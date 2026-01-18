Miért építenek luxusautó-gyártók puccos felhőkarcolókat? A Bugatti sem akar lemaradni

A Bugatti a nagy teljesítményű, méregdrága szuper autóiról híres, de a francia luxusmárka most beszáll egy teljesen új versenybe is, amely nem az aszfalton zajlik, hanem az ingatlanfejlesztésben. Az Egyesült Arab Emírségek szívében, Dubajban építi az első felhőkarcolóját.

Épül a Bugatti felhőkarcolója Dubajban / Fotó: Binghatti Properties

Ez a terület nem teljesen új a Bugattinak, amely egyébként elveszítette a szupersportautók trónját: a Jacob svájci óra- és ékszergyártóval együtt részt vett a különleges építészeti fejlesztéseiről híres Binghatti Propertiesszel, az emírségek egyik vezető ingatlanfejlesztő cégével a világ legmagasabb lakóépületének építésében és különleges kivitelezésében.

A Mercedes-tornyot két éve adták át, az egymilliárd dolláros projektben épült lakások 2,7 és tízmillió dollár közötti összegbe kerültek. A Bugatti magasabbra tör: a BBC tudósítása szerint

az új épületben 5,2 millió dollárért árulják majd a legolcsóbb lakást.

Nem a Bugatti az első luxusautó-gyártó, amely beszállt a versenybe

Bár ez első hallásra hihetetlennek tűnik, a Bugatti későn eszmélt, egyre több luxusmárka, így az olasz Fendi és Missoni, de autóipari versenytársak, például

a Porsche

és az Aston Martin

is beszállt már az ingatlanfejlesztésbe. Általában feltűnő épületeket emelnek, amelyeken akár több helyen is hangsúlyosan szerepelnek a logóik, és teljesen bútorozottan kínálják a lakásokat.

A Porsche tornya (középen) már áll Miamiban / Fotó: AFP

A Bugatti 43 szintes felhőkarcolójában a luxus határtalan lesz: a legdrágább lakások hatalmas garázst is magukban foglalnak majd, így a szomszéd szobában tarthatják a tulajdonosok a valószínűleg igen borsos áron vásárolt járműveiket, például egy Bugatti Chiront, amelynek az áráért még használtan is három Ferrarit lehet venni Magyarországon.

„Sok rajongó számára nemcsak a jármű vagy az óra birtoklása a fontos, hanem az is, hogy ingatlanokon keresztül a mindennapi életükben is megtapasztalhassák a márkát” – állítja Muhammed BinGhatti, a Binghatti Properties elnöke.

Rajongóból pedig nincs hiány:

a Bugatti-projekt vásárlói között szerepel a brazil futballsztár Neymar Junior és az operaénekes Andrea Bocelli is.

Neymar állítólag 54 millió dollárt fizetett az egyik luxuslakásért.