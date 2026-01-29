Ismét szexuális zaklatás vádjába keveredett a világ egyik legnagyobb bankja

A Citigroup határozottan elutasította egykori ügyvezető igazgatója, Julia Carreon vádjait, aki beperelte a bankot Andy Sieg vagyonkezelő igazgató állítólagos szexuális zaklatása miatt, mondván, hogy a nő „rendíthetetlen” támogatását fejezte ki a férfi iránt, valamint az ügy választott bírósági eljárás alá tartozik – közölte az Origo.

Szexuális zaklatás miatt indított pert a Citigroup ellen volt alkalmazottja / Fotó: Unsplash

Az Egyesült Államok harmadik legnagyobb bankja a texasi Austinban található szövetségi bírósághoz fordult, hogy zárt ajtók mögött tárgyalják Julia Carreon, a vagyonkezelési platformokért és az ügyfélélményért felelős egykori vezető ügyét, miután a nő meg nem határozott összegű kártérítési pert indított a Citigroup ellen Manhattanben.

A Citigroup visszautasítja a vádakat

Carreon ismételt és nyilvános szexuális zaklatással vádolta Sieget, beleértve azt is, hogy állítólag mások előtt arra utalt, hogy intim viszonyt folytatnak, és azt mondta kollégáinak, hogy közös „különleges daluk” van. Továbbá azt is állította, hogy a bank HR-osztálya gyűlöletkampányt indított az eltávolítása érdekében – mutat rá a Reuters.

Bírósági beadványában azonban a Citigroup azt állította, hogy semmilyen ténybeli vagy jogi alap nincs arra, hogy Sieg szexuálisan zaklatta volna Carreont.

A New York-i bank azt is közölte, hogy Carreon „rendíthetetlenül dicsérte Mr. Sieget” hónapokkal azután, hogy állítása szerint a zaklatás elkezdődött, és a banknál töltött utolsó napjaiban is ezt tette, mielőtt 2024. június 7-én távozott.

A Citigroup azt nyilatkozta, hogy Carreon 2021-es felvételekor beleegyezett abba, hogy a Citigroup választott bírósági szabályzata kötelező érvényű rá.

2022 márciusában ugyanakkor Joe Biden akkori amerikai elnök aláírta a szexuális erőszak és zaklatás kényszerített választott bírósági eljárásának megszüntetéséről szóló törvényt, amely megtiltja a vállalatoknak, hogy szexuális zaklatással kapcsolatos keresetekkel alkalmazottaikat választott bírósági eljárásba kényszerítsék.

A Citigroupot nem az első alkalommal citálják bíróság elé ilyen ügyben – erről itt olvashat bővebben.