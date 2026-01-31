Pánik a német fővárosban: lekapcsolják az orosz finomítót, Berlin fűtés és üzemanyag nélkül maradhat – bajor kamionok ezrei indulhatnak útnak

Berlin­től száz kilométerre északra, Schwedt városkában, egy betonrengetegben egy szovjet korszakból származó finomító az európai geopolitika kusza hálójának túszává vált: Oroszország a tulajdonosa, Németország üzemelteti, az amerikai szankciók pedig hamarosan leállíthatják. Berlin retteg, nem lesz fűtés, nem lesz benzin, nem lesz gázolaj.

Schwedt - a PCK olajfinomító - satuba szorították az amerikai szankciók Berlin ellátását / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Ez a bizonytalan helyzet jellemzi a Rosznyefty tulajdonában lévő schwedti PCK olajfeldolgozó üzemet, amely Berlin, annak repülőtere és a környező Brandenburg tartomány benzin-, kerozin- és fűtőanyag-szükségletének kilencven százalékát biztosítja.

Mivel április 29-én jár le az amerikai szankciók alóli mentesség határideje, a kormány tárgyalásokat folytat Washingtonnal egy újabb haladék érdekében. A helyzet már olyan súlyos, hogy a német kormány végső eszközként már az államosítást is fontolóra vette.

Az Egyesült Államok részéről a jelek pozitívak a mentesség meghosszabbításával kapcsolatban, de ennél az adminisztrációnál sosem lehet biztosra menni

– mondta a Financial Times című brit lapnak az egyik döntéshozó.

Az idő kulcsfontosságú ebben a helyzetben: a tankereket egy–két hónappal előre kell lefoglalni, a beszállítók most keresnek biztosítékot arra, hogy a finomító teljesíti majd a szerződéseit. Az egymást követő német kormányok eddig kerülték az államosítást, mivel féltek az orosz megtorlástól. Friedrich Merz kancellár kabinetje azonban könnyen olyan helyzetbe kerülhet, hogy nem marad más választása.

Az finomító leállása azt jelenti

több ezer teherautónak kellene Bajorországból és az ország más részeiből éjjel-nappal ingázni, hogy ellássák Berlint

– mondta egy másik, az ügyet ismerő személy.

A Barátság (Druzsba) kőolajvezetéken fekvő finomító sorsa rávilágít arra, hogy közel négy évvel Oroszország Ukrajna elleni teljes körű inváziója után, hiába a politikai döntés, egyáltalán nem olyan könnyű leválni az orosz energiáról.

Miután 2022-ben Európa, az Egyesült Államok és más szövetségesek ársapkát vezettek be az orosz olajra, a német kormány a PCK működését vagyonkezelés alá helyezve átvette az irányítást.

A részvényeket azonban nem sajátította ki: azok ötvennégy százaléka továbbra is a Rosznyefty tulajdonában maradt,

részben azért, mert Berlin attól tartott, hogy

Moszkva válaszul államosítaná az oroszországi német vállalatokat, köztük a Metro kiskereskedelmi láncot.

Berlin azóta sietve próbált alternatívát találni a szibériai nyersolajra, amely hat évtizeden át, egy négyezer kilométer hosszú vezetéken keresztül érkezett Schwedtbe.