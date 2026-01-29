Amerika mindenkit meglepett: döntött az árnyékflotta lefoglalt óriáshajójáról – ez az ország kapja meg a Sophia-tankert

Az Egyesült Államok visszaad Venezuelának egy tartályhajót, amelyet ebben a hónapban foglalt le – közölte szerdán a Reutersszel két amerikai tisztviselő. A névtelenséget kérő források szerint a venezuelai hatóságoknak visszaadott hajó a panamai zászló alatt közlekedő M/T Sophia szupertanker. Az amerikai hatóságok arról nem adtak felvilágosítást, hogy miért döntöttek a hajó visszaszolgáltatása mellett.

A Bella olajtankerhez hasonló venezuelai olajat szállító óriáshajót adott vissza Amerika a latin-amerikai országnak / Fotó: Hakon Rimmereid

Az Egyesült Államok tavaly év vége óta összesen hét hajót foglalt le. A Sophia január 7-én került amerikai ellenőrzés alá, amikor olajat szállítva a parti őrség és az amerikai hadsereg egységei feltartóztatták. Akkor az amerikai kormányzat úgy nyilatkozott, hogy a szankciók alatt álló Sophia „állam nélküli, szankcionált, a sötét flottához tartozó olajszállító tanker”.

Az egyik forrás nem tudta megmondani, hogy a hajó fedélzetén még van-e olaj.

Trump rátette a venezuelai olajra a kezét

Donald Trump külpolitikájának latin-amerikai fókuszában Venezuela áll, kezdetben azzal a céllal, hogy eltávolítsa hatalmából Nicolás Maduro venezuelai elnököt. Miután nem sikerült diplomáciai megoldást találni, Trump január 3-án egy merész, éjszakai rajtaütés során amerikai csapatokat küldött az országba, hogy elfogják Madurót és feleségét.

Ezt követően Trump kijelentette, hogy az Egyesült Államok határozatlan ideig ellenőrzése alatt kívánja tartani Venezuela olajkészleteit, miközben egy 100 milliárd dolláros terv keretében újjáépítené az ország leromlott olajiparát.

Sophia veszélyes lehet

Szakértők szerint a Venezuelához köthető lefoglalt tankerek jelentős része több mint húszéves, nem rendelkezik megfelelő biztonsági tanúsítványokkal és biztosítással, ami komoly hajózási kockázatot jelent. Ez azt jelenti, hogy egy ütközés vagy olajszennyezés esetén a biztosítási igények és a felelősség megállapítása rendkívül nehéz, sőt sokszor lehetetlen – mondták hajózási és biztosítási iparági források.

A dubaji székhelyű GMS kérelmet nyújtott be egy amerikai engedélyre, amely lehetővé tenné számára az Egyesült Államok által lefoglalt, venezuelai olajkereskedelemhez köthető hajók megvásárlását és bontását.