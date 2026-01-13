Még nem omlott össze a BMW, de vészjósló repedések jelentek meg a felszín alatt: meglepő, mi mentheti meg a céget

A BMW Group 2025-ös értékesítési adatai első pillantásra nem tűnnek drámainak, a felszín alatt azonban egyre mélyebb strukturális problémák rajzolódnak ki, melyek túlmutatnak a konszern üzleti döntésein. A müncheni autógyártó mindössze 0,5 százalékos növekedést tudott felmutatni tavaly, miközben a vállalat gerincét adó BMW márka ismét zsugorodott, a kínai piac pedig nagyot bicsaklott. A számok egyre inkább azt a képet erősítik, hogy a német iparpolitikai környezet romlása már nemcsak elméleti kockázat, hanem kézzelfogható gazdasági veszteségeket okoz.

Még nem omlott össze a BMW, de vészjósló repedések jelentek meg a felszín alatt: Merzék politikája veszélyezteti a márka fennmaradását – meglepő, mi mentheti meg a céget / Fotó: Abdul Razak Latif

A BMW 2,46 millió járművet értékesített 2025-ben, csupán minimális a javulás az előző évhez képest. A részletek azonban beszédesek:

a BMW márka önmagában 2,17 millió autót adott el, ami 1,4 százalékos visszaesést jelent,

az utolsó negyedévben pedig már 5,2 százalékos mínusz látszott.

Még a hagyományosan nagy nyereségtartalmú BMW M GmbH sem tudta kivonni magát a trend alól: bár éves szinten rekordot döntött, a negyedik negyedévben közel 8 százalékkal esett vissza az értékesítése.

A konszern gyenge növekedését végső soron a brit Mini mentette meg, mely 17,7 százalékkal növelte eladásait,

és közel 290 ezer autót adott át világszerte. Különösen figyelemreméltó, hogy a Mini-eladások több mint harmada tisztán elektromos modell volt. Ez azonban inkább torzítja, mint javítja az összképet: egy globális prémiumgyártó esetében nem a legkisebb márkának kellene ellensúlyoznia a zászlóshajó gyengélkedését.

A legsúlyosabb figyelmeztetés egyértelműen Kínából érkezett. A BMW eladásai ott 12,5 százalékkal estek vissza, mindössze 625 ezer autóra, az év végére pedig tovább gyorsult a lejtmenet. Ez már nem egyedi jelenség, hanem az európai autógyártók versenyképességi problémáinak látványos tünete. A helyi kínai gyártók technológiai és árelőnybe kerültek, és az ellátási láncuk is jobban működik, miközben az európai szereplők költségoldala jelentősen romlott. A BMW problémája ebben az értelemben rendszerszintű, és szorosan összefügg a Németországban az elmúlt években kialakult gazdaságpolitikai környezettel.