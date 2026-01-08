Óriási aranybányák támadhatnak fel, rögtön egyszerre kettő: Amerika szerezheti meg őket, rengeteg pénzt rejtenek magukban
A Gold Reserve azt állítja, hogy ezeket a projekteket jelenleg illegálisan bányásszák a Cartel de los Soles, egy kábítószer-terrorista szervezet irányításával, kínai technológiát használva a Maduro-kormányzat javára. Érdekes egybeesés, hogy a cég részvényei 103 százalékkal emelkedtek Torontóban 2026. január 5-én, miután a vállalat üdvözölte az amerikai katonai műveletet, amelyben elfogták Nicolás Maduro venezuelai elnököt.
Paul Rivett, az Aranytartalék alelnöke kijelentette, hogy a vállalat a hétvégén számos bányászati cégtől kapott hívást, amelyekben érdeklődést mutattak a lelőhelyek iránt. Rivett jelezte, hogy a vállalat egy új kormány alatt is vizsgálja az eszközök fejlesztésére vonatkozó megállapodásokat.
Valamilyen formában végrehajtunk majd tranzakciót, legyen szó akár befektetésről, akár partnerségről
– mondta Rivett egy interjúban. Megjegyezte, hogy bár a vállalat megtartotta azokat a geológusokat, akik eredetileg bizonyították a lelőhelyeket, most operatív szakértelemre van szüksége a továbblépéshez.
A venezuelai vezetőváltás megújította a vállalat erőfeszítéseit jogi tanácsadója, José Suárez szabadon bocsátásának biztosítására. A Gold Reserve kijelentette, hogy Suárezt két és fél éve politikai fogolyként tartják fogva tárgyalás nélkül. „A Maduro-rezsimnek túl sokáig engedték, hogy elnyomást, bebörtönzést, erőszakot és halált alkalmazzon a venezuelai néppel szemben, beleértve a Gold Reserve-nél dolgozókat is” – mondta Rivett. Részletesen ismertette a rossz bánásmóddal kapcsolatos vádakat, kijelentve, hogy Suárez folyamatos kínzásnak és elítélendő körülményeknek volt kitéve.
Megtalálhatták Maduro titkos vagyonát Svájcban: felfoghatatlan venezuelai aranykincs nyomaira bukkantak
A vámadatok szerint a venezuelai állam az elmúlt évtized közepén jelentős mennyiségű aranytól vált meg. A nemesfém döntő része Svájcba került, ahol feldolgozásra és további értékesítésre készítették elő. A venezuelai arany Svájcban történő megjelenése egybeesett a gazdasági válság és a jegybanki kényszerértékesítések időszakával.
Brutális aranytartalékra bukkantak
A vámadatok szerint Venezuela csaknem 4,14 milliárd svájci frank (hozzávetőleg 1 660 milliárd forint) értékű aranyat szállított Svájcba Nicolás Maduro elnökségének első éveiben. A Reuters hírügynökség által áttekintett adatok alapján
a dél-amerikai ország 2013 és 2016 között összesen 113 tonna nemesfémet exportált, közvetlenül azt követően, hogy Maduro hivatalba lépett.
A svájci közszolgálati műsorszolgáltató, az SRF szerint az arany a venezuelai jegybank tartalékaiból származott, és abban az időszakban került külföldre, amikor a kormány az aranyeladásokkal próbálta stabilizálni a gazdaságot. A jelentés alapján a szállítmányokat vélhetően feldolgozás, tanúsítás és továbbszállítás céljából irányították Svájcba, mely a világ egyik legnagyobb aranyfinomító központja, öt nagy finomítóval.
A vámstatisztikák azt is mutatják, hogy 2017 és 2025 között már nem történt venezuelai aranyexport Svájcba. Ez egybeesik azzal az időszakkal, amikor az Európai Unió szankciókat vezetett be több venezuelai vezetővel szemben, melyeket Svájc 2018 elején átvett. A szankciók ugyanakkor nem tartalmaztak általános svájci aranyimport-tilalmat Venezuelával szemben.