Energiaár-emelkedések
cseppfolyósított földgáz (LNG)
Egyesült Államok
európai energiaválság
gázár
Gazprom

Most nevetnek csak igazán az oroszok az EU-n: visszafordulnak az amerikai LNG-hajók Európából, alig maradt gáz a tárolókban – 60 milliárd köbméter kell

A következő hónapok stratégiai jelentőségűek a kontinens energiaellátása szempontjából. Az amerikai LNG-árak emelkedése új pánikhullámot indított el a globális gázpiacon, miközben Európa föld alatti tárolói a tél vége előtt kiürülhetnek.
VG
2026.01.29, 19:59

Bár alig vagyunk túl a tél közepén, Európa gáztárolói üresen konganak, az emelkedő amerikai LNG-import halálra ítélheti a kontinenst, mivel az egyik legnagyobb alternatív beszállító most közvetlen vetélytárssá vált. Egyértelműen látszik, hogy az EU-nak a következő télre csurig kell tölteni a készleteit – ahogyan ezt már évekkel ezelőtt meg kellett volna oldania –, de az árazás és a globális kereslet ezt egyre komolyan nehezíti.

US LNG Unloaded At Revithoussa Terminal Near Athens amerikai lng
Az amerikai LNG-importok élénkülése miatt az USA az EU vetélytársává vált a tél kellős közepén, az emelkedő gázárak és a kiürült tárolók miatt pedig a kontinenst lassan csődbe vihetik az energiaellátás problémái / Fotó: NurPhoto via AFP

Elvitte a fűtést az amerikai LNG-éhség

Az európai gázellátás jelenleg egyszerre két kihívással néz szembe:

  • a kontinens tárolókapacitásainak drámai csökkenésével;
  • másrészt az amerikai LNG-import élénkülésével.

A helyzetre a Gazprom is reagált: egy január végén kiadott nyilatkozata szerint az Egyesült Államokban a hazai gázárak meredek emelkedése ösztönzi a cseppfolyósított földgáz (LNG) importját, Európa kárára.

A magas amerikai árak miatt néhány cég az már most is az USA-ba irányította LNG-szállítmányait az EU helyett, ami a Gazprom szerint tovább nehezíti az európai piac helyzetét: 

az Egyesült Államok nemcsak fő beszállítóvá, hanem közvetlen versenytárssá is vált a csúcsidőszakokban rendelkezésre álló erőforrásokért.

Eközben Európa föld alatti gáztárolói január végére a teljes kapacitás mindössze 44 százalékán állnak, ami a legalacsonyabb szint a 2022-es 40 százalékos töltöttség óta.

Figyelemre méltó, hogy a 10 éves átlag 58 százalék, így a kontinens idén különösen sebezhetőnek tűnik. Ha a jelenlegi trendek folytatódnak, március végére a tárolók töltöttségi szintje akár 30 százalékra is csökkenhet, ami körülbelül 60 milliárd köbméter gáz utántöltését tenné szükségessé, hogy a készletek visszaálljanak a tavalyi szintre. A probléma súlyosságát fokozza, hogy az import nagy része napi fogyasztásra megy, nem a tárolók feltöltésére, így a következő hónapok beszerzési igénye óriási lehet.

Mostantól végleges, megszavazták: az EU kitiltotta az orosz gázt, megvan az utolsó nap, amikor még jöhet Európába - Magyarország kiborult, bíróságra megy

Az Európai Unió tagállamai jóváhagyták az orosz gázimport 2027 végéig történő betiltását. Ez azt jelenti, hogy jogilag kötelezővé vált, hogy minden tagállam leváljon az orosz gázimportól. A döntést Magyarország és Szlovákia ellenezte, Bulgária tartózkodott. A magyar kormány megtámadja az Európai Unió Bíróságán a jogszabályt.

Nem érte meg kitiltani az orosz gázt

Bár a kontinens tavaly 30 százalékkal növelte LNG-behozatalát – rekordszintre, 175 milliárd köbméterre –, ezt jelentősen ellensúlyozta az ukrajnai konfliktussal párhuzamos gazdasági háború. Ugyanis az Európai Unió január eleji döntése, hogy 2027-ig teljesen kivonja a hagyományos és orosz LNG-importokat, még inkább az LNG felé irányítja a figyelmet, ám ez az út most zsákutcába vezetett.

Ennek ellenére az IEA előrejelzése szerint az európai LNG-importok 2026-ban új rekordot érhetnek el, 185 milliárd köbmétert. Globális szinten az LNG-termelés 2026-ban 7 százalékkal bővülhet, főként az USA, Kanada és Mexikó új exportkapacitásai révén, a következő öt évben pedig Észak-Amerikából és Katarból további 300 milliárd köbméter új kapacitás léphet piacra.

A készletek feltöltését azonban az árjelek is nehezítik. 

Az európai TTF nyári határidős árak magasabbak a téli áraknál, ami fordított árstruktúrát jelent: a tárolás és a későbbi értékesítés nem jön ki gazdaságosan. Az okok vegyesek: egyes kereskedők kormányzati beavatkozásra számítanak, mások a növekvő LNG-kínálatban bíznak, de a logika nem mindig működik, ha a tél elején alacsonyak a készletek. A spekuláció további torzítást okozhat, tavalyhoz képest több mint kétszeresére nőtt a TTF pozíciókban részt vevő alapok száma.

Amerika megfázott és már Európát is rázza a hideg – ezért hiba függést cserélni: Brüsszel és Berlin ezt nem látta jönni

A földgáz piaca egyre inkább globális, de ez azt is jelenti, hogy az Észak-Amerikát beborító sarki levegő miatt Európában is megugranak az árak. Az LNG-kínálat növekedése átalakította a nyersanyag piacát, de a kockázatokat is kiterjesztette.

 

