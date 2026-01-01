Deviza
EUR/HUF384,47 0% USD/HUF327,65 0% GBP/HUF440,72 0% CHF/HUF412,88 0% PLN/HUF91,12 0% RON/HUF75,49 0% CZK/HUF15,92 0% EUR/HUF384,47 0% USD/HUF327,65 0% GBP/HUF440,72 0% CHF/HUF412,88 0% PLN/HUF91,12 0% RON/HUF75,49 0% CZK/HUF15,92 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX111 031,79 +0,07% MTELEKOM1 792 -0,33% MOL2 940 -0,47% OTP35 100 +0,26% RICHTER9 865 -0,2% OPUS549 +1,67% ANY7 100 +1,14% AUTOWALLIS150 +0,67% WABERERS5 260 +1,15% BUMIX10 022,5 +0,4% CETOP3 953,77 +0,73% CETOP NTR2 476,91 +0,73% BUX111 031,79 +0,07% MTELEKOM1 792 -0,33% MOL2 940 -0,47% OTP35 100 +0,26% RICHTER9 865 -0,2% OPUS549 +1,67% ANY7 100 +1,14% AUTOWALLIS150 +0,67% WABERERS5 260 +1,15% BUMIX10 022,5 +0,4% CETOP3 953,77 +0,73% CETOP NTR2 476,91 +0,73%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Németország
betétbiztosítás
bankrablás

Döbbenetes német bankrablás: kitört a tüntetés, az ügyfelek kivonultak az utcára, elbukhatták az összes pénzüket – hihetetlen videót hoztak nyilvánosságra a tettesekről

A pórul járt ügyfeleket a betétbiztosítás sem védi, hiszen nem a bankbetétjüknek kelt lába, hanem a széfjük tartalmának. A bankrablás során azonban a tettesek hagytak nyomokat, így az ügyfelek még reménykedhetnek abban, hogy a rendőrség elcsípi őket.
K. B. G.
2026.01.01., 08:36

Németország történetének egyik legnagyobb bankrablását követték el Gelsenkirchenben az ünnepek alatt, a bankrablók 30 millió eurót zsákmányoltak, miután az ünnepek és a hétvége alatt átfúrták a széfeket rejtő terembe vezető falat.

After the break-in into the vault of a bank
A bankrablás után a fiókot rendőröknek kellett megvédeni az ügyfelek rohamától / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

A bankrablást nem sikerült nyom nélkül elkövetni, az ügyfelek még reménykedhetnek

A hétfői bankrablás után a vagyonukért aggódó ügyfelek az utcára vonultak a pénzintézet előtt, ám a rendőrségi nyomozás segíthet lefülelni a tetteseket. A szomszédos parkolóházban ugyanis a biztonsági kamera felvette a bankrablók autóját, egy Audi RS6-ost, sőt az egyik bűnöző is látható a képeken, igaz, arcát kendő takarja. A nyomozók dolgát az is nehezíti, hogy az autón található hannoveri rendszámtábla lopott, így annak alapján nehéz a jármű nyomára bukkanni.

A Stern beszámolója szerint egy másik videón egy fehér Mercedes furgon látható, és szemtanúk a szombatról vasárnapra virradó éjjel több embert is láttak a bankkal szemközti parkolóházban, akik nagy zsákokat cipeltek. 

A betétbiztosítás ebben az esetben nem segít

Noha a banknak kedden újra kellett volna nyitnia, a fiók nem nyitott ki, az aggódó ügyfelek arról számoltak be, hogy családi ereklyék, ékszerek, nemesfémek és nagy összegű készpénz volt a széfekben. A több száz fős tömeg igyekezett bejutni a kirabolt Sparkasse fiókba, a rendőrségnek kellett megakadályoznia. Mindeközben a bank levélben ígért tájékoztatást az ügyfeleknek, ami szintén sokak haragját kiváltotta.

Bár egyelőre nem tudni biztosan, hogy kitől mit raboltak el, a széfek 95 százalékát feltörték a rablók, ráadásul azok tartalmát a bank csak 10 300 euróig biztosította. Így a károsultakon az sem segít, hogy a bankbetétekre vonatkozó biztosítás az Európai Unióban 100 ezer euróig terjed, hiszen itt széfeket törtek fel. Azok reménykedhetnek leginkább kártérítésben, akiknek magánbiztosításuk is volt a széfekre, ám nekik sem lesz könnyű dolguk, ha bizonyítani akarják, mit rejtett a páncélszekrényük.

Ajánlott videók

Továbbiak
4 perc
Németország

Döbbenetes német bankrablás: kitört a tüntetés, az ügyfelek kivonultak az utcára, elbukhatták az összes pénzüket – hihetetlen videót hoztak nyilvánosságra a tettesekről

A pórul járt ügyfeleket a betétbiztosítás sem védi, hiszen nem a bankbetétjüknek kelt lába, hanem a széfjük tartalmának.
7 perc
újév

Erre készüljön: mostantól drágább lesz autózni, többe kerül a cigaretta – van bőven jó hír is, egy halom adót megvágtak

Emelések és sok adókedvezmény – ez vár ránk 2026-ban.
7 perc
forint

Boldog új évet? Ez vár ránk 2026-ban: itt a jóslat a forintról és a magyar gazdaságról – Európa és Magyarország két külön világ

Az év vége az összegzésé és az előretekintésé. A 2026-os sem lesz unalmas év.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu