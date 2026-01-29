Most nevetnek csak igazán az oroszok az EU-n: visszafordulnak az amerikai LNG-hajók Európából, alig maradt gáz a tárolókban – 60 milliárd köbméter kell

Bár alig vagyunk túl a tél közepén, Európa gáztárolói üresen konganak, az emelkedő amerikai LNG-import halálra ítélheti a kontinenst, mivel az egyik legnagyobb alternatív beszállító most közvetlen vetélytárssá vált. Egyértelműen látszik, hogy az EU-nak a következő télre csurig kell tölteni a készleteit – ahogyan ezt már évekkel ezelőtt meg kellett volna oldania –, de az árazás és a globális kereslet ezt egyre komolyan nehezíti.

Az amerikai LNG-importok élénkülése miatt az USA az EU vetélytársává vált a tél kellős közepén, az emelkedő gázárak és a kiürült tárolók miatt pedig a kontinenst lassan csődbe vihetik az energiaellátás problémái / Fotó: NurPhoto via AFP

Elvitte a fűtést az amerikai LNG-éhség

Az európai gázellátás jelenleg egyszerre két kihívással néz szembe:

a kontinens tárolókapacitásainak drámai csökkenésével;

másrészt az amerikai LNG-import élénkülésével.

A helyzetre a Gazprom is reagált: egy január végén kiadott nyilatkozata szerint az Egyesült Államokban a hazai gázárak meredek emelkedése ösztönzi a cseppfolyósított földgáz (LNG) importját, Európa kárára.

A magas amerikai árak miatt néhány cég az már most is az USA-ba irányította LNG-szállítmányait az EU helyett, ami a Gazprom szerint tovább nehezíti az európai piac helyzetét:

az Egyesült Államok nemcsak fő beszállítóvá, hanem közvetlen versenytárssá is vált a csúcsidőszakokban rendelkezésre álló erőforrásokért.

Eközben Európa föld alatti gáztárolói január végére a teljes kapacitás mindössze 44 százalékán állnak, ami a legalacsonyabb szint a 2022-es 40 százalékos töltöttség óta.

Figyelemre méltó, hogy a 10 éves átlag 58 százalék, így a kontinens idén különösen sebezhetőnek tűnik. Ha a jelenlegi trendek folytatódnak, március végére a tárolók töltöttségi szintje akár 30 százalékra is csökkenhet, ami körülbelül 60 milliárd köbméter gáz utántöltését tenné szükségessé, hogy a készletek visszaálljanak a tavalyi szintre. A probléma súlyosságát fokozza, hogy az import nagy része napi fogyasztásra megy, nem a tárolók feltöltésére, így a következő hónapok beszerzési igénye óriási lehet.

Nem érte meg kitiltani az orosz gázt

Bár a kontinens tavaly 30 százalékkal növelte LNG-behozatalát – rekordszintre, 175 milliárd köbméterre –, ezt jelentősen ellensúlyozta az ukrajnai konfliktussal párhuzamos gazdasági háború. Ugyanis az Európai Unió január eleji döntése, hogy 2027-ig teljesen kivonja a hagyományos és orosz LNG-importokat, még inkább az LNG felé irányítja a figyelmet, ám ez az út most zsákutcába vezetett.