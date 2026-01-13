Óriási fordulat: új uniós ország vezetné be az árrésstopot, terjed a magyar példa Európában – kezdhetnek hozzászokni a boltok

A cseh élelmiszerekre vonatkozó kötelező kvóták szélsőségesek ugyan, de megoldást jelenthetnek a hazai termékek nagyobb arányának elérése érdekében – monda Martin Sebestyán cseh mezőgazdasági miniszter. A tárcavezető szerint fontolgatják a kereskedelmi láncok árréseinek korlátozását , közismertebb nevén árrésstopot is.

A cseh kormány komolyan fontolgatja az árrésstop bevezetését / Fotó: Shutterstock

Sebestyén szerint mindenkinek az lenne az érdeke, hogy a cseh piacon minél több cseh élelmiszer legyen. A miniszter éppen ezért gondolja azt, hogy a cseh élelmiszerek arányára vonatkozó kötelező kvóták bevezetése egy hatékony lépés lenne, azonban ezt csak az utolsó lehetőségnek tartja. A tárcavezető azonban megemlítette, hogy álláspontja szerint a kereskedelmi láncok árréseinek olyanoknak kellen lenniük, hogy a vásárlók méltányos árakkal szembesüljenek vásárláskor – számolt be róla a Seznam Zzpravy cseh hírportál.

Andrej Babis cseh miniszterelnök a kormánya programnyilatkozatában minőségi, megfizethető és biztonságos cseh élelmiszereket ígér az embereknek. Arról is beszélt, hogy korlátozni kívánja a kereskedelmi láncok árréseit, és szeretné bevezetni az élelmiszer-ombudsman intézményét is. Tomás Prouza, a Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szövetség elnöke korábban felhívta a figyelmet arra, hogy ha a kormány korlátozza a külföldi versenyt, az éppen ellenkezőleg, az élelmiszerek drágulásához vezet.

„Mindenkinek az lenne az érdeke, hogy a nyersanyagok, élelmiszerek és gyártás a lehető legnagyobb mértékben hazai forrásokból valósuljon meg, hogy a hazai kereskedők stabil és kiszámítható környezetet élvezhessenek a szállítások tekintetében” – jelentette ki Sebestyán. Ahhoz, hogy több cseh élelmiszer legyen a piacon, szerinte a gyártóknak megfelelő feltételekre van szükségük.

A cseh kormány komolyan fontolgatja az árrésstopot

A kereskedelmi láncok árréseinek korlátozása kapcsán Sebestyán elmondta, hogy erről jelenleg is zajlik egy vita a kormányban. „Most kidolgoztunk egy tervet arról, hogyan fogjuk előkészíteni az intézkedéseket. Ugyanis is egy intézkedéscsomagról van szó, amely az alapvető élelmiszerek árréseinek figyelemmel kísérésétől a jogszabályi módosításokig terjed” – fejtette ki, hozzátéve, hogy a témát a Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szövetséggel is megvitatta, tette hozzá.