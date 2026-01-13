Újabb autóipari óriás vonul ki a szomszédból, rengetegen kerülhetnek utcára

Az autóipar globális átalakulása újabb súlyos következményekkel jár Kelet-Európában. Az amerikai tulajdonú Adient EMEA, a világ egyik vezető autóülés-gyártója bejelentette, hogy átszervezi romániai működését, ami a Ploiesti városában működő gyár fokozatos leállításához vezethet. A vállalat döntése következtében az autóipar területén újabb mintegy 1010 munkahely szűnhet meg a következő években Romániában, a termelés teljes leállását pedig 2027 közepére tervezik – közölte az Origo.

Az amerikai cég döntése jól mutatja, milyen súlyos szerkezeti és költségnyomás alatt áll ma az autóipar / Fotó: Michael Vi

A cég közlése szerint az egész autóipart érintő mélyreható változások – az elektromobilitás bizonytalan üteme, a csökkenő fogyasztói kereslet, a visszaeső piaci volumenek és az egyre erősödő verseny – komoly gazdasági nyomást helyeznek a működésre. Bár az Adient minden lehetséges alternatívát megvizsgált, nem talált olyan megoldást, amely hosszú távon biztosítaná a ploiesti üzem versenyképességét. A munkavállalókat és a szakszervezeteket már értesítették, a jogszabály szerinti egyeztetések megkezdődtek.

Az Adient jelenleg öt gyárral van jelen Romániában, és korábban más országokban is hasonló lépéseket tett: Szlovéniában például egy üzem bezárását tervezi 2026-ban, miután megszűnt egy fontos autógyártói megrendelés.

A régió autóipari nehézségeit tovább erősíti, hogy a Dacia tulajdonosa, a Renault szintén átszervezi termelését. A költségek csökkentése érdekében a gyártás egy részét Marokkóba helyezik át, ami Romániában mintegy 900 fős leépítéssel járhat. A döntések hátterében elsősorban az alacsonyabb észak-afrikai munkabérek és termelési költségek állnak, miközben a romániai üzemek létszáma fokozatosan csökken.