A szemünk láttára omlik össze Európa egyik legnagyobb autógyártója: kár a kínaiakra fogni, ezt az elektromos átállás tette - beütött a történelmi mélypont

A világpiaci termelés is erősen apad: a Volvo Cars novemberben 60 244 autót értékesített világszerte, ami 10 százalékos csökkenés az előző év azonos hónapjához képest, egyben a cég egyik leggyengébb hónapja volt.
VG
2026.01.09, 06:27

2025-ben 213 706 darab személyautó készült az olasz autógyártó üzemekben – ezek gyakorlatilag mind a Stellantis kezében vannak, és az olasz márkák (elsősorban a Fiat és az Alfa Romeo, valamint a Maserati és a Lancia) mellett olyan társmárkák számára is termelnek, mint a Jeep, a Dodge vagy a DS. Ez a darabszám 24,5 százalékkal kevesebb, mint 2024-ben, sőt: kevesebb még a történelmi, 1954-es mélypontnál is — közölte a vezess.hu.

Great Wall Motors Kína egyik legnagyobb autógyártója
A kínai autógyártás veszélyezteti az európai autógyárakat / Fotó: Xinhua via AFP

Politikai elvárások az autógyártás mögött

Giorgia Meloni miniszterelnök 2023-ban még abban bízott, hogy a Stellantis rövid távon egymillió darabra fogja tudni emelni éves olaszországi termelését. A közvetlen okok könnyen azonosíthatók: a Stellantis a teljes elektromos átállás egyik legelkötelezettebb támogatójaként különösen nagy veszteségeket könyvelhetett el amiatt, hogy Európában megtorpant a villanyautók iránti kereslet növekedése. Szintén fájdalmasan érintette (mint mindenki mást is) a kínai márkák térnyerése, bár a Leapmotor megvásárlásával részben saját javára tudta fordítani a trendet – ez azonban mit sem segít az olaszországi gyártás kilátásain.

Bármilyen ijesztő is a helyzet, a szakszervezet elismerte, hogy ennél is rosszabb évzárásra számított: októberben még úgy számoltak, hogy a teljes gyártási mennyiség a 310 ezret sem fogja meghaladni. 

A hanyatlást két új modell bevezetése lassította a negyedik negyedévben: a Fiat 500 Hybrid (Mirafiori üzem) és az új generációs Jeep Compass (Melfi) a megváltozott helyzethez igazodó modellekként lépett piacra. A Stellantis olaszországi üzemei azonban nem csak olasz márkáknak termelnek, a Fiat és az Alfa Romeo is rendelkezik külföldi gyártóbázisokkal. Pont ez okozott feszültséget a legkisebb Alfa Romeo bevezetésekor: emiatt kellett az eredetileg Milano néven bevezetett típust villámgyorsan átkeresztelni Juniorra.

A Volvo sem járt jobban

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Volvo Cars sem repeshet az örömtől. A cég legnagyobb piaca 2025-ben Kína volt, ezt követte az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Németország és Svédország. A vállalat közleménye szerint 2025-ben éves összevetésben az összesített eladás Európában 10 százalékkal, 332 667-re csökkent, az Egyesült Államokban 3 százalékkal, 121 607-re esett vissza, míg Kínában éves szinten 4 százalékkal, 149 549-re mérséklődött az éves értékesítési darabszám.

Érdemes megemlíteni, hogy a Volvo Cars novemberben 60 244 autót értékesített világszerte, ami 10 százalékos csökkenés az előző év azonos hónapjához képest, egyben a cég egyik leggyengébb hónapja volt.

