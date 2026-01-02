Deviza
EUR/HUF383,14 -0,27% USD/HUF326,9 0% GBP/HUF439,75 -0,18% CHF/HUF412,71 0% PLN/HUF91,03 -0,09% RON/HUF75,38 +0,02% CZK/HUF15,86 -0,16% EUR/HUF383,14 -0,27% USD/HUF326,9 0% GBP/HUF439,75 -0,18% CHF/HUF412,71 0% PLN/HUF91,03 -0,09% RON/HUF75,38 +0,02% CZK/HUF15,86 -0,16%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX111 031,79 +0,07% MTELEKOM1 792 -0,33% MOL2 940 -0,47% OTP35 100 +0,26% RICHTER9 865 -0,2% OPUS549 +1,67% ANY7 100 +1,14% AUTOWALLIS150 +0,67% WABERERS5 260 +1,15% BUMIX10 022,5 +0,4% CETOP3 953,77 +0,73% CETOP NTR2 476,91 +0,73% BUX111 031,79 +0,07% MTELEKOM1 792 -0,33% MOL2 940 -0,47% OTP35 100 +0,26% RICHTER9 865 -0,2% OPUS549 +1,67% ANY7 100 +1,14% AUTOWALLIS150 +0,67% WABERERS5 260 +1,15% BUMIX10 022,5 +0,4% CETOP3 953,77 +0,73% CETOP NTR2 476,91 +0,73%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
elektromos autók
Elon Musk
BYD Co
Cybercab
Tesla

A szemünk láttára omlik össze a Tesla: Elon Musk cége olyan vereséget szenvedett, amelyből nehéz lesz felállni – a BYD jelenleg mindent visz

A kínai autópiacon zajló, öldöklő verseny nem tett jót a legnagyobb villanyautó-gyártó pozícióinak. A BYD külföldi eladásaival kárpótolta magát, immár második éve nyomta le tavaly a Teslát. Elon Muskot azonban hiba lenne leírni, új vízióját, az önvezető autót egyelőre megvették a befektetők.
2026.01.02, 20:01

A BYD teljesítette éves értékesítési célját, és 2025-ben várhatóan meg is előzte a Teslát, ezzel a világ legnagyobb elektromosautó-gyártójává vált. Ez hatalmas áttörésnek számít, amelyet ugyanakkor beárnyékol a kínai autópiac előtt álló, a következő évre vonatkozó kedvezőtlen kilátás.

BYD
BYD-gyártósor Sencsenben / Fotó: Qilai Shen

A kínai elektromosjármű-óriás Hongkongban jegyzett részvényei az új év első kereskedési napján emelkedtek, az árfolyam akár több mint 2 százalékkal nőtt. 

A globális villanyautó-versenyben egyelőre a BYD a nyerő

A sencseni székhelyű autógyártó 4,6 millió járművet szállított le tavaly, ami 7,7 százalékos növekedés 2024-hez képest. Ez összhangban van azzal az alacsonyabb éves céllal, amelyet a vállalat szeptemberben jelölt meg. Az eladásokon belül közel ugyanannyi volt a tisztán elektromos jármű (2,3 millió), mint a plug-in hibrid. 

A Tesla pénteken arról számolt be, hogy a negyedik negyedévben 418 227 járművet szállított le, jelentősen kevesebbet, mint az a 440 900-es darabszám, amit az elemzők vártak, és ami már magában is ami 11 százalékos visszaesést jelentett volna az egy évvel korábbihoz képest – derül ki a Bloomberg által közzétett összesítésből. 

Ez azt jelenti, hogy tavaly 1,6 millió autót adtak el, ami zsinórban a második éves csökkenés.

A BYD és versenytársai a következő évben azonban egyre nagyobb nyomással szembesülnek, mivel Kína visszavágja az elektromos autók vásárlását támogató egyes ösztönzőket. Az új modellek dömpingje tovább élesíti a belföldi versenyt, miközben a kereskedelmi korlátok nehezítik a BYD külföldi terjeszkedési ambícióit.

Kína legnagyobb darabszámban értékesítő autógyártója az elmúlt évben egyre erősebb versennyel szembesült a Geely és a Xiaomi részéről, amelyek új modelljei és gyors innovációi egyre több vásárlót nyernek meg. 

BYD: az új technológiai áttörések erősíthetik a belföldi pozíciókat 

A BYD részvényei tavaly 7 százalékkal emelkedtek, ugyanakkor elvesztették az év eleji rali nyereségének nagy részét: az árfolyam május végére volt, hogy 74 százalék pluszban is járt, ám ezt követően az erősödő verseny és a fokozódó szabályozói ellenőrzés előtérbe került a részvényesi gondolkodásban. 

