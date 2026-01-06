Elárasztják az atomerőművek a Földet: egészen hihetetlen, hány új reaktort épít Kína egyszerre – Magyarország Európa egyik vezetője
Bár az elmúlt években Nyugaton is sok szó esik az atomenergia reneszánszáról, az építés alatt álló atomerőművek számát nézve ennek eddig kevés jelét látni, a szektort szinte teljes egészében Kína dominálja – derül ki az Egyesült Államokban lévő kínai nagykövetség által megosztott ábrából.
A legtöbb atomerőmű továbbra is az Egyesült Államokban van, de Kína gyorsan jön föl
A Facebookon közzétett kép a tavaly júniusi adatokat mutatja, mely szerint a legtöbb építés alatt álló reaktor Kínában található, összesen 28, majd ez után India következik a második helyen, ahol hat reaktoron folynak a munkálatok. Oroszországban, Egyiptomban és Törökországban négy-négy reaktor épült tavaly júniusban, míg az Egyesült Államok még csak fel se került a kínaiak által megosztott listára.
Ugyanakkor a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAEA) tavalyi évet összegző adatai szerint az Egyesült Államok továbbra is élen áll az atomenergia hasznosításának területén, hiszen a legtöbb reaktor ott termel áramot. A 94 amerikai reaktor közel 97 gigawatt kapacitású, és ezek 2024-ben 781,9 terawattóra áramot termeltek. Kína itt csak a második 57 reaktorral, melyek együttes kapacitása több mint 55 gigawatt és melyek 417,5 terawattóra áramot termeltek. Azonban a NAEA adatai szerint Kínában már 29 reaktor épül, nagyjából ugyanennyi gigawatt kapacitással.
Az atomenergia Európában játssza a legnagyobb szerepet
Azonban az ugyancsak 57 francia reaktor kapacitása 63 gigawatt, ráadásul ez elég volt az ország termelésének több mint kétharmadának lefedésére, ami a legmagasabb arány a világon. Azonban
Szlovákia (60,6 százalék), Magyarország (47,1 százalék) és Finnország (39,1 százalék) áramtermelésében is kulcsszerepet játszik az atomenergia.
Világszerte egyébként összesen 416 reaktor üzemel, 376,3 gigawatt kapacitással, ám 2050-re az atomerőművek teljesítménye 561–992 gigawatt közé kúszhat, vagyis akár több mint a jelenlegi duplájára is nőhet. A jelenleg építés alatt álló 63 reaktor 66,2 gigawatt teljesítményre lehet képes, de tavaly is világszerte több létesítmény csatlakozott az elektromos hálózathoz.
Bár tavaly is több erőmű kezdte meg működését, a működő reaktorok száma 2024-ben a jelenleginél nagyobb, 421 volt, bár azok 377 gigawattos kapacitása alig volt nagyobb a jelenleginél, tehát a nyugdíjazott reaktorok kapacitása kisebb volt, mint a frissen felhúzottaké. Ráadásul egyre több ország kezdi el használni az atomenergiát, így például Afrikában sem marad már sokáig az egyetlen Dél-Afrika, hiszen Egyiptom is épít atomerőművet.
Ráadásul egyre gyakoribb az atomenergia nem áramtermelésre történő használata, azt használják központi vagy épp ipari fűtésre és sótalanításra is.