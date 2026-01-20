Nem akárki mondta ki: a szemünk láttára szakadhat ketté az EU – ez a két új csoport jön létre
Petr Pavel, a Cseh Köztársaság elnöke a Grönland megszerzéséért kifejtett amerikai nyomás kapcsán elmondta, hogy Európának meg kell mutatnia valós arcát, és el kell döntenie, milyen irányban kíván tovább haladni.
Cseh elnök: így szakadhat ketté az EU
Arról van szó, hogy
- létrejön-e az európai országok olyan csoportja, amely kitart az európai értékek és szabályok mellett, amelyeken az Európai Unió megalakult,
- vagy egyfajta törésre kerül sor, amelyben néhány európai ország képviselője, esetleg egész államok az erő érvényesítésének oldalára állnak, mellőzve a jog és a szabályok figyelembevételét
— fejtette ki Pavel.
Szerinte az érvényes szabályok tiszteletének előnyt kell élveznie a nyomásgyakorlással szemben. A CT24 cseh közszolgálati televízió tudósítása szerint Petr Pavel elmondta: XIV. Leó pápával egyetértettek abban, hogy Grönland, valamint az Egyesült Államok és Európa viszonyának kérdésében még nem használták ki az összes megoldási lehetőséget.
„Egyetértettünk abban, hogy a demokratikus államoknak természetes partnereknek kell lenniük, olyan partnereknek, akik nemcsak tiszteletben tartják a szabályokat, de előnyben részesítik a kulturált tárgyalást és a diplomáciát a nyomásgyakorlással szemben, legyen az gazdasági vagy katonai” — mondta Petr Pavel cseh újságíróknak a mintegy félórás találkozó után.
Nem ez az első közös pont a kormányok között
Ahogy arról korábban beszámoltunk, Csehország nem ad el Ukrajnának L–159-es típusú repülőgépeket, így döntött a cseh kormánykoalíció – jelentette ki Tomio Okamura képviselőházi elnök, a kormánykoalíciós Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom elnöke a koalíciós pártvezetők tanácskozása előtt hétfőn Prágában.
Bár a szóban forgó repülőgépeknek már alacsony az üzleti értékük, de harcképességük magas. Ráadásul új gépek beszerzése nagyon sokba kerülne Csehországnak.
Petr Pavel államfő közölte, hogy Ukrajna néhány régebbi L–159-es repülőgépet venne Csehországtól, ami szerinte a gyártó cég számára jó üzleti lehetőség. A jelenleg a cseh hadsereg rendelkezésére álló négy darab L–159-es repülőgép eladása Ukrajnának elfogadható kockázat az ország biztonsága szempontjából – jegyezte meg az elnök.