Az olaj és az arany csak a kezdet: szinte földöntúli kincsek rejtőznek Venezuelában

A londoni székhelyű Energy Institute adatai szerint Venezuela a globális olajtartalékok mintegy 17 százalékát birtokolja, összesen 303 milliárd hordót – ezzel megelőzi a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének (OPEC) vezető államát, Szaúd-Arábiát is. Venezuelában azonban nem csak kőolaj található, hanem sok egyéb ásványkincs is – mutatja be összeállításában az Origo.

Venezuelában a kőolaj és az arany mellett más ásványkincsek is bőséggel találhatók, de sok a bizonytalaság azok kapcsán (illusztráció)

Fotó: AFP

Sok a bizonytalanság a venezuelai ásványkincsek körül

A lap összeállításában kitér rá, hogy még 2019-ben Nicolás Maduro elnök és a nemrég hivatalba lépett Delcy Rodríguez – aki akkor alelnök volt, jelenleg pedig ügyvezető elnök – ötéves bányászati tervet jelentett be.

A program célja a venezuelai ásványkincsek kitermelésének felfuttatása volt, alternatívát kínálva az olajiparral szemben, azaz csökkentve a gazdaság és – az állam berendezkedése miatt ez különösen hangsúlyos – a kormány függését az akkora már amúgy is leépült olajipari bevételektől.

Azért, hogy ezt előkészítse, egy évvel korábban a venezuelai kormány adatokat tett közzé az ásványi lelőhelyekről.

Ám a dokumentum a bányászati ipar kulcsfogalmait – például a „készlet” és az „erőforrás” kifejezéseket – felváltva használta.

Ez megnehezítette annak megítélését, hogy Caracas valóban tisztában van-e az ország teljes bányászati potenciáljával.

A 2018-as jelentést – amelyet „ásványkatalógusként” hirdettek a potenciális befektetők számára, és a bányászati minisztérium honlapján tettek közzé – mintegy 3 milliárd tonnára becsülte a szénkészleteket, míg a nikkelkészleteket 407 885 tonnára.

Ugyanez a jelentés 644 tonnás aranyerőforrást, 14,68 milliárd tonna vasércerőforrást – elismerve, hogy ennek jelentős része spekulatív becslés –, valamint 321,5 millió tonna bauxiterőforrást jelzett.

2021-ben a venezuelai kormány egy, a 2009-ben összegyűjtött adatokon alapuló ásványkészlet-térképet publikált.

A térkép antimon-, réz-, nikkel-, koltán-, molibdén-, magnézium-, ezüst-, cink-, titán-, volfrám- és uránkészleteket jelölt, de mennyiségi adatokat nem tartalmazott.

Venezuelában aranyból is jelentős mennyiség van, melynek értéke 500 milliárd dollár körül van,