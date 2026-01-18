Deviza
ingatlanfejlesztés
luxusautó-gyártó
Bugatti

Miért építenek luxusautó-gyártók puccos felhőkarcolókat? A Bugatti sem akar lemaradni

Új, de nem ismeretlen terepre száll be a luxusautó-gyártó. A Bugatti követi a többi híres márkát, lakóingatlant épít Dubajban.
M. Cs.
2026.01.18, 06:06

A Bugatti a nagy teljesítményű, méregdrága szuper autóiról híres, de a francia luxusmárka most beszáll egy teljesen új versenybe is, amely nem az aszfalton zajlik, hanem az ingatlanfejlesztésben. Az Egyesült Arab Emírségek szívében, Dubajban építi az első felhőkarcolóját.

Bugatti
Épül a Bugatti felhőkarcolója Dubajban / Fotó: Binghatti Properties

Ez a terület nem teljesen új a Bugattinak, amely egyébként elveszítette a szupersportautók trónját: a Jacob svájci óra- és ékszergyártóval együtt részt vett a különleges építészeti fejlesztéseiről híres Binghatti Propertiesszel, az emírségek egyik vezető ingatlanfejlesztő cégével a világ legmagasabb lakóépületének építésében és különleges kivitelezésében.

A Mercedes-tornyot két éve adták át, az egymilliárd dolláros projektben épült lakások 2,7 és tízmillió dollár közötti összegbe kerültek. A Bugatti magasabbra tör: a BBC tudósítása szerint 

az új épületben 5,2 millió dollárért árulják majd a legolcsóbb lakást.

Nem a Bugatti az első luxusautó-gyártó, amely beszállt a versenybe

Bár ez első hallásra hihetetlennek tűnik, a Bugatti későn eszmélt, egyre több luxusmárka, így az olasz Fendi és Missoni, de autóipari versenytársak, például 

  • a Porsche 
  • és az Aston Martin 

is beszállt már az ingatlanfejlesztésbe. Általában feltűnő épületeket emelnek, amelyeken akár több helyen is hangsúlyosan szerepelnek a logóik, és teljesen bútorozottan kínálják a lakásokat.

A Porsche tornya (középen) már áll Miamiban / Fotó: AFP

A Bugatti 43 szintes felhőkarcolójában a luxus határtalan lesz: a legdrágább lakások hatalmas garázst is magukban foglalnak majd, így a szomszéd szobában tarthatják a tulajdonosok a valószínűleg igen borsos áron vásárolt járműveiket, például egy Bugatti Chiront, amelynek az áráért még használtan is három Ferrarit lehet venni Magyarországon.

„Sok rajongó számára nemcsak a jármű vagy az óra birtoklása a fontos, hanem az is, hogy ingatlanokon keresztül a mindennapi életükben is megtapasztalhassák a márkát” – állítja Muhammed BinGhatti, a Binghatti Properties elnöke.

Rajongóból pedig nincs hiány: 

a Bugatti-projekt vásárlói között szerepel a brazil futballsztár Neymar Junior és az operaénekes Andrea Bocelli is.

Neymar állítólag 54 millió dollárt fizetett az egyik luxuslakásért.

Egyre keresettebbek a márkához köthető lakások

Érdemes beszállni az üzletbe, mert a londoni székhelyű Knight Frank ingatlanközvetítő és tanácsadó friss jelentése szerint az elmúlt két évben viharos sebességgel nő a globális kereslet a márkákhoz köthető lakások iránt.

Dubajban a leggyorsabb az ingatlanpiac fejlődése / Fotó: AFP

2011-ben még csak 169 ilyen projekt volt világszerte, most már 611 van, és az előrejelzések szerint ez a szám 2030-ra eléri az 1019-et.

Jelenleg az Egyesült Államokban, elsősorban Miamiban és New Yorkban található a legtöbb, de a második helyen álló Közel-Keleten a legnagyobb a növekedés. A hajtóerőt az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia szolgáltatják.

A Savills, a világ egyik vezető ingatlan-tanácsadója által kiadott elemzés is megerősíti, hogy a városok között Dubaj vezet, ahol részben a szankciók elől menekülő oroszoknak köszönhetően virágzik az ingatlanpiac.    

Ehhez az is hozzájárul, hogy az alacsony adók miatt itt 

olcsóbbak a márkához köthető lakások, mint máshol a világon, így „rendkívül megfizethetők olyan városokhoz képest, mint New York és London”.

Az ingatlan alacsony kockázatú bevételi forrás

Míg korábban a szállodaláncok, például a Four Season és a Ritz-Carlton dominálták a márkához köthető lakáspiacot, most a „kívülállók” foglalnak el egyre nagyobb arányt az új projektekben.

Bugatti Unveils Design For Its First Luxury Skyscraper In Dubai
Szemet gyönyörködtető lesz a Bugatti-torony / Fotó: Bugatti Residences / Cover Images  / Reuters

A Porsche Desing Towert 2017-ben adták át Miamiban, az Aston Martin 66 szintes felhőkarcolóját ugyanott tavaly. A Jacob & Co lakóingatlana az Egyesült Arab Emírségekhez tartozó Al Marjan-szigeten a tervek szerint jövőre készül el.

Az ilyen vállalatok számára az ingatlanok viszonylag alacsony kockázatú új bevételi forrást jelentenek, mivel az ingatlanfejlesztési partnerek gondoskodnak az építkezésről, a vásárlók pedig prémiumot fizetnek a márkájukhoz kapcsolódó esztétikai és exkluzivitási értékért.

BinGhatti szerint a márkához köthető lakások általában 30-40 százalékkal drágábbak, mint a hasonló luxuslakások.

Az üzleti és fogyasztói pszichológiával foglalkozó szakértők szerint a márkás luxuslakások fellendülése a társadalmi státusz és az exkluzivitás iránti szélesebb körű vágyat tükrözi.

Giana Eckhardt, a King’s College London marketingprofesszora szerint ezek a lakások hasonlóak egy ritka kézitáskához vagy egy hatalmas gyémántgyűrűhöz. „A rendkívül gazdag fogyasztók egyre inkább olyan státuszjavakat és árukat akarnak, amelyek nem elérhetők mindenki számára” – állítja.

 

