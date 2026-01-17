Putyinban most megfagyott a vér: pert indított a nagy amerikai befektetési alap, 225 milliárd dollár a tét - mégis befagyaszthatják az orosz vagyont

Egy amerikai befektetési alap, a Noble Capital pert indított Oroszország ellen több mint 225 milliárd dollárnyi ki nem fizetett adósság és egyéb pénzügyi kötelezettség behajtása címén, amelyek az Orosz Birodalomhoz kapcsolódtak, és amelyeket a bolsevikok 1917-es hatalomra kerülésük után megtagadtak – írja a Moscow Times. A Nobel Capital szerint a befagyasztott orosz vagyon lehetne követeléseik fedezete.

A cári kötvények aligha érdeklik Putyint, a befagyasztott orosz vagyon sorsa viszont annál inkább / Fotó: AFP

Az RBC hírportál szerint, amely csütörtökön elsőként számolt be a perről, a Noble Capital jogi képviselői arra kérték az amerikai hatóságokat, hogy

fizetségként foglalják le az Egyesült Államokban jelenleg befagyasztott orosz szuverén eszközöket az elmúlt évszázad során ki nem fizetett kötvények után,

azzal érveltek, hogy egy ilyen lépés nem sértené a nemzetközi jogot.

„Az Orosz Föderáció az államutódlás doktrínáját megsértve megtagadta, és továbbra is megtagadja bizonyos szuverén adósságok elismerését, amelyeket elődállama által felvett kölcsönökből finanszíroztak” – áll a keresetben, amelyet 2025 júniusában nyújtottak be a washingtoni Columbia Kerületi Szövetségi Bíróságon.

A Noble Capital azt állítja, hogy

25 millió dollár névértékű szuverén kötvény tulajdonosa, amelyeket az orosz cári kormány 1916 decemberében bocsátott ki egy, a Citibank által vezetett szindikátuson keresztül.

A Citibank nemrég jóváhagyott egy tervet oroszországi üzleti tevékenységének utolsó elemeinek értékesítésére.

Moszkva szerint nincs jogalap

Az alap közlése szerint a kötvények 5,5 százalék kamatozásúak voltak, és 1921-ben jártak le, s Oroszországnak több mint százévnyi felhalmozott kamatért kellene felelősséget vállalnia. Az ügy alpereseiként Oroszország pénzügyminisztériumát, jegybankját és a Nemzeti Vagyonalapot nevezték meg. Az orosz kormány nem kommentálta a keresetet.

A philadelphiai székhelyű Marks & Sokolov amerikai ügyvédi iroda a múlt héten közleményben jelezte, ők képviselik Oroszországot a jogi eljárásban. Közlésük szerint a per

jelentős, érdemi kérdéseket vet fel a régóta megtagadott, évszázados adósság érvényességével és végrehajthatóságával kapcsolatban.

Novemberben egy bíró 2026. január 29-re módosította azt a határidőt, ameddig Oroszországnak reagálnia kell a Noble Capital állításaira.