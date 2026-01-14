Deviza
Trump hatalmasat vált: rátette a kezét a csipcsapra, és rajta is tartja – Peking hüledezve figyel

Az Egyesült Államok lazított az Nvidia fejlett félvezetőinek Kínába irányuló exportkorlátozásain. A H200-as és más gyártók fejlett csipjeinek kivitele már nem automatikusan tiltott, hanem eseti elbírálás alá kerül. A lépés a Trump-adminisztráció és a csipipar kompromisszumát jelzi, amely egyszerre próbálja védeni a nemzetbiztonsági érdekeket és megőrizni az amerikai technológiai vállalatok globális versenyképességét.
Németh Anita
2026.01.14, 13:18
Frissítve: 2026.01.14, 13:38

Az Egyesült Államok enyhített az Nvidia fejlett félvezetőinek Kínába irányuló exportkorlátozásain. A kereskedelmi minisztérium új szabályozása szerint az Nvidia H200 csipjének kivitele ezentúl eseti elbírálás alá esik, már nem utasítják el automatikusan a kérelmet – írja az Euronews.

Nvidia,Gpu,Chip,Close,Up.,Graphic,Card,Of,Computer,Circuit
Trump enyhít a csipkorlátozásokon, már fejlett félvezetők is landolhatnak kínai vállalatoknál / Fotó: alexgo.photography / Shutterstock

A döntés Donald Trump elnök korábbi kijelentését követi, ami szerint „jóváhagyott ügyfelek” számára – 25 százalékos állami felár mellett – lehetővé tennék a fejlett csipek kínai értékesítését. Az enyhítés az amerikai csipipar több hónapos lobbizásának eredménye.

A módosítás az Nvidia második legfejlettebb csipjére, a H200-ra, valamint kevésbé fejlett termékekre is vonatkozik, ám a csúcskategóriás Blackwell és a készülő Rubin processzorok nem részei a megállapodásnak. A szabályok más amerikai csipipari szereplők, így az AMD termékeire is kiterjednek.

A Reuters értesülései szerint 

kínai vállalatok 2026-ra több mint 2 millió H200 csipre adtak le megrendelést, ami messze meghaladja az Nvidia jelenlegi 700 ezer darabos készletét. A H200 teljesítménye mintegy hatszorosa a korábban engedélyezett H20-énak, így a kereslet várhatóan erős marad, amíg Kína hazai képességei nem érik utol a nyugati technológiát.

A döntés rövid távon az Nvidia bevételeit erősítheti még a 25 százalékos állami felár mellett is.

A hightech csipek kínai megvásárlását még így is szigorú feltételekhez kötik

A félvezetők az amerikai–kínai technológiai verseny egyik fő területévé váltak, mivel nélkülözhetetlenek az okostelefonoktól az orvosi eszközökig, és kulcsszerepet játszanak a mesterséges intelligenciában. Sőt, nemzetbiztonsági aggályok is közrejátszottak a korábbi export szigorításában, mivel Washington attól tartott, hogy Kína katonai célokra használhatja fel a félvezetőket. Az új szabályozás ezért több feltételt is tartalmaz a kockázatok kezelésére.

A kínai vállalatok csak egy bonyolult eljárás után vásárolhatnak belőle.

  • A csipeket független, harmadik fél által működtetett tesztlaboratóriumnak kell bevizsgálnia a teljesítmény igazolására,
  • export csak akkor engedélyezhető, ha az Egyesült Államokban megfelelő készletszint áll rendelkezésre,
  • és Kína nem juthat az amerikai piacra szánt mennyiség több mint feléhez.
  • Emellett kötelező az úgynevezett „Know Your Customer” eljárás, amelyben az exportőröknek igazolniuk kell a vevő kilétét és a termék felhasználását az illetéktelen távoli hozzáférés kizárására.

A kereskedelmi korlátozás lazítása vegyes fogadtatásra talált

A trumpi Kína-politika enyhülése megosztja az amerikai politikai elitet. Egyes törvényhozók nemzetbiztonsági kockázatokat látnak, attól tartva, hogy Kína katonai célokra használhatja fel a félvezetőket. Mások viszont arra figyelmeztetnek, hogy a túl szigorú korlátozások éppen a kínai hazai innovációt gyorsítják fel, hosszabb távon Pekinget hozva előnybe.

Az Nvidia üdvözölte az enyhítést, „kiegyensúlyozottnak” nevezve a megközelítést, amely egyszerre támogatja az amerikai munkahelyeket és a versenyképességet. 

Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök ősszel találkozott egymással, ami fordulatot jelentett az amerikai–kínai kereskedelmi háborúban. A megegyezés alapján a két fél voltaképpen egy évre tűzszünetet kötött, ennek eredménye az amerikai kereskedelmi minisztérium keddi intézkedése is.

