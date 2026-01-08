Óriási aranybányák támadhatnak fel, rögtön egyszerre kettő: Amerika szerezheti meg őket, rengeteg pénzt rejtenek magukban

A Gold Reserve azt állítja, hogy ezeket a projekteket jelenleg illegálisan bányásszák a Cartel de los Soles, egy kábítószer-terrorista szervezet irányításával, kínai technológiát használva a Maduro-kormányzat javára. Érdekes egybeesés, hogy a cég részvényei 103 százalékkal emelkedtek Torontóban 2026. január 5-én, miután a vállalat üdvözölte az amerikai katonai műveletet, amelyben elfogták Nicolás Maduro venezuelai elnököt.

Arany: bányák nyithatnak újra Venezuelában / Fotó: Middle East Images via AFP

Paul Rivett, az Aranytartalék alelnöke kijelentette, hogy a vállalat a hétvégén számos bányászati ​​cégtől kapott hívást, amelyekben érdeklődést mutattak a lelőhelyek iránt. Rivett jelezte, hogy a vállalat egy új kormány alatt is vizsgálja az eszközök fejlesztésére vonatkozó megállapodásokat.

Valamilyen formában végrehajtunk majd tranzakciót, legyen szó akár befektetésről, akár partnerségről

– mondta Rivett egy interjúban. Megjegyezte, hogy bár a vállalat megtartotta azokat a geológusokat, akik eredetileg bizonyították a lelőhelyeket, most operatív szakértelemre van szüksége a továbblépéshez.

A venezuelai vezetőváltás megújította a vállalat erőfeszítéseit jogi tanácsadója, José Suárez szabadon bocsátásának biztosítására. A Gold Reserve kijelentette, hogy Suárezt két és fél éve politikai fogolyként tartják fogva tárgyalás nélkül. „A Maduro-rezsimnek túl sokáig engedték, hogy elnyomást, bebörtönzést, erőszakot és halált alkalmazzon a venezuelai néppel szemben, beleértve a Gold Reserve-nél dolgozókat is” – mondta Rivett. Részletesen ismertette a rossz bánásmóddal kapcsolatos vádakat, kijelentve, hogy Suárez folyamatos kínzásnak és elítélendő körülményeknek volt kitéve.

