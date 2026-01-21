Deviza
A Szegedre költöző kínai autógyártóra rászámolt a másik, amelyik szintén méregeti Európát

A Geely nem cifrázta, két fontos kereskedelmi statisztikában is megverte a Szegeden óriásgyárat építő BYD-t. A Kínában tavaly legnagyobb darabszámban eladott új generációs járműveknél és az SUV-kategóriában is előrébb végzett a BYD-nél. Az utóbbi kategóriában a Tesla verhetetlennek bizonyult.
Kriván Bence
2026.01.21, 05:01

A Tesla és a BYD egyelőre csak ácsingózhat a legkelendőbb kínai új generációs autó gyártójának járó kitüntető címre, azt tavaly sem tudták elorozni. A 2025-ös év győztesének járó pálmát a Geely Galaxy Xingyuan modell vitte el, az elektromos csapott hátú autóból 465 775 darab kelt el a világ legnagyobb autópiacán. 

Geely Xingyuan BYD Malajzia Proton
A Geely Xingyuant a Proton is gyártja Malajziában. A BYD itt nem rúgott labdába / Fotó: AFP

A második helyet a kispénzű kínaiak másik elektromos kedvence, a számos változatban kapható és testre szabható Wuling Hongguang Mini EV vitte el 435 599 eladott példánnyal, míg a dobogó harmadik fokára a Tesla ért fel a sokadik virágzását élő, a sanghaji Gigafactoryban gyártott Model Y elektromos városi terepjárójával. Ebből 425 337 darab kelt el. Az óriásgyár másik terméke, a Model 3 szedán a kilencedik helyre futott be, kétszázezres mutatóval. 

A BYD rekorder lett, de csak az összesített mutatók alapján 

Az igazsághoz tartozik, hogy ha az összesítést nézzük, akkor a BYD toronymagasan kiemelkednek a mezőnyből, hiszen a CarNewsChina által összeállított rangsor első 20 szereplője között kilenc különböző modellel képviselteti magát, közülük az utolsó helyezett BYD Song L DM-i is 137 ezer vevőt vonzott tavaly Kínában.

Az Indonéziában, Malajziában és Kínában gyártott Geely Xingyuant 2024 szeptemberében dobták piacra, 4,1 méteres hosszával a szubkompakt kategóriát képviseli. Városi használatra tervezték, 310-410 kilométert tud megtenni egy feltöltéssel, függően az akkumulátor teljesítményétől. Végsebessége 125-135 km/óra, ez sem a legacélosabb mutató a kínai elektromosautó-piacon. 

Ár/érték arányban viszont a király kategóriát képviseli a 9–14 ezer dollár közötti árcédulájával. 

Ez átszámítva 2,96 millió forintos induló árat jelent, a csúcsmodell sem kerül 4,60 millió forintnál többe. A legolcsóbb BYD, a Dolphin ára nagyjából innen indul, s ez jól is érzékelteti, miért annyira népszerű a Xingyuan a hazai piacán. A BYD egyes modelljei a következőképp szerepeltek tavaly a NEV-sikerlistán:

  • BYD Qin Plus – 387 315 darab (4.)
  • BYD Seagull– 310 956 darab (5.)
  • BYD Qin L – 264 671 darab (6.)
  • BYD Seal 06 – 220 317 darab (8.)
  • BYD Song Plus – 200 276 darab (10,)
  • BYD Yuan UP – 189 277 darab (11.)
  • BYD Song Pro – 180 661 darab (12.)
  • BYD Dolphin – 160 745 darab (17.)
  • BYD Song L DM-i – 137 120 darab (20.)

A BYD egy másik frissen publikált listán sem tudott 2025 legjobbjává előlépni, a legkeresettebb SUV-k versenyében a Tesla ért fel a kínai dobogó legfelső fokára, méghozzá meggyőző fölénnyel: a világ legnagyobb darabszámban értékesített városi terepjárója, a Model Y 425 337 darabos mennyiségével 180 ezret vert a második helyezettre, amely a Geely Xingyue L volt (244 068 darab), míg a harmadik a márkatársa, a Geely Boyue L lett (232 926 darab). Ezen a listán a legjobb BYD a Song Plus volt 200 276 darabbal.

A SUV-kategóriában még benzines fölény mutatkozik

Az SUV-kategória népszerűségét jól jellemzi, hogy a lista első 34 helyezettje mind átlépte a százezer darabos lélektani határt. A győztes Tesla Model Y-t már jól ismerjük, „udvarhölgyei”, a Geely terepjárói egyaránt benzinesek, ahogy a negyedik Toyota RAV4 és az ötödik Volkswagen Tiguan L. 

Geely Xingyue L  az exportpiacokon a könnyebben megjegyezhető Geely Monjaro néven fut / Fotó: Geely Motor

A 34 darab „százezer pluszos” modell közül 19 volt benzines és 14 elektromos vagy plug-in hibrid. A benzinesek tehát tartják magukat, de az értékesítési darabszámuk azért évről évre hanyatlik.

Tavaly Kínában 34,40 millió új járműre szereltek rendszámot, ez 9 százalékos növekedés és új rekord is egyben. Ebből a mennyiségből 11,88 millió SUV volt, gyakorlatilag minden harmadik eladott autó közülük került ki. Éves összevetésben 5 százalékkal nőtt irántuk a kereslet.


 

 

