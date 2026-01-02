A szemünk láttára omlik össze a Tesla: Elon Musk cége olyan vereséget szenvedett, amelyből nehéz lesz felállni – a BYD jelenleg mindent visz

A BYD teljesítette éves értékesítési célját, és 2025-ben várhatóan meg is előzte a Teslát, ezzel a világ legnagyobb elektromosautó-gyártójává vált. Ez hatalmas áttörésnek számít, amelyet ugyanakkor beárnyékol a kínai autópiac előtt álló, a következő évre vonatkozó kedvezőtlen kilátás.

BYD-gyártósor Sencsenben / Fotó: Qilai Shen

A kínai elektromosjármű-óriás Hongkongban jegyzett részvényei az új év első kereskedési napján emelkedtek, az árfolyam akár több mint 2 százalékkal nőtt.

A globális villanyautó-versenyben egyelőre a BYD a nyerő

A sencseni székhelyű autógyártó 4,6 millió járművet szállított le tavaly, ami 7,7 százalékos növekedés 2024-hez képest. Ez összhangban van azzal az alacsonyabb éves céllal, amelyet a vállalat szeptemberben jelölt meg. Az eladásokon belül közel ugyanannyi volt a tisztán elektromos jármű (2,3 millió), mint a plug-in hibrid.

A Tesla pénteken arról számolt be, hogy a negyedik negyedévben 418 227 járművet szállított le, jelentősen kevesebbet, mint az a 440 900-es darabszám, amit az elemzők vártak, és ami már magában is ami 11 százalékos visszaesést jelentett volna az egy évvel korábbihoz képest – derül ki a Bloomberg által közzétett összesítésből.

Ez azt jelenti, hogy tavaly 1,6 millió autót adtak el, ami zsinórban a második éves csökkenés.

A BYD és versenytársai a következő évben azonban egyre nagyobb nyomással szembesülnek, mivel Kína visszavágja az elektromos autók vásárlását támogató egyes ösztönzőket. Az új modellek dömpingje tovább élesíti a belföldi versenyt, miközben a kereskedelmi korlátok nehezítik a BYD külföldi terjeszkedési ambícióit.

Kína legnagyobb darabszámban értékesítő autógyártója az elmúlt évben egyre erősebb versennyel szembesült a Geely és a Xiaomi részéről, amelyek új modelljei és gyors innovációi egyre több vásárlót nyernek meg.

BYD: az új technológiai áttörések erősíthetik a belföldi pozíciókat

A BYD részvényei tavaly 7 százalékkal emelkedtek, ugyanakkor elvesztették az év eleji rali nyereségének nagy részét: az árfolyam május végére volt, hogy 74 százalék pluszban is járt, ám ezt követően az erősödő verseny és a fokozódó szabályozói ellenőrzés előtérbe került a részvényesi gondolkodásban.