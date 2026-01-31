Deviza
Véget ért egy korszak: 250 év után nincs több feketeszénbánya az országban – ma zárt be az utolsó a cseheknél

Vízzel árasztják el az egészet. A bányában ezren dolgoztak, nekik új állást kell keresniük. Nem lehetett tovább fenntartani, a cseh állam nem adott már rá több támogatást.
Hecker Flórián
2026.01.31, 18:52
Frissítve: 2026.01.31, 18:58

Leállt szombaton az utolsó feketeszénbánya is az észak-morvaországi Karviná mellett, ezzel lezárult a feketeszénbányászat 250 éves története Csehországban – jelentette a CTK hírügynökség.

bánya, mine
Bánya: bezárt az utolsó feketeszénbánya, 250 év után lezárult egy korszak a cseheknél / Fotó: Anadolu via AFP

Az Ostrava-Karvinái Bányák (OKD) holding utolsóként a CSM nevű bányáját üzemeltette, de miután az állam környezetvédelmi okokra hivatkozva már korábban megszüntette az ágazat támogatását, ezt a bányát is bezárták.

Az itt kinyert utolsó kocsi feketeszenet ünnepélyesen február 4-én hozzák a felszínre.

Bánya: 250 év után vége egy korszaknak a cseheknél

A CSM bánya mintegy ezer alkalmazottját február folyamán elbocsátják, és állami támogatással új munkahelyet kell keresniük.

A bánya műszaki felszámolása és tárnáinak elárasztása vízzel legalább három évet fog igénybe venni, és csak azután kezdődhet meg a felszín rendbe tétele.

A hírügynökség által megszólaltatott szakértők szerint az utóbbi negyed évezred alatt a föld alatti szénkészletek mintegy felét sikerült kibányászni.

A régóban a föld alatt még több milliárd tonna feketeszén van, de tekintettel arra, hogy ez több mint ezer méter mélységben található, a bányászat újraindítása nehezen elképzelhető, mert nem volna kifizetődő. Műszaki, valamint biztonsági szempontból is rendkívül nehéz lenne, és hatalmas összegekbe, több tízmilliárd koronába kerülne a beruházás - összegezte a szakértők véleményét a CTK.

Csehországban jelenleg már csak az észak-csehországi felszíni barnaszénbányák üzemelnek, mert működtetésük kifizetődő.

Észak-Morvaországban és Sziléziában a 18. század hetvenes éveiben indult meg a feketeszénbányászat, fénykorát pedig a 20. század második felében érte el.

