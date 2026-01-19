Deviza
óriásprojekt
Japán
Kína
atomerőmű
nukleáris energia

Átadták a világ legnagyobb atomerőművét: hihetetlen, mennyi idő alatt épült meg – videón a gigászi építmény

A hat blokkból álló komplexum végső célja 60 milliárd kilowattóra karbonmentes energia előállítása. A Csangcsou atomerőmű második reaktorának üzembe helyezésével Kína ismét bizonyította, hogy képes rekordidő alatt megvalósítani hatalmas nukleáris projekteket.
VG
2026.01.19, 19:43
Frissítve: 2026.01.19, 19:56

Kína 2026-ot nagy durranással indította: január 1-jén kereskedelmi üzembe helyezték a Csangcsou atomerőmű második blokkját, ezzel teljesen befejezve a projekt első fázisát. A világ legnagyobb atomerőmű-komplexuma fontos lépés a szén-dioxid-mentes energia felé vezető úton, és a CNNC – Guodian Zhangzhou Energy Company kapacitása ezzel 26 212 MWe-re nőtt.

CHINA-FUJIAN-ZHANGZHOU-NUCLEAR POWER PROJECT-GENERATION UNIT-COMMERCIAL OPERATION (CN) kínai atomerőmű
A Csangcsou atomerőmű második reaktorának üzembe helyezésével Kína ismét bizonyította, hogy képes rekordidő alatt megvalósítani hatalmas nukleáris projekteket / Fotó: Hszinhua via AFP

Kína január 1-jén hivatalosan is üzembe helyezte a Csangcsou atomerőmű második egységét, amely 1126 MWe kapacitással csatlakozik a hálózathoz. Ezzel az első fázis két reaktora már kereskedelmi működésben van, a teljes projekt pedig hat reaktorral számol a jövőben.

A CNNC közlése szerint az új blokk üzembe állításával az intézmény összesített telepített kapacitása 26 212 MWe-re nőtt.

A Csangcsou projekt különlegessége nem csak méretében rejlik: a CNNC – Guodian Zhangzhou Energy Company 2011 óta dolgozik a világ legnagyobb nukleáris bázisának megvalósításán. A blokkok építési engedélyeit 2019 októberében adták ki, és az első egység építése már egy héttel később megkezdődött. A második reaktor 2020 szeptemberében indult, 2025 végére pedig sikeresen teljesítette az összes indítási és tesztelési procedúrát.

 

Az üzembe helyezés időben történt, szemben a nukleáris iparág híres késedelmeivel. Az új reaktor 168 órás próbaüzemet követően vált kereskedelmi egységgé, hozzájárulva Kína kettős céljához, vagyis a nettó zéró kibocsátás és a szén-dioxid-csökkentés eléréséhez.

A Csangcsou atomerőmű a Hualong One típusú, hazai fejlesztésű, harmadik generációs nyomottvizes reaktorokat alkalmazza. Ez a reaktor a világ egyik legelterjedtebb típusa, és megfelel az európai és brit biztonsági előírásoknak. Amikor az összes hat blokk üzemel, a létesítmény évi 60 milliárd kilowattóra karbonmentes energiát fog termelni, ami a dél-fucsieni Hsziamen és Csangcsou városok energiaigényének 75 százalékát fedezheti.

A világ legnagyobb atomerőműve – Japán kárára

Jelenleg a japán Kasivazaki–Kariva atomerőmű papíron a világ legnagyobb egysége, de a 2011-es fukusimai katasztrófa óta számos reaktor már nem működik. A Csangcsou nukleáris bázis célja, hogy ez a rekordot Kína javára írja át, és a globális nukleáris energiatermelés új mércéjévé váljon.

Ellentétes trendek Kínában – történelmi csúcs az alumíniumtermelésben, mélypont az acélgyártásban

Kína mint a világ legnagyobb nyersanyagtermelője továbbra is kulcsszerepet játszik a globális acél- és alumíniumpiacon. 2025-ben ezek az iparágak ellentétes irányokat mutattak: míg az acéltermelés csökkent, az alumínium kibocsátása rekordszintre emelkedett.

 

Energiabiztonság

Energiabiztonság
18 cikk

 

 