Wang Chuanfu (Vang Csuan-fu), a BYD vezérigazgatója december elején egy befektetői találkozón elmondta, hogy a vállalat technológiai előnye, amelyet az elmúlt években fenntartott, csökkent, és ez hatással volt a belföldi értékesítésekre. Új technológiai áttörésekre utalt, és – a kínai média beszámolói szerint – a 120 ezer (!) fős mérnökgárda miatt bízik abban, hogy a cég vissza tudja szerezni előnyét.

A BYD számára azonban erős kitörési pontot jelentenek a gyorsan növekvő külföldi eladások.

A Kínán kívüli kiszállítások 2025-ben elérték az 1,05 millió darabot, meghaladva a korábbi egymilliós felső becslést, ami lehetővé tette, hogy a vállalat ellensúlyozza a fő, belföldi piacán tapasztalt visszaesést. 

A személyautóként értékesített elektromos és hibrid modellek eladásai ugyanakkor nyolcadik egymást követő hónapban estek, decemberben például 37,7 százalékkal zuhantak.

  • A Morgan Stanley egy elemzésében azt jelezte előre, hogy érdemibb belföldi fellendülésre számít, miután a BYD 2026 elején több jelentős modellfrissítést hajt végre a kínálatában.
  • A vállalat célja, hogy 2026-ra 1,5-1,6 millió darabra növelje a külföldi eladásait – áll a Citigroup novemberi elemzésében. 
Eldőlni látszik a küzdelem: a BYD lenyomta a Teslát az eladások terén

Az elemzők egyelőre biztosak abban, hogy a BYD jobban képes átvészelni a kihívásokat, mint versenytársai. A Bloomberg által összegyűjtött becslések szerint a vállalat összesített eladásai jövőre 5,3 millió darabra nőhetnek. A Deutsche Bank elemzői szerint az új termékbevezetések és egy technológiai platform bemutatása javíthatják a cég versenyképességét. Ez lehetővé teheti a BYD számára, hogy tovább növelje előnyét a Teslával szemben, amely saját nehézségeivel küzd.

Hosszabb távon messze nem lefutott a BYD–Tesla-meccs

Az amerikai autógyártó eladásai 2025 elején meredeken estek, miután az összes összeszerelő üzemében átalakította a gyártósorokat az átdolgozott Model Y miatt. Elon Musk megosztó szerepvállalása a Trump-kormányzatban szintén eltántorított egyes vásárlókat, miközben az Egyesült Államokban a szövetségi EV-vásárlási támogatások megszüntetése várhatóan tovább fékezi a keresletet.

A széles körben várt éves értékesítési visszaesés után – amely zsinórban a második volt – a Tesla előtt 2026-ban további akadályok tornyosulnak. Az 

Egyesült Államok megszüntette az elektromos járművek vásárlásához és lízingeléséhez nyújtott szövetségi adókedvezményeket, amire Elon Musk korábban figyelmeztetett: ez akár „néhány nehéz negyedévhez” is vezethet.

Egyesek ugyanakkor pozitívumot látnak az amerikai állami támogatások visszavonásában, mivel ez arra késztette a nagy gyártókat, hogy visszafogják EV-beruházásaikat. A Ford Motor a múlt hónapban közölte, hogy mintegy 19,5 milliárd dollárnyi leírást vár azoktól az elektromosjármű- és akkumulátorprojektektől való visszalépés miatt, amelyek várhatóan veszteségesek lettek volna.

Musk az önvezető autó víziójával, úgy tűnik, megint elnyerte a befektetők bizalmát 

Musk az évet a Cybercab iránti várakozás felkeltésével zárta: ez egy kétüléses, kompakt autó, pillangóajtókkal. Bár a 2024 végén először bemutatott prototípus nem rendelkezett kormánykerékkel és pedálokkal, a Tesla igazgatótanácsának elnöke, Robyn Denholm elmondta, hogy a vállalat felszereli ezekkel az alkatrészekkel, ha a szabályozó hatóságok ezt megkövetelik.

Tesla Showcases Optimus Robot And Cybercab At Nasdaq Marketsite
Musk a Cybercabtől várja az áttörést / Fotó: Michael Nagle

A befektetők teljes mértékben megvették Musk önvezető autóról szóló vízióját, ami jókor jön, hiszen a Tesla EV-üzletága jövőre várhatóan stagnál, vagy legfeljebb öt százalékkal nő

 – mondta Gene Munster, a Deepwater Asset Management ügyvezető partnere. „Ezen a ponton Elonnak már csak arra van szüksége, hogy az autós üzletág a következő évben stabilizálódjon, ez elegendő lenne a befektetők megnyugtatásához.”

Kapcsolódó

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu