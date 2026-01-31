Pánik a német fővárosban: lekapcsolják az orosz finomítót, Berlin fűtés és üzemanyag nélkül maradhat – bajor kamionok ezrei indulhatnak útnak
Berlintől száz kilométerre északra, Schwedt városkában, egy betonrengetegben egy szovjet korszakból származó finomító az európai geopolitika kusza hálójának túszává vált: Oroszország a tulajdonosa, Németország üzemelteti, az amerikai szankciók pedig hamarosan leállíthatják. Berlin retteg, nem lesz fűtés, nem lesz benzin, nem lesz gázolaj.
Ez a bizonytalan helyzet jellemzi a Rosznyefty tulajdonában lévő schwedti PCK olajfeldolgozó üzemet, amely Berlin, annak repülőtere és a környező Brandenburg tartomány benzin-, kerozin- és fűtőanyag-szükségletének kilencven százalékát biztosítja.
Mivel április 29-én jár le az amerikai szankciók alóli mentesség határideje, a kormány tárgyalásokat folytat Washingtonnal egy újabb haladék érdekében. A helyzet már olyan súlyos, hogy a német kormány végső eszközként már az államosítást is fontolóra vette.
Az Egyesült Államok részéről a jelek pozitívak a mentesség meghosszabbításával kapcsolatban, de ennél az adminisztrációnál sosem lehet biztosra menni
– mondta a Financial Times című brit lapnak az egyik döntéshozó.
Az idő kulcsfontosságú ebben a helyzetben: a tankereket egy–két hónappal előre kell lefoglalni, a beszállítók most keresnek biztosítékot arra, hogy a finomító teljesíti majd a szerződéseit. Az egymást követő német kormányok eddig kerülték az államosítást, mivel féltek az orosz megtorlástól. Friedrich Merz kancellár kabinetje azonban könnyen olyan helyzetbe kerülhet, hogy nem marad más választása.
Az finomító leállása azt jelenti
több ezer teherautónak kellene Bajorországból és az ország más részeiből éjjel-nappal ingázni, hogy ellássák Berlint
– mondta egy másik, az ügyet ismerő személy.
A Barátság (Druzsba) kőolajvezetéken fekvő finomító sorsa rávilágít arra, hogy közel négy évvel Oroszország Ukrajna elleni teljes körű inváziója után, hiába a politikai döntés, egyáltalán nem olyan könnyű leválni az orosz energiáról.
- Miután 2022-ben Európa, az Egyesült Államok és más szövetségesek ársapkát vezettek be az orosz olajra, a német kormány a PCK működését vagyonkezelés alá helyezve átvette az irányítást.
- A részvényeket azonban nem sajátította ki: azok ötvennégy százaléka továbbra is a Rosznyefty tulajdonában maradt,
- részben azért, mert Berlin attól tartott, hogy
Moszkva válaszul államosítaná az oroszországi német vállalatokat, köztük a Metro kiskereskedelmi láncot.
Berlin azóta sietve próbált alternatívát találni a szibériai nyersolajra, amely hat évtizeden át, egy négyezer kilométer hosszú vezetéken keresztül érkezett Schwedtbe.
Októberben azonban – az ukrajnai háború lezárásáról folytatott amerikai–orosz tárgyalások közepette – Washington szankciókat vetett ki a Rosznyeftyre és európai eszközeire, a finomítót a csőd szélére sodorva.
Az amerikai lépést nem egyeztették Berlinnel.
- A bankok leállították a finomító tranzakcióit és nem dolgozták fel a bérkifizetéseket.
- A német kormány végül hat hónapos haladékot harcolt ki az amerikai hatóságoktól, azzal érvelve, hogy az orosz olajcégnek nincs tényleges irányítása az üzem felett.
NDK-s aranykor
A harmincháromezer lakosú Schwedt a második világháború után élte virágkorát, amikor a finomítót az akkor szovjet szövetséges Német Demokratikus Köztársaságban megépítették.
Minden busz, minden rendőrautó, minden mentőszolgálat, minden repülőgép – mind PCK-üzemanyaggal működik
– mondta Annekathrin Hoppe, a város szociáldemokrata polgármestere. „Ennek a vállalatnak működnie kell tovább.”
