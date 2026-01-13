Vészjósló lépés, a legrosszabb készül? Amerika felszólította az állampolgárait, hogy azonnal meneküljenek el a 100 milliós országból

Irán azonnali elhagyására szólította fel állampolgárait Amerika – jelentette kedden reggel az MTI.

Amerika felszólította az állampolgárait, hogy azonnal meneküljenek el Iránból / Fotó: Middle East Images via AFP

Mindez akkor következett be, hogy a Fehér Ház szóvivője hétfőn közölte: az Egyesült Államok számára a diplomácia az első eszköz Irán felé,

de légicsapás is az asztalon van.

Karoline Leavitt újságírók kérdéseire válaszolva elmondta, hogy Donald Trump elnök megfontolja az iráni tüntetésekre adható válaszok lehetőségeit, és "minden eshetőséget az asztalon tart, a légicsapás a sok-sok lehetőség egyikét jelenti". De azt is hozzátette, hogy az elnök számára mindig a diplomácia az első opció.

Amerika felszólította az állampolgárait, hagyják el Iránt

Az Egyesült Államok iráni "virtuális nagykövetsége" hétfőn frissítette utazási figyelmeztetését, amelyben arra kéri az amerikai állampolgárokat, hogy azonnal hagyják el Iránt a közel-keleti országban harmadi hete tartó zavargások miatt.

Az Egyesült Államoknak nincsenek diplomáciai vagy konzuli kapcsolatai Iránnal. A svájci kormány, teheráni nagykövetségén keresztül képviseli az Egyesült Államok érdekeit Iránban.

A "virtuális amerikai nagykövetség" honlapjára felkerült közlemény szerint

az amerikai állampolgároknak folyamatos internetkimaradásokra kell számítaniuk,

alternatív kommunikációs eszközöket kell igénybe venniük,

és ha biztonságosan megtehetik, fontolják meg Irán szárazföldön történő elhagyását Örményországba vagy Törökországba.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy az amerikai-iráni kettős állampolgároknak iráni útlevéllel kell elhagyniuk Iránt, mivel az iráni kormány nem ismeri el a kettős állampolgárságot.

Az oroszoknak nagyon nem tetszik, ami történik

Mindezzel párhuzamosan az Irán belügyeibe való külső beavatkozásról tárgyalt a legfelsőbb orosz és iráni biztonsági tisztségviselő telefonon. Ezt Szergej Sojgu, az orosz biztonsági tanács titkára és Ali Laridzsáni, az iráni legfelsőbb nemzetbiztonsági tanács titkára folytatta le.

Sojgu kifejezte részvétét a (zavargások) számos áldozata miatt.

Az Oroszországi Föderáció Biztonsági Tanácsának titkára határozottan elítélte a külső erők arra irányuló újabb kísérletét, hogy beavatkozzanak Irán belügyeibe

– áll a Moszkvában kiadott közleményében.