Európa egykori adatközpont-fővárosa: Írország új stratégiával tér vissza az MI-versenybe

Írország erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy visszaszerezze pozícióját a mesterségesintelligencia- (MI) korszak adatközpont-beruházásainak egyik fő célpontjaként. Az ország korábban Európa egyik vezető adatközponthubja volt, köszönhetően a Microsoft, az Amazon, a Google és más amerikai tech óriások jelentős befektetéseinek.

Fotó: AFP

Ezek a projektek nemcsak munkahelyeket teremtettek, hanem hozzájárultak ahhoz, hogy Írország a világ leggazdagabb országai közé kerüljön. A külföldi multinacionális vállalatok ma is kulcsszerepet játszanak a gazdaságban: több mint 600 ezer embert foglalkoztatnak, és 2024-ben a vállalati adóbevételek közel 90 százalékát ők adták.

A mesterséges intelligencia rohamos fejlődése azonban globális szinten hatalmas energiaigényű adatközpont-beruházásokat generál, Írország pedig az elmúlt években jelentős részben kimaradt ebből a hullámból. Az elavult infrastruktúra és a túlterhelt áramhálózat miatt számos projektet elhalasztottak, módosítottak vagy teljesen máshová helyeztek át.

A hatóságok becslése szerint körülbelül 10 milliárd euró befektetés veszett el a korlátok miatt. Példaként említik az Amazon Web Services döntését, amely tavaly lemondott egy tervezett dublini létesítményről.

Egyre több energiát fogyasztanak az adatközpontok

A Bloomberg emlékeztet: az adatközpontok áramfogyasztása drámaian nőtt: ma már Írország teljes villamosenergia-felhasználásának mintegy 22 százalékát teszik ki – szemben a tíz évvel ezelőtti 5 százalékkal –, és többet fogyasztanak, mint az összes városi háztartás együttvéve.

Az áramkimaradások miatti növekvő aggodalom miatt az energiaszabályozó, a CRU felülvizsgálatot indított, majd olyan szigorú kritériumokat vezetett be a nagy energiafogyasztók – elsősorban az adatközpontok – hálózati csatlakozási kérelmeire, amelyek a gyakorlatban jócskán megnehezítették, sőt sok esetben megakadályozták az új csatlakozásokat a villamosenergia-hálózathoz a dublini régióban.

Az új szabályok szerint az adatközpont-üzemeltetőknek saját áramtermelő berendezést (például gázturbinát vagy akkumulátoros tárolót) kell telepíteniük a helyszínen vagy a közelében, ami képes fedezni a teljes áramigényüket. Emellett az éves fogyasztásuk legalább 80 százalékát Írországban újonnan épült megújuló forrásokból (pl. szélerőművekből, napelemekből) kell beszerezniük.