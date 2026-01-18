Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Távol-Kelet
autóipar
autópiac
Kína
kínai autópiac

Kínai autópiac: túl sok autó marad raktáron, az árháború nehezíti a kereskedők életét

Több kínai autómárka nagy mennyiségű járművet szállít a kereskedésekbe, emiatt túl sok autó halmozódik fel raktáron, és az érintettek kénytelenek nyomott áron értékesíteni a járműveket. Az évek óta tartó árharc és a gyenge kereslet miatt sok kereskedés veszteségesen működik, miközben a kormány igyekszik fékezni a túlzott árcsökkentéseket.
Hornyák Szabolcs
2026.01.18, 07:57

A kínai autókereskedők szövetsége (CADA) szerint több autómárka továbbra is nagy mennyiségű járművet szállít a kereskedésekbe, ami miatt túl sok autó marad raktáron, és ez megnehezíti a kereskedők mindennapi gazdálkodását – olvasható a szervezet januári közleményében.

Nanjing Port Cargo Throughput Kínai autópiac: túl sok autó marad raktáron, az árháború nehezíti a kereskedők életét
Fotó: CFoto via AFP

A CADA nem árulta el, mely márkák okozzák a legnagyobb gondot. Szokatlan módon most nem hozta nyilvánosságra a három legmagasabb raktárkészlettel rendelkező márkát sem, pedig ezt általában minden hónapban megteszi. A kereskedők már évek óta panaszkodnak: az autógyártók év végén gyakran minél több autót akarnak eladni, hogy elérjék az éves céljukat – még akkor is, ha a vevők nem vesznek annyit.

Ha a boltokban kevesebb autó fogy, mint várták, akkor a kereskedőknek rengeteg kocsi marad a nyakukon. Emiatt kénytelenek nagy engedményeket adni, ami csökkenti a haszonkulcsukat, és nehezen tudják fizetni a számláikat, a dolgozókat, a bérleti díjat és egyéb költségeiket. 

Egy augusztusi felmérés szerint a kereskedőknek csak mintegy 30 százaléka működött nyereségesen, több mint fele veszteséges volt. Decemberben a raktárkészlet átlagosan kicsit csökkent novemberhez képest, mert a legtöbb gyártó óvatosabban, kevesebbet szállított. Még így is összesen körülbelül 3 millió autó várakozott a kereskedőknél az év végén.

A szövetség szerint egyes márkák most is kedvezményekkel, bónuszokkal próbálják rábeszélni a kereskedőket, hogy vegyenek át még több autót, hiába fogy kevesebb a boltokban, mint tervezték.

Az árháború még mindig tart – a kormány próbálja fékezni

Kínában évek óta dúl az árharc az autógyártók között, különösen az elektromos autóknál. Az árak zuhanása miatt sokan veszteségesen adják el a kocsikat, a kereskedők árrése elvékonyodik, és egyre többen kerülnek nehéz anyagi helyzetbe. 2025-ben ez már milliárdos veszteségeket okozott az iparágnak, és sok kereskedés be is zárt.

A kínai hatóságok 2025-ben már léptek: tiltották a veszteséges áron való eladást, korlátozták a túlzott kedvezményeket, és rendeletekkel próbálták rendbe tenni a piacot. Az elemzők szerint az árharc még évekig tarthat, bár már egyre több gyártó próbálja az alacsony árak helyett gyorsabb töltéssel, jobb technológiával vagy okosabb vezetéstámogató rendszerekkel eladni a járműveit.

Győzelmi jelentést tett közzé a BYD: leuralta Magyarországot

Történelmi áttörést ért el a BYD a magyar autópiacon: 2025-ben a kínai gyártó lett az első számú márka az új energiával hajtott személygépkocsik szegmensében. A tisztán elektromos és konnektorról tölthető hibrid modellekből összesen 2412 darabot adtak el Magyarországon.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu