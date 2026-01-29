Deviza
EUR/HUF379,65 -0,19% USD/HUF316,76 -0,22% GBP/HUF438,4 -0,13% CHF/HUF413,74 -0,25% PLN/HUF90,33 -0,12% RON/HUF74,49 -0,15% CZK/HUF15,63 -0,17% EUR/HUF379,65 -0,19% USD/HUF316,76 -0,22% GBP/HUF438,4 -0,13% CHF/HUF413,74 -0,25% PLN/HUF90,33 -0,12% RON/HUF74,49 -0,15% CZK/HUF15,63 -0,17%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
olajtanker
árnyékflotta
venezuelai olaj
Egyesült Államok
Venezuela
tartályhajó

Amerika mindenkit meglepett: döntött az árnyékflotta lefoglalt óriáshajójáról – ez az ország kapja meg a Sophia-tankert

Az Egyesült Államok váratlan lépéssel visszaad Venezuelának egy korábban lefoglalt, szankciók alatt álló olajszállító tankert. A döntés okait az amerikai hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra.
VG
2026.01.29, 07:25
Frissítve: 2026.01.29, 07:32

Az Egyesült Államok visszaad Venezuelának egy tartályhajót, amelyet ebben a hónapban foglalt le – közölte szerdán a Reutersszel két amerikai tisztviselő. A névtelenséget kérő források szerint a venezuelai hatóságoknak visszaadott hajó a panamai zászló alatt közlekedő M/T Sophia szupertanker. Az amerikai hatóságok arról nem adtak felvilágosítást, hogy miért döntöttek a hajó visszaszolgáltatása mellett.

amerika FILE PHOTO: US pursuing third oil tanker near Venezuela, officials say
A Bella olajtankerhez hasonló venezuelai olajat szállító óriáshajót adott vissza Amerika a latin-amerikai országnak / Fotó: Hakon Rimmereid

Az Egyesült Államok tavaly év vége óta összesen hét hajót foglalt le. A Sophia január 7-én került amerikai ellenőrzés alá, amikor olajat szállítva a parti őrség és az amerikai hadsereg egységei feltartóztatták. Akkor az amerikai kormányzat úgy nyilatkozott, hogy a szankciók alatt álló Sophia „állam nélküli, szankcionált, a sötét flottához tartozó olajszállító tanker”.

Az egyik forrás nem tudta megmondani, hogy a hajó fedélzetén még van-e olaj.

Trump rátette a venezuelai olajra a kezét

Donald Trump külpolitikájának latin-amerikai fókuszában Venezuela áll, kezdetben azzal a céllal, hogy eltávolítsa hatalmából Nicolás Maduro venezuelai elnököt. Miután nem sikerült diplomáciai megoldást találni, Trump január 3-án egy merész, éjszakai rajtaütés során amerikai csapatokat küldött az országba, hogy elfogják Madurót és feleségét.

Ezt követően Trump kijelentette, hogy az Egyesült Államok határozatlan ideig ellenőrzése alatt kívánja tartani Venezuela olajkészleteit, miközben egy 100 milliárd dolláros terv keretében újjáépítené az ország leromlott olajiparát.

Sophia veszélyes lehet

Szakértők szerint a Venezuelához köthető lefoglalt tankerek jelentős része több mint húszéves, nem rendelkezik megfelelő biztonsági tanúsítványokkal és biztosítással, ami komoly hajózási kockázatot jelent. Ez azt jelenti, hogy egy ütközés vagy olajszennyezés esetén a biztosítási igények és a felelősség megállapítása rendkívül nehéz, sőt sokszor lehetetlen – mondták hajózási és biztosítási iparági források.

A dubaji székhelyű GMS kérelmet nyújtott be egy amerikai engedélyre, amely lehetővé tenné számára az Egyesült Államok által lefoglalt, venezuelai olajkereskedelemhez köthető hajók megvásárlását és bontását.

Amerikaiak által lefoglalt orosz olajszállító hajó: ki nem találná, melyik európai országban tűnt fel a Bella 1

A hajót az Egyesült Államok a venezuelai partok közelében kezdte követni, és január 7-én tartóztatta fel az Atlanti-óceánon, Izlandtól délre, ahol az amerikai parti őrség egységei az időközben orosz nyilvántartásba vett olajszállító fedélzetére léptek.

John Healey brit védelmi miniszter az akció utáni alsóházi tájékoztatóján elmondta, hogy szankciók hatálya alatt álló honosítatlan hajóról van szó, amely Iránhoz és Oroszországhoz egyaránt szorosan kötődik, az elmúlt öt évben ötször cserélt zászlót, és a lefoglalása idején „gyorsan felvonni próbált orosz zászló” előtt általa használt guyanai lobogó is hamis volt. A hajó ebben az időszakban 7,3 millió hordó iráni olajat szállított, és az ebből származó bevételt a teheráni rezsim a terrorizmus finanszírozására használta.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu