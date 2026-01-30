Deviza
Putyin megnyugodhat, rengeteg aranyat találtak Oroszországban: nyilvánosságra hozták az új lelőhelyeket

Jelentős ásványkincskészlet-növekedést könyvelt el Oroszország 2025-ben, különösen a nemesfémek területén. Az új feltárások és kutatások eredményeként több nagy lelőhelyen is számottevő bővülést regisztráltak. Az arany esetében a növekedés meghaladta a 600 tonnát, ami stratégiai szempontból is figyelemre méltó.
2026.01.30, 08:05
Frissítve: 2026.01.30, 08:08

Jelentősen bővültek Oroszország ásványkincskészletei 2025-ben, ezen belül is kiemelkedő volt az aranyvagyon növekedése. Az Oroszországi Természeti Erőforrások Minisztériuma tájékoztatása szerint a feltárt és gazdaságosan kitermelhető aranykészletek egy év alatt 614 tonnával emelkedtek, ami az elmúlt évek egyik legerősebb bővülésének számít.

A készletnövekedéshez elsősorban három nagyobb lelőhely járult hozzá. A Hakaszföldön található Fjodorovszkoje–Kedrovszkoje mezőben 21,7 tonna arany- és 17,6 tonna ezüstkészletet azonosítottak, míg a Magadani területen fekvő Dubacs lelőhelyen 14,7 tonna aranyat tártak fel. A harmadik jelentős projekt a Kamcsatkai területen lévő Kajurkovszkoje lelőhely volt, ahol 10,8 tonna arany- és 12 tonna ezüsttartalékot vettek nyilvántartásba.

A Fjodorovszkoje–Kedrovszkoje lelőhely jelenlegi tulajdonosi szerkezete nem nyilvános, korábban azonban egy olyan junior vállalat birtokolta, melyet az Rosgeo és az USM érdekeltségi körébe tartozó szereplők hoztak létre. A Dubacs lelőhely 2025 végén a Nordgold által ellenőrzött Zalp vállalat tulajdonában volt, míg a Kajurkovszkoje mező az Ozjornovszkoje érctelep részeként a SiGMA társaság licencében áll, mely a Zolotoj Aktiv csoporthoz tartozik.

A minisztérium adatai szerint 

2025-ben összesen 317 új lelőhelyet vettek állami nyilvántartásba a földtani kutatások eredményeként, 

ezek közül 276 szilárd ásványi nyersanyagot tartalmaz. A szövetségi költségvetésből finanszírozott feltárások során több stratégiai jelentőségű projekt is előrehaladt: a Bajkálon túli területen található Gozogor lelőhelyen 5,1 millió tonna folypátkészletet, az Amuri területen fekvő Getkancsik lelőhelyen pedig 5500 tonna volfrámot és 0,8 tonna aranyat azonosítottak.

A jelentősebb újonnan nyilvántartott mezők között szerepel a Krasznojarszki területen található Gravijszkoje rézlelőhely is, ahol 243 400 tonna réz- és 242 tonna ezüstkészletet tartanak számon. A lelőhely neve megegyezik a Polymetal egyik projektjével. Emellett a Kemerovói területen fekvő Szibirszkoje Vosztocsnoje mezőben 280 millió tonna bitumenes szénkészletet regisztráltak.

Alekszandr Kozlov, a természeti erőforrásokért felelős miniszter szerint 

a pozitív tendencia nemcsak az aranyra jellemző. 

Tájékoztatása alapján 2025-ben a rézkészletek 3 millió tonnával, a szén 938,1 millió tonnával, a vasérc 984,2 millió tonnával, a titán 17,3 millió tonnával, a volfrám 5500 tonnával bővült, míg a nefelin- és szinniritércek készlete 1,5 millió, illetve 163,9 millió tonnával nőtt.

Az adatok arra utalnak, hogy Oroszország a geopolitikai és piaci kihívások ellenére is jelentős hangsúlyt helyez a belföldi nyersanyag-bázis erősítésére, különösen az olyan stratégiai jelentőségű ásványok esetében, mint az arany, a réz vagy a ritkafémek.

