságos körülmények között és tűzszünet létrejötte után kell megtartani.

Kitért a zaporizzsjei atomerőmű kérdésére is, amelyet javaslata szerint nemzetközi felügyelet alá kellene helyezni, és amely egyenlő mértékben biztosítaná az áramot a konfliktus mindkét fele számára.

Vörös vonalakról beszélt szombaton Zelenszkij

A lehetséges kompromisszumokkal kapcsolatos kérdésekre válaszolva Zelenszkij szombaton egyértelműen kijelentette, hogy bizonyos kérdésekben nem hajlandó engedni.

Ma mindenképpen vannak vörös vonalak az ukrán nép számára... Ezek magukban foglalják a területeinket és a zaporizzsjei atomerőművet. Jogilag nem fogunk elismerni semmit

– mondta az ukrán államfő. Azt is hangsúlyozta, hogy a kormány minden nagyobb döntés meghozatala előtt konzultálni fog az állampolgárokkal, mondván: „Ukrajna népe az első.” A biztonsági garanciákat kiemelt prioritásként emelték ki. „Oroszország hatalmas támadást indított Ukrajna ellen. A béketárgyalások felé vezető úton a válaszuk egyértelmű. A legfontosabb, hogy minden lépésünket erős biztonsági garanciáknak kell alátámasztaniuk védelmünk biztosítása érdekében” – mondta az ukrán elnök.