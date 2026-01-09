Amerikát nem érdekli az oroszok siralma: újabb olajszállító hajót foglalt el az árnyékflottából – videón a rajtaütés
Az Egyesült Államok haditengerészete lefoglalta az Olina nevű olajszállító tankert a Karib-tengeren – közölték amerikai tisztségviselők pénteken. Ez az ötödik ilyen intézkedés az elmúlt hetekben, amelynek célja a venezuelai olajexportok korlátozása.
A műveletet a USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozóról indult tengerészgyalogosok és haditengerészek hajtották végre a Joint Task Force Southern Spear keretében. Az amerikai Déli Parancsnokság közlése szerint a hajó elfoglalása incidens nélkül zajlott.
Az Olina – amely a nyilvános adatbázisok szerint hamis kelet-timori lobogó alatt közlekedett – a venezuelai olajexportokra kivetett szigorúbb amerikai intézkedések nyomán került a hatóságok célkeresztjébe. A hajó a múlt héten teljesen megrakott állapotban hagyta el Venezuela partjait egy nagyobb flottilla tagjaként, majd a szankciók hatására visszafordult a kiindulási irányba.
Az Egyesült Államok már tavaly januárban szankcionálta a hajót (akkor még Minerva M néven), mert a washingtoni hatóságok szerint a venezuelai olajszállításokhoz kapcsolódó, úgynevezett árnyékflotta része volt. Ezek a hajók jellemzően minimális szabályozással, gyakran nem ismert biztosítással üzemelnek.
A brit tengeri biztonsági cég, a Vanguard tájékoztatása szerint a tanker automatikus azonosítórendszere (AIS) utoljára 52 nappal korábban adott jelet a venezuelai kizárólagos gazdasági övezetben, Curacao közelében. A művelet részeként korábban már lefoglalták az M Sophia nevű tankert is, amely szintén a múlt héten indult flottilla tagja volt.
A flottilla további három teljesen megrakott hajója (Skylyn, Min Hang és Merope) csütörtökön tért vissza venezuelai vizekre, további hét tanker pedig a következő napokban várhatóan hasonló útvonalat követ. A lefoglalt hajók rakományának tulajdonosa a venezuelai állami olajvállalat, a PDVSA – közölte egy, az ügyet ismerő iparági forrás.
Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter szerdán kijelentette, hogy az Egyesült Államok által bevezetett venezuelai olajexportblokád a világ bármely pontján teljes mértékben érvényes. Jelenleg nem ismert, hogy Washington tervez-e további intézkedéseket a Venezuela felé tartó többi tankerrel kapcsolatban.
Tele volt a világsajtó az amerikai akciókkal, amelyek során a venezuelai olajexporthoz köthető tankhajókat foglaltak le, köztük az orosz zászló alatt hajózó Marinerát kéthetes üldözés után. Aki híreket olvas, aligha tudta elkerülni az ütött-kopott-rozsdás tanker képeit. Egy nap telt el, és azt jelenti a Sky News: hamis néven közlekedő orosz „árnyékflotta” halad át a csatornán.