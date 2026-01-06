Deviza
EUR/HUF384,62 +0,12% USD/HUF329,06 +0,36% GBP/HUF444,05 +0,09% CHF/HUF413,39 -0,12% PLN/HUF91,37 +0,2% RON/HUF75,56 +0,1% CZK/HUF15,91 +0,22% EUR/HUF384,62 +0,12% USD/HUF329,06 +0,36% GBP/HUF444,05 +0,09% CHF/HUF413,39 -0,12% PLN/HUF91,37 +0,2% RON/HUF75,56 +0,1% CZK/HUF15,91 +0,22%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX116 425,94 +2,87% MTELEKOM1 818 +0,44% MOL3 150 +5,35% OTP36 970 +2,41% RICHTER10 230 +3,33% OPUS552 +0,36% ANY7 100 +0,85% AUTOWALLIS152 +1% WABERERS5 420 -1,09% BUMIX10 203,58 +1% CETOP4 072,22 +0,77% CETOP NTR2 551,05 +0,77% BUX116 425,94 +2,87% MTELEKOM1 818 +0,44% MOL3 150 +5,35% OTP36 970 +2,41% RICHTER10 230 +3,33% OPUS552 +0,36% ANY7 100 +0,85% AUTOWALLIS152 +1% WABERERS5 420 -1,09% BUMIX10 203,58 +1% CETOP4 072,22 +0,77% CETOP NTR2 551,05 +0,77%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
atomenergia
reaktor
Kína

Elárasztják az atomerőművek a Földet: egészen hihetetlen, hány új reaktort épít Kína egyszerre – Magyarország Európa egyik vezetője

Hiába beszél a Nyugat az atomenergia reneszánszáról, a legtöbb új reaktor Kínában épül. A legtöbb atomerőmű azonban még mindig az Egyesült Államokban van, szerepük pedig Franciaországban a legnagyobb az áramtermelésben.
K. B. G.
2026.01.06, 19:20
Frissítve: 2026.01.06, 19:53

Bár az elmúlt években Nyugaton is sok szó esik az atomenergia reneszánszáról, az építés alatt álló atomerőművek számát nézve ennek eddig kevés jelét látni, a szektort szinte teljes egészében Kína dominálja – derül ki az Egyesült Államokban lévő kínai nagykövetség által megosztott ábrából.

Kashiwazaki-Kariwa Nuclear Power Plant in Japan atomerőmű
A világ legnagyobb atomerőműve nem most épült, de most indítják újra a japánok / Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

A legtöbb atomerőmű továbbra is az Egyesült Államokban van, de Kína gyorsan jön föl

A Facebookon közzétett kép a tavaly júniusi adatokat mutatja, mely szerint a legtöbb építés alatt álló reaktor Kínában található, összesen 28, majd ez után India következik a második helyen, ahol hat reaktoron folynak a munkálatok. Oroszországban, Egyiptomban és Törökországban négy-négy reaktor épült tavaly júniusban, míg az Egyesült Államok még csak fel se került a kínaiak által megosztott listára.

Ugyanakkor a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAEA) tavalyi évet összegző adatai szerint az Egyesült Államok továbbra is élen áll az atomenergia hasznosításának területén, hiszen a legtöbb reaktor ott termel áramot. A 94 amerikai reaktor közel 97 gigawatt kapacitású, és ezek 2024-ben 781,9 terawattóra áramot termeltek. Kína itt csak a második 57 reaktorral, melyek együttes kapacitása több mint 55 gigawatt és melyek 417,5 terawattóra áramot termeltek. Azonban a NAEA adatai szerint Kínában már 29 reaktor épül, nagyjából ugyanennyi gigawatt kapacitással. 

Az atomenergia Európában játssza a legnagyobb szerepet

Azonban az ugyancsak 57 francia reaktor kapacitása 63 gigawatt, ráadásul ez elég volt az ország termelésének több mint kétharmadának lefedésére, ami a legmagasabb arány a világon. Azonban 

Szlovákia (60,6 százalék), Magyarország (47,1 százalék) és Finnország (39,1 százalék) áramtermelésében is kulcsszerepet játszik az atomenergia.

Világszerte egyébként összesen 416 reaktor üzemel, 376,3 gigawatt kapacitással, ám 2050-re az atomerőművek teljesítménye 561–992 gigawatt közé kúszhat, vagyis akár több mint a jelenlegi duplájára is nőhet. A jelenleg építés alatt álló 63 reaktor 66,2 gigawatt teljesítményre lehet képes, de tavaly is világszerte több létesítmény csatlakozott az elektromos hálózathoz.

Bár tavaly is több erőmű kezdte meg működését, a működő reaktorok száma 2024-ben a jelenleginél nagyobb, 421 volt, bár azok 377 gigawattos kapacitása alig volt nagyobb a jelenleginél, tehát a nyugdíjazott reaktorok kapacitása kisebb volt, mint a frissen felhúzottaké. Ráadásul egyre több ország kezdi el használni az atomenergiát, így például Afrikában sem marad már sokáig az egyetlen Dél-Afrika, hiszen Egyiptom is épít atomerőművet.

Ráadásul egyre gyakoribb az atomenergia nem áramtermelésre történő használata, azt használják központi vagy épp ipari fűtésre és sótalanításra is.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu