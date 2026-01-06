Babisnak a CEZ teljes energiatermelő üzletága kell, új atomerőmű épülhet Csehországban

A cseh koalíciós kormány által hétfőn jóváhagyott politikai program része, hogy a cseh állam teljes tulajdonjogot szerezzen az államilag ellenőrzött CEZ közműszolgáltató energiatermelő eszközeiben.

Nagyon kell a cseh államnak a CEZ energiatermelő portfóliója / Fotó: Josef Kubes / Shutterstock

Mint a Bloomberg hírügynökség a dokumentumot idézi, a kormány „lépéseket tesz a CEZ villamosenergia-termelése feletti 100 százalékos ellenőrzés megszerzésére”, utat nyitva

az új atomreaktorokba,

valamint a gázüzemű energiatermelésbe történő beruházásoknak,

és lehetővé téve az államnak, hogy válságidőszakokban befolyásolja az áramárakat.

„Tőkepiaci módon” kezelnék a CEZ kisrészvényeseit

A dokumentum nem szab határidőt a teljes ellenőrzés megszerzéséhez. Megerősíti viszont azokat a korábbi terveket, amelyek

a CEZ kisebbségi befektetőinek kivásárlását célozzák állami költségvetési források felhasználása nélkül. A nekik felajánlott ár és az eljárás hasonló lesz a fejlett tőkepiaci tranzakcióknál szokásoshoz

– olvasható.

A Bloomberg hozzáteszi, hogy a domináns koalíciós párt, az ANO tisztviselői, köztük Andrej Babis miniszterelnök, többször is kijelentették, hogy a CEZ kisebbségi részvényeseinek felvásárlását tervezik, de esetleg néhány nem energiatermelő eszközt a piacon hagynak, vagy akár az összeset. A CEZ energiatermelő portfóliója igen gazdag: van a csoportnak víz-, atom-, kombinált ciklusú gáz-, kisebb hő- és áramtermelő-, továbbá szél-, szén-, biomassza- és naperőműve is.

Már most is nagy a cseh állam súlya

A CEZ 87 százaléka jogi személyek tulajdona. Ezen belül 69,8 százalék jut a cseh államra, 0,2 százalék magára a CEZ-re, és 17 százalék az intézményi befektetőkre 2014. december 31-i állapot szerint. A kivásárlásra ítélt kisbefektetőknek együtt 13,1 százalékuk van.

A társaság honlapján az is szerepel, hogy az intézményi befektetők 53,1 százaléka észak-amerikai. Intézményi befektető például a Belviport Trading Ltd., az Abaretia Holdings Ltd., a Clearstream Banking S.A. és a PPF banka a.s.

Még Magyarország is szerepel az intézményiek között 3 százalékkal,

a hányada tehát az összes részvény fél ezrelékét teszi ki. Emellett egy CEZ-leány, a CEZ Magyarország Kft. árammal kereskedik Magyarországon.