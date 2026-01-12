Az amerikai mozipénztáraknál továbbra sincs kihívója az Avatar: Tűz és hamu című filmnek, mely immár a negyedik hete vezeti az észak-amerikai bevételi toplistát. A produkció globálisan is erős számokat hoz: a Box Office Mojo adatai szerint a világméretű jegybevétel már elérte az 1,2 milliárd dollárt, ami hozzávetőleg 420 milliárd forintnak felel meg.

Az Avatar: Tűz és hamu ritka dolgot ért el: a meglepő indítás után új erőre kapott James Cameron űreposza / Fotó: 20th Century Studios – TSG Enter

A siker különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy a film nyitó hétvégéje elmaradt az előző két Avatar-epizód indulásától. Míg az első és a második rész kifejezetten robusztus rajtot vett, a Tűz és hamu esetében az elődökhöz képest visszafogottabb kezdésről beszélhetünk, ami kezdetben óvatosságra intette az elemzőket. A későbbi hetek stabil nézőszámai azonban egyértelműen jelezték, hogy a film hosszabb távon képes bevonzani a közönséget.

A bevételek alakulása arra utal, hogy

az Avatar-franchise továbbra is erős márkának számít a globális mozis piacon,

még akkor is, ha a kezdeti lendület már nem minden esetben éri el a korábbi csúcsokat. Az amerikai piacon tapasztalható tartós érdeklődés mellett a nemzetközi jegyeladások is jelentősen hozzájárultak a milliárddolláros határ átlépéséhez.

A jelenlegi teljesítmény jól mutatja, hogy a nagy költségvetésű látványfilmek esetében a hosszabb mozis futás és a pozitív szájhagyomány továbbra is kulcsszerepet játszik a bevételek maximalizálásában. Az Avatar: Tűz és hamu példája azt is megerősíti, hogy egy visszafogottabb nyitás nem feltétlenül jelent gyengébb összteljesítményt a globális piacon.

Közel három éve nem volt ilyen, mint amit most az Avatar: Tűz és hamu elért

Az amerikai mozikban legutóbb 2023 nyarán volt példa arra, hogy egy film legalább négy egymást követő héten át vezesse a bevételi toplistát.

Ezt a teljesítményt a Barbie érte el, amely a bemutatást követően egy hónapon keresztül megőrizte első helyét az észak-amerikai jegypénztáraknál.

A film végül globálisan mintegy 1,44 milliárd dolláros bevételt termelt, ami nagyjából 505 milliárd forintnak felel meg, és

ezzel minden idők legsikeresebb alkotásai közé került.

A Barbie sikere akkor elsősorban a széles közönséget megszólító témának, az erős marketingnek és a hosszú mozis kifutásnak volt köszönhető.

A Barbie előtt pedig az Avatar: A víz útja volt képes hét egymást követő héten át uralni az amerikai mozik bevételi toplistáját, 2022 decemberében. A film végül globálisan mintegy 2,32 milliárd dolláros jegybevételt ért el, ami hozzávetőleg 810 milliárd forintnak felel meg, ezzel pedig minden idők harmadik legsikeresebb mozifilmje lett.