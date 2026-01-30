Ítéletet mondott a nagy amerikai hitelminősítő az Európai Unióról, ez brutális: feketén-fehéren leírták, mit okoz Ursula von der Leyen
Részben pozitív, ugyanakkor egyben drámai képet is mutat a nagy amerikai hitelminősítő, a Fitch Ratings friss döntése az Európai Unióról.
Először is megerősítette az Európai Unió lehetséges legjobb, AAA besorolását változatlan, stabil kilátással. A Fitch Ratings elsősorban azzal a véleményével indokolta a döntést, hogy az uniós tagországok erőteljesen elkötelezettek az EU pénzügyi támogatása mellett.
A nemzetközi hitelminősítő a londoni bejelentéshez fűzött elemzésében kiemeli: az AAA osztályzat elsősorban az ugyancsak AAA szuverén besorolással nyilvántartott uniós gazdaságok, mint
- Németország,
- Hollandia,
- Svédország,
- Dánia
- és Luxemburg
pótlólagos uniós költségvetés-finanszírozási képességére és hajlandóságára alapul, arra az esetre, ha e finanszírozás szükségessé válik az adósságtörlesztés teljesítéséhez.
A Fitch hangsúlyozza, hogy az elit AAA osztályzattal ellátott EU-tagországok a bruttó nemzeti jövedelem (GNI) alapján kiszámított uniós költségvetési befizetések 37 százalékát adják.
Amerikai hitelminősítő: ítéletet mondott az Európai Unióról, ez brutális
A hitelminősítő számításai szerint viszont az Európai Unió teljes kötelezettségállománya 2025 végéig 739 milliárd euróra nőtt az egy évvel korábban mért 601 milliárd euróról. A Fitch közölte: azzal számol, hogy
- a koronavírus-járvány következményeinek felszámolására Next Generation EU (NGEU) néven meghirdetett uniós helyreállítási alap utolsó folyósításai,
- a tagállamok által felhasználható 150 milliárd eurós uniós védelmi beruházási program (SAFE) kifizetései
- és az Ukrajnának összeállított 90 milliárd eurós, idén és jövőre kihelyezendő hitelcsomag révén
az Európai Unió adósságállománya 2027 végére meghaladhatja az ezermilliárd eurót.
Ez tehát Ursula von der Leyen munkásságának egyik, kevésbé ismert serpenyője. A hitelminősítő szerint ugyanakkor erőteljes az EU-tagországok hajlandósága arra, hogy pénzügyi támogatásban részesítsék az EU-t.
A Fitch szerint ezt a megítélést alátámasztja, hogy a tagországok jelentősen növelték az Európai Uniónak szánt erőforrásokat a 2021–2027-es költségvetési ciklusban, és az a szerep is, amelyet az EU tölt be a tagállamok által Ukrajnának nyújtott többoldalú pénzügyi támogatások fő folyósítójaként.
Ha a tagországok megállapodásra jutnak a 2028–2034-es költségvetési ciklusra kidolgozott jelenlegi javaslatokról, az még tovább javíthatja az EU adósságfinanszírozási rugalmasságát, ez pedig ellentételezheti a védelmi kiadások növekedését, és a tagállamok támogatási készségének további bizonyítékául is szolgálhat – vélekedett pénteki londoni elemzésében a Fitch Ratings.
Ukrajna már az Európai Unió hitelminősítésében is tényező
A hitelminősítő kiemeli azt is, hogy az EU kinnlevőség-portfóliójának átlagos besorolási minősége 2025-ben BBB-re javult az előző évi BBB mínusz-ról. Ennek a javulásnak a fő tényezője az volt, hogy a Fitch a korábbi
részleges csődhelyzeti RD (Restricted Default) besorolásról decemberben stabil kilátású CCC-re emelte vissza Ukrajna szuverén osztályzatát,
emellett több EU-tagország minősítését is javította, és mindez ellentételezte az Ukrajnával szembeni kitettség növekedését.
A Fitch Ratings szerint ugyanakkor gyengült az EU követelésportfóliójának diverzifikáltsága, tekintettel arra, hogy az öt legnagyobb kitettség aránya a teljes hitelportfólión belül 2025 végéig 80 százalékra nőtt a 2024 végén mért 75 százalékról.
A hitelminősítő végezetül azt is közölte: azzal számol, hogy folytatódik a kinnlevőségportfólió adósságminőségének és diverzifikáltságának gyengülése az Ukrajnának folyósítandó további hitelek miatt.