A keletnémet–moszkvai szoros kapcsolat szimbólumaként épült PCK az 1991-es rendszerváltás és az újraegyesítés után is virágzott. A 2022-es döntést, amely a finomítót a szövetségi energiahivatal felügyelete alá helyezte, sokan hitetlenkedve fogadták.
A vezeték egy „hosszú barátsági hagyomány része volt Oroszországgal – ez a ‘druzsba’ szó jelentése oroszul” – mondta Michael Kellner zöldpárti képviselő, aki államtitkárként részt vett a döntésben. „Az emberek nagyon büszkék voltak rá.”
Nehéz átállás
A finomító átállítása nehéz volt, mivel a Rosznyeft ellátási láncába illeszkedett, amely az Urals típusú nyersolaj feldolgozására volt optimalizálva.
- Az alacsony költségű szállítások lehetővé tették, hogy a PCK negyvenöt nappal a szállítás után fizessen.
- A jelenlegi fő beszállító, a kazah állami olajcég, a KazMunayGas magasabb áron értékesít, és előrefizetést követel.
- A PCK-nak emellett lengyel és német kikötők felől is kellett olajat beszereznie, nagyobb költséggel, és az üzemelést különböző nyersolajtípusokhoz igazítani.
A kormány most azt tervezi, hogy a jelenlegi vagyonkezelést – amelyet a Bundestagnak félévente meg kell hosszabbítania – egy tartósabb jogi megoldással váltja fel, az uniós szankciós rezsimhez igazodva.
A cél az, hogy meggyőzzék az amerikai hatóságokat egy újabb haladék megadásáról, a Rosznyeft kisajátítása nélkül. A furcsa és paradox tulajdonosi szerkezet azonban meghiúsította a nagyobb beruházásokat, például a Schwedtet a rostocki kikötővel összekötő vezeték négyszázmillió eurós fejlesztését vagy egy zöldhidrogén-projektet.
Meghiúsult a tulajdonosváltás - kivonul az olajszektor Németországból
A Rosznyeft korábban közölte, hogy eladná részesedését. A Katari Befektetési Hatóság 2024-ben érdeklődött is, de végül nem tudtak megegyezni az árról. A Shell, amely 37,5 százalékos részesedéssel rendelkezik a PCK-ban, szintén nehezen talált vevőt. Finomítói források szerint még a KazMunayGas felvásárlását is felvetették.
A legjobb megoldás egy olyan olajcég lenne, amely rendelkezik a tudással és a tőkével ahhoz, hogy a finomítót a jövőbe vezesse. De a globális finomítói piac szereplői mind kivonulnak Németországból
az alacsony árrésekre és az elektromos járművek növekvő arányára hivatkozva – mondta Danny Ruthenberg, a finomító munkástanácsának vezetője.
Ennek következtében a finomító lassan leépül és feléli készpénztartalékait. „Talán még egy év van arra, hogy megkíséreljenek egy nagy átalakítást. Utána a helyzet könnyen sötétté válhat” – mondta egy bennfentes. A legvalószínűbb kimenetel ebben a helyzetben egy állami mentőcsomag.
Berlin szerint kockázatos az államosítás
Az államosítás komoly kockázatokkal járna.
- A Rosznyeft vitathatja a pénzügyi kártalanítás mértékét, és bíróságon támadhatja meg a döntést.
- Moszkva emellett megzavarhatja a Druzsba vezetéken áthaladó kazah nyersolaj szállítását is.
Kellner volt energiaügyi államtitkár szerint azonban az államosítás lehetővé tenné a német kormány számára az értékesítés megszervezését, különösen egy ukrajnai békemegállapodás esetén. A politikus attól tart, hogy a finomítót
egy amerikai befektető veszi át, és a profiton az amerikai tulajdonosok és az orosz beszállítók osztoznak, miközben a számlát a német autósok fizetik meg.
Schwedtben ugyanakkor a lakosok még mindig remélik, hogy egyszer újra orosz olaj folyik majd a finomító felé.
„Őszintén reméljük – Ukrajna érdekében, de egy kicsit önző módon magunk miatt is –, hogy megszületik egy békemegállapodás” – mondta Konstanze Fischer, a Zukunft Schwedt (Jövő Schwedt) nevű, az üzemet támogató lakosokból álló csoport alapítója. „Amikor a béke visszatér egy ésszerű szintre, újra kereskednünk kell majd Oroszországgal” – fejezte ki reményét.