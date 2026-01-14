Bánatos a szomszéd, nem gyártott elég autót, pedig vezeti a világranglistát

Az előzetes eredmények szerint 2025-ben 1,07 millió járművet gyártottak Szlovákiában, ez 75 ezerrel több, mint az előző évben, és csupán 40 ezerrel marad el a rekordot jelentő 2019-es teljesítmény mögött – jelentette be kedden (MA) az ágazat éves sajtótájékoztatóján a Szlovák Autóipari Szövetség (ZAP). Alexander Matusek, a ZAP elnöke szerint 2026-ban 1,02 millió, 2027-ben pedig évi 1,08 millió járművet gyárthatnak le.

Jövőre a Kassa melletti Volvo is termelni kezd / Fotó: Solarisys / Shutterstock

„Ha a jövőbe tekintünk, azt látjuk, hogy öt autógyártó (Volkswagen, KIA Motors, Jaguar Land Rover, Stellantis és 2027-től Volvo) termelése két év múlva érheti el azt a szintet, amennyit három autógyártó tudott előállítani a múltban. Ez azt mutatja, hogy azt a lehetőséget, amelyet más gyártók Szlovákiába vonzásával teremtettünk meg, nem tudtuk nagyobb számú autó gyártására, nagyobb eladásokra, gazdaságunk jobb teljesítményére fordítani” – hangsúlyozta Matusek.

Az ágazat viszonylagos lefékeződésére mutat rá az a tény, hogy a szövetség 2025-ben eredetileg 1,15 millió gépkocsival számolt.

Az autóipar részesedése az ipari termelésből eléri az 52 százalékot, közvetve és közvetlenül összesen 256 ezer főt foglalkoztat.

Matusek közölte, Szlovákiában még mindig túl magasak a munkaerőre nehezedő adó- és társadalombiztosítási terhek. „Ezt mondja az OECD is – már régóta az ellenkező irányba haladunk, Szlovákiában is megállt a fejlett gazdaságokhoz való felzárkózás. Az egyetlen dolog, amit tehetünk, az a munkaerő költségeinek enyhítése, mert már nem vagyunk olcsó munkaerővel rendelkező ország” – magyarázta.

Aktívan kell törekednünk a befektetők bizalmára, mert ha nem nyerjük el, a szlovákiai autóipar nem fog hirtelen eltűnni – ehelyett lassú hanyatlás lesz. Ez a folyamat sajnos már elkezdődött. Versenyképességünk helyreállítása kell hogy legyen a fő feladatunk, vissza kell szereznünk

– tette hozzá a ZAP elnöke. Az autóipari szövetség úgy látja, az ágazat csupán azért nem stagnál, mert jövőre a Kassa melletti Volvo is termelni kezd, teljes fordulatszámon évi 250 ezer gépkocsival számolnak.