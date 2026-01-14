Trump hatalmasat vált: rátette a kezét a csipcsapra, és rajta is tartja – Peking hüledezve figyel

Az Egyesült Államok enyhített az Nvidia fejlett félvezetőinek Kínába irányuló exportkorlátozásain. A kereskedelmi minisztérium új szabályozása szerint az Nvidia H200 csipjének kivitele ezentúl eseti elbírálás alá esik, már nem utasítják el automatikusan a kérelmet – írja az Euronews.

Trump enyhít a csipkorlátozásokon, már fejlett félvezetők is landolhatnak kínai vállalatoknál / Fotó: alexgo.photography / Shutterstock

A döntés Donald Trump elnök korábbi kijelentését követi, ami szerint „jóváhagyott ügyfelek” számára – 25 százalékos állami felár mellett – lehetővé tennék a fejlett csipek kínai értékesítését. Az enyhítés az amerikai csipipar több hónapos lobbizásának eredménye.

A módosítás az Nvidia második legfejlettebb csipjére, a H200-ra, valamint kevésbé fejlett termékekre is vonatkozik, ám a csúcskategóriás Blackwell és a készülő Rubin processzorok nem részei a megállapodásnak. A szabályok más amerikai csipipari szereplők, így az AMD termékeire is kiterjednek.

A Reuters értesülései szerint

kínai vállalatok 2026-ra több mint 2 millió H200 csipre adtak le megrendelést, ami messze meghaladja az Nvidia jelenlegi 700 ezer darabos készletét. A H200 teljesítménye mintegy hatszorosa a korábban engedélyezett H20-énak, így a kereslet várhatóan erős marad, amíg Kína hazai képességei nem érik utol a nyugati technológiát.

A döntés rövid távon az Nvidia bevételeit erősítheti még a 25 százalékos állami felár mellett is.

A hightech csipek kínai megvásárlását még így is szigorú feltételekhez kötik

A félvezetők az amerikai–kínai technológiai verseny egyik fő területévé váltak, mivel nélkülözhetetlenek az okostelefonoktól az orvosi eszközökig, és kulcsszerepet játszanak a mesterséges intelligenciában. Sőt, nemzetbiztonsági aggályok is közrejátszottak a korábbi export szigorításában, mivel Washington attól tartott, hogy Kína katonai célokra használhatja fel a félvezetőket. Az új szabályozás ezért több feltételt is tartalmaz a kockázatok kezelésére.

A kínai vállalatok csak egy bonyolult eljárás után vásárolhatnak belőle.

A csipeket független, harmadik fél által működtetett tesztlaboratóriumnak kell bevizsgálnia a teljesítmény igazolására,

export csak akkor engedélyezhető, ha az Egyesült Államokban megfelelő készletszint áll rendelkezésre,

és Kína nem juthat az amerikai piacra szánt mennyiség több mint feléhez.

Emellett kötelező az úgynevezett „Know Your Customer” eljárás, amelyben az exportőröknek igazolniuk kell a vevő kilétét és a termék felhasználását az illetéktelen távoli hozzáférés kizárására.

A kereskedelmi korlátozás lazítása vegyes fogadtatásra talált

A trumpi Kína-politika enyhülése megosztja az amerikai politikai elitet. Egyes törvényhozók nemzetbiztonsági kockázatokat látnak, attól tartva, hogy Kína katonai célokra használhatja fel a félvezetőket. Mások viszont arra figyelmeztetnek, hogy a túl szigorú korlátozások éppen a kínai hazai innovációt gyorsítják fel, hosszabb távon Pekinget hozva előnybe.