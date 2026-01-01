Folytatódik a botrány Németországban a magyar BYD-buszok miatt: százával veszi őket a Deutsche Bahn, kitört a pánik, hogy ez csapda - megszólaltak a kínaiak

Decemberben számot be róla a a Világgazdaság a Spiegel értesülései alapján, hogy a Deutsche Bahn több mint 3300 új hibrid vagy elektromos buszra adott le rendelést, az erről szóló keretmegállapodásokat már alá is írták a gyártókkal.

BYD-buszok csatasorban: önvezetés, kis központi segítséggel?

A történet azért vált érdekessé, mert bár a Deutsche Bahn szerint a fő beszállító a müncheni MAN lesz, a vállalat a kínai BYD-től is rendelt, ez pedig éles kritikát váltott ki a német Vasúti és Közlekedési Szakszervezetből, még akkor is, a kínai gyártó a rendelés 5 százalékára kapott csak megbízást.

De miért?

A Merkur német lap „Vita a Deutsche Bahn kínai buszai körül: Hogyan veszi célba Peking a német infrastruktúrát?" címmel most arról közölt írást, hogy nem a darabszámmal van a gond németeknél, sokkal inkább amiatt a korábbi hír miatt aggódnak, hogy a BYD egyes típusi, így bizonyos buszcsaládok távolról is vezérelhetőek, magyarul bele tudnak nyúlni a működésbe. Azért azt fontos tisztázni, hogy ma már több olyan autó-és járműgyár is létezik, aminek a modelljeit a „központból" képesek támogatni, vagy elvégezni egy szoftverfrissítést, lásd Tesla, arra pedig kicsi az esély, hogy a BYD szándékosan módosításokat végezne, vagy akár le is állítaná a Németországtól rendelt buszait. Ugyan ez igaz a gyártóra, Kínára is, hiszen ha egy ilyen,

akár a közlekedésbiztonságot is érintő manipulációra fény derülne, az komoly gondot okozna a két ország kapcsolatában, és nem sokan rendelnének tőlük buszt többet a jövőben, más országokból sem.

A Merkur szerint ennek ellenére is érthetőek az aggodalmak, amelyeket jelenleg több német politikus is kifejez a Deutsche Bahn buszmegrendelésével kapcsolatban. „A kritikus közlekedési infrastruktúra széles körű manipulálása és a teljes flották távoli leállítása” – idézi a lap Konstantin von Notzt, a Zöld Párt parlamenti csoportjának alelnökét. A CDU politikusa, Roderich Kiesewetter szintén „nagyon kritikusan” értékeli a BYD-megállapodást, és a lapnak „jelentős biztonsági kockázatokról” beszélt a kínai gyártókkal kapcsolatban.