Listát adott át Kongó az Egyesült Államoknak arról, hova várják nagyon az amerikai pénzt

Fontos, az ország egyedülálló ásványkincseivel összefüggésben készített listát adott át hivatalosan a Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) az Egyesült Államoknak. A jegyzék azokat az ásványkincs-kitermeléssel összefüggő, többségében bányászati projekteket tartalmazza, amelyekben az ország szívesen venne amerikai részvételt. Ez a másik félnek lehetőséget adna jelenlétének erősítésére az országban, melynek bányászati szektorában erős a kínai jelenlét.
VG
2026.01.21, 14:09

Miközben a világ a Grönland körül kialakult geopolitikai feszültségre figyel – nem sokkal a Venezuelában történtek után –, olyan fejlemény történt, amely alapja lehet egy olyan változásnak, amely hosszabb távon átrajzolhatja az ásvánkincsek piacát, elsőrban az elektromos átállás, az űr-, valamint a védelmi technológiák számára nélkülözhetetlen alapanyagokét. Kongó ugyanis felkínálta ásványkincseit Washingtonnak. A kinshasai kormány egy ideje nem titkolja: örülne az erős amerikai jelenlétnek Kongóban, elsősorban az ásványkincsekben gazdag régióban, és korábban azt is jelezte, nem lenne ellenére, ha Washington katonai erővel tenne rendet a lázadó csoportok által uralt vidékeken – írja az Origo.

Kongóban a Rubaya közelében működő koltánbányából kitermelt érc, ásványkincs
Kongóban a Rubaya közelében működő koltánbányából kitermelt érc az ország nagyon jelenős ásványkincs-tartalékokkal rendelkezik
Fotó: Northfoto /  Xinhua News Agency / Zheng Yangzi

Ásványkincsvagyon kiteremléséhez várják az amerikaiakat

A lap külföldi, nyilvánosan meg nem nevezett források közlései nyomán ír arról, hogy az amerikai tisztviselőknek a múlt héten átadott lista többek között a kisengei mangán-, arany- és kassziterit-engedélyeket (utóbbi magas óntartalmú ásvány), a Gecamines Mutoshi réz–kobalt projektjét, valamint egy germánium-feldolgozó beruházást, a Sokimo négy aranykoncesszióját, a Cominiere lítiumengedélyeit, valamint a Sakima koltán-, arany- és volframitvagyonát tartalmazza.

A források szerint a projekteket amerikai befektetők vizsgálhatják meg egy ásványkincsekről szóló partnerség keretében. 

Ez kézzelfogható előrelépést jelent abban, hogy a Kongóval folytatott befektetési tárgyalásokat valódi befolyássá alakítsák az ellátási láncok felett.

Kongói tisztviselők szerint a lista több belső ellenőrzési körön is átesett, és Kinshasa eddigi legközvetlenebb ajánlatát jelenti Washington számára. 

A fejlemény egy december 4-én megkötött megállapodást követ, amely kiemelt hozzáférést biztosít az amerikai vállalatoknak Kongó hatalmas

  • réz-, 
  • kobalt-, 
  • lítium- és tantálkészleteihez. 

Ezek a nyersanyagok kulcsfontosságúak az elektromos járművek, a védelmi rendszerek és a fejlett elektronikai eszközök gyártásában. Kongó a világ második legnagyobb réztermelője, és továbbra is a legnagyobb kobaltszállítója – utóbbi az akkumulátoripar egyik alapvető fémje.

Az egyáltalán nem titok, hogy Donald Trump és kormánya arra törekszik, hogy csökkentse az Egyesült Államok külföldi kitettségét a fontos ásványkincsek, illetve feldolgozott nyersanyagok importjától. Donald Trump már első elnöki ciklusában szorgalmazta, hogy az érintett vállalatok minél előbb diverzifikálják beszerzéseiket, az ellátási láncok újragondolásában pedig Afrikának is szerepet szánt. Az elemzők szerint az Egyesült Államok tengerentúli nyersanyag-ellátásának biztosítására irányuló fókusz egy szélesebb stratégia része. 

A KDK-ban a réz- és kobalttermelést – ezeket gyakran együtt bányásszák ki – olyan kínai vállalatok uralják, mint a CMOC, a Zijin és a Huayou. Az amerikai cégek történelmileg távol maradtak az országtól a konfliktusok, a korrupció és a logisztikai nehézségek miatt.

További részletek az Origo összeállításában olvashatók.

