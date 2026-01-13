Trumpnak elfogyott a türelme: az éjjel lecsapott Iránra, Putyin kapta a legnagyobb pofont – "Ez végleges és visszavonhatatlan"

Azonnali hatállyal minden olyan ország, amely üzleti kapcsolatban áll az Iráni Iszlám Köztársasággal, 25 százalékos vámot fizet az Amerikai Egyesült Államokkal folytatott minden üzleti tevékenység után — közölte Donald Trump a Truth Social oldalán.

Amerika: Donald Trump lesújtott Iránra, Oroszország is veszít / Fotó: Getty Images/AFP

Mindehhez rövid kommentárt is fűzött, amelynek lényege, hogy ez a rendelet végleges és visszavonhatatlan.

Amerika és Trump vámbejelentése Irán ellen

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke a Truth Social közösségi oldalon közzétett bejegyzésében új kereskedelempolitikai intézkedést jelentett be. Az Egyesült Államok azonnali hatállyal 25 százalékos vámot vet ki minden olyan országra, amely üzleti kapcsolatban áll az Iráni Iszlám Köztársasággal, és egyidejűleg kereskedelmi tevékenységet folytat az Egyesült Államokkal. Trump közlése szerint az intézkedés végleges és jogerős.

A bejelentés értelmében a vám minden, az Egyesült Államokkal folytatott üzleti tranzakcióra kiterjedne, függetlenül az érintett termékek vagy szolgáltatások jellegétől. Ugyanakkor a részletek még nem ismertek.

A poszt nem tér ki arra, hogy az intézkedés pontosan milyen jogi keretek között, illetve milyen határidővel lépne életbe, és nem részletezi az esetleges kivételeket vagy mentességeket sem. Az viszont mindenképpen említést érdemel, hogy ezzel Oroszország is közvetetten gazdasági támadás alá kerülhet, miután együttműködik Iránnal és Amerikával is van kereskedelmi viszonya.

Még szorosabbra vonja szövetségét Oroszország és Irán

Milyen amerikai-iráni kapcsolatokat korlátozott le Trump?

Az elnök intézkedése túlmutat a kétoldalú amerikai–iráni kapcsolatokon, mivel harmadik országokat is érintene, amelyek gazdasági kapcsolatot tartanak fenn Teheránnal.

Először 2025 elején az orosz parlament alsóháza ratifikálta Oroszország és Irán átfogó stratégiai partnerségi szerződését, mely kiterjeszti a Moszkva és Teherán közötti partnerséget egyebek között a védelem, a terrorizmus elleni küzdelem, a katasztrófavédelem és a gazdaság számos területén. A felek egyebek között közös hadgyakorlatok megtartásában is megegyeztek.