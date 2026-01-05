Feláldozható gépeket fejleszt Amerika, itt az első kép a Talonról – az F47-esek kísérnék a bevetéseken, a piszkos munkát bíznák rájuk
Az amerikai légierő bejelentette, hogy a Northrop Grumman új autonóm drónja, a Talon, az egyik legesélyesebb jelölt a légierő együttműködési harci repülőgép-programjába való felvételre — közölte a Defensenews.
A CCA-k (collaborative combat aircraft, a vadászgépekkel együttműködésre képes drónfejlesztés — a szerk.) támadási feladatokat hajthatnak végre, felderítést végezhetnek, zavarhatják az ellenség jelzéseit vagy kommunikációját, vagy akár csali szerepet is betölthetnek, hogy eltereljék az ellenség támadásait a pilóta által irányított vadászgépektől. A légierő nyilatkozatában kifejtette, hogy a CCA-k elég megfizethetőek lennének ahhoz, hogy néhányat elveszítsenek a harcban anélkül, hogy túllépnék a költségvetését. A szolgálat egy „folyamatos versenyre” összpontosító beszerzési stratégiát fogadott el, amely lehetővé teszi a védelmi beszállítók számára, hogy több pontot szerezzenek a CCA programban.
A fejlesztés már évekkel ezelőtt elkezdődött
2024 áprilisában a légierő szerződést kötött az Anduril és a General Atomics vállalatokkal a CCA-k első fejlesztési szakaszának kidolgozására. A drónok repülési tesztjei 2025-ben kezdődtek. A CCA-k második fejlesztési szakaszára vonatkozó szerződéseket idén írhatják alá. A légierő közleményében kijelentette, hogy a Talon fejlesztése
kiemeli a légierő és a Northrop Grumman közötti folyamatos partnerséget, és elismeri az YFQ-48A típusú drón folyamatos fejlődését, mint a CCA program erős versenyzőjét.
"Bíztató számunkra, hogy a Northrop Grumman folyamatosan fektet be a fejlett félig autonóm képességek fejlesztésébe" — mondta Jason Voorheis dandártábornok, a légierő vadászgépekért és fejlett repülőgépekért felelős programigazgatója.
Megközelítésünk összhangban áll stratégiánkkal, amelynek célja a verseny előmozdítása, az iparági innováció ösztönzése, valamint a legmodernebb technológiák gyors és széles körű bevezetése.
A légierő hagyományosan az F jelölést használja vadászgépeire, a Q jelölést pedig drónjaira. Az Y előtag jelzi, hogy ezek a CCA-k prototípusok, és gyártásba kerülésükkor el fogják hagyni.
Nem helyettesíti a hús-vér amerikai pilótákat
A Northrop Grumman december 4-én jelentette be a Talon projektet, amelynek keretében a fejlett moduláris gyártási technikákat és a repülési feladatok sokoldalúságának javítását hangsúlyozta. A vállalat szerint a projekt fejlett együttműködést biztosít a pilótával és pilóta nélküli repülőgépek között, és „erősítő erőként” fog működni a műveleti feladatok során.
A Northrop a Talont nemzetközi ügyfelek számára is kínálja, és kijelentette, hogy az Egyesült Államoknak és más nemzeteknek „lehetőséget ad a hatalom kiterjesztésére dinamikus fenyegetettségi környezetben”. A Talon a gyártó elmondása szerint kevesebb mint két év alatt jutott el a tervezőasztaltól a tesztfázisig.
A vállalat a Beacon nevű autonóm tesztelési ökoszisztémáját használta a Talon repüléstechnikai szoftverének valós környezetben történő tesztelésére és a repülőgép fejlesztésének felgyorsítására.
Rebesgették, hogy hatalmas innovációt tervez a Northrop
A Northrop Grumman képviselői szerint a légierő első fejlesztési szakaszához egy CCA-tervet javasoltak, de végül nem ezt választották ki, valószínűleg a magas költségei miatt. A vállalat képviselői hozzátették, hogy a Talon jelentősen eltér az eredetileg bemutatott tervtől: körülbelül 1000 fonttal könnyebb, feleannyi alkatrészt használ, és 30 százalékkal rövidebb az építési ideje – számolt be az Air and Space Forces magazin.