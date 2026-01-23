Deviza
Nem kell messzire utaznia ahhoz, hogy beülhessen egy légitaxiba

A szerb kormány együttműködési megállapodást kötött az elektromos légitaxikat gyártó Archer Aviationnel, amelynek keretében ennek a cégnek a légi járművei szállítják majd az utasokat a jövő évi belgrádi világkiállításon is.
Világgazdaság
2026.01.23, 10:54
Frissítve: 2026.01.23, 11:03

Szerbia az első európai ország, amely szerződést kötött a repülő taxik gyártásában piacvezető amerikai Archer Aviation vállalattal. Az első bemutató repülésekre 2027-ben, a belgrádi világkiállítás idején lehet számítani – írja a Blic. A megállapodás a cég globális piacokon való terjeszkedésének részét képezi – teszi hozzá az Origo.

Archer Aviation, Archer,Aviation,Midnight,Electric,Air,Taxi,Evtol,On,Display,At
Az Archer Aviation együttműködési megállapodást kötött a szerb kormánnyal / Fotó: VanderWolf Images / Shutterstock

A svájci Davosban, a Világgazdasági Fórumon aláírt megállapodás értelmében Szerbiának elővételi joga lesz az Archer első repülőtaxi-flottájának megvásárlására, ami akár 25 járművet is jelenthet – tudósított a Reuters.

Nemzetközi térhódításban az Archer Aviation 

Tervezett piaci térhódításának keretében az Archer többek között az Egyesült Arab Emírségekbe, Szaúd-Arábiába, Indiába, Japánba és Dél-Koreába is bevezeti légi járműveit.

Ez a cég lesz a 2027-es belgrádi világkiállítás hivatalos légitaxis partnere. 

A 2027 májusa és augusztusa között megrendezésre kerülő esemény a következő generációs közlekedési megoldások és a fejlett légi mobilitás fő fóruma lesz.

Tavaly az Archer elnyerte a 2028-as Los Angeles-i olimpia hivatalos légitaxi-szolgáltató partnere címet is.

A teljes cikket ide kattintva olvashatja el. 

 

