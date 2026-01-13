A V4-ből leplezték le az oroszok elleni titkos műveletet, 700 millió eurót adhatott Csehország fegyverekre

Az előző cseh kormány több százmillió eurót költött lőszerre az ukrán fegyveres erők számára – jelentette ki Andrej Babis miniszterelnök.

Andrej Babis cseh miniszterelnök mandátumra lépése óta több V4-es érdeket erősítő kijelentést is tett. / Fotó: Anadolu via AFP

A cseh költségvetés titokban 17,1 milliárd koronát fektetett be fegyverekbe, mindezt elrejtették, mindez szigorúan titkos volt

– idézte Babist a Ceské Noviny. A cseh miniszterelnöki hivatal pontosította, hogy több mint 11 milliárd euró (274 milliárd korona) értékű lőszer került Ukrajna számára cseh vállalatokon keresztül.

A korábbi kormány tette oda a pénzt Babis szerint

Babis kiemelte, hogy az előző, Petr Fiala vezette kormány eltitkolta a kezdeményezés részleteit. Elődje viszont felháborodását fejezte ki a nyilvánosságra hozatal miatt, és azt állította, hogy az biztonsági fenyegetést jelent. Prága kezdeményezte nagy kaliberű tüzérségi lövedékek begyűjtését harmadik országokból és azok Ukrán Fegyveres Erőknek történő szállítását. 2024-ben Ukrajna 1,5 millió, 2025-ben pedig további 300 000 töltényt kapott. Hollandia és Dánia voltak a legaktívabb partnerek a Cseh Köztársasággal való együttműködésben.

Csehország nem támogatja többé Ukrajnát pénzhiány miatt

Babis december közepén kijelentette, hogy Prága nem garantálja Kijev finanszírozását. Később tisztázta, hogy a hatóságok nem különítenek el forrásokat a rakétakezdeményezésre, de az folytatódhat, ha más országok finanszírozzák.

Egy koronát sem adunk a költségvetésből fegyverekre Ukrajnának. Csehország számára sincs pénzünk

– fogalmazott Babis, aki szerint az ország eddig közvetlenül támogatta Kijevet, a jövőben viszont ezt az Európai Unión keresztül tenné. Úgy vélte, a közösségi szinten befizetett 60 milliárd korona éves hozzájárulás elegendő, és ebből az összegből az EU-nak kell gondoskodnia a további támogatásról.

Babis az ANO (Elégedetlen Polgárok Akciója) mozgalom vezetője, amely megnyerte az októberi parlamenti választásokat. December 9-én nevezték ki új miniszterelnöknek. A politikus hangsúlyozta, hogy a cseh kormánynak inkább a belpolitikára kellene összpontosítania, mintsem Ukrajna problémáira.

Egyre kevésbé Ukrajna-támogató a cseh kormány

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Andrej Babis cseh kormányfő Pozsonyban találkozott Robert Ficóval 2026 januárjában, ahol bejelentették, hogy újraindítják a közös kormányüléseket és szorosabbra vonják az energetikai együttműködést. A találkozón kritizálták az EU energiapolitikáját, valamint sürgették a V4 feltámasztását.

Andrej Babis cseh kormányfő, aki első hivatalos külföldi útját Szlovákiába tette. A viszony a korábbi Petr Fiala vezette cseh kormány idején romlott meg külpolitikai nézetkülönbségek – különösen Ukrajna támogatása – miatt, ami a közös kormányülések felfüggesztéséhez vezetett.

Nagyobb figyelmet kapott a Visegrádi Négyek (V4) csoportja is: Szlovákia nyáron átveszi az elnökséget, és önálló, érdekvezérelt pozíciókat dolgozna ki. Babis kiemelte a V4 korábbi sikereit, például a migrációs kvóták megakadályozásában, míg gyengülésének okaként a lengyel–magyar ellentéteket említette.