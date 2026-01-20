Deviza
Nem akárki mondta ki: a szemünk láttára szakadhat ketté az EU – ez a két új csoport jön létre

Grönland hozhatja el a törést. A cseh elnök világosan megmondta, mi történik most a színfalak mögött.
VG
2026.01.20, 13:54
Frissítve: 2026.01.20, 14:02

Petr Pavel, a Cseh Köztársaság elnöke a Grönland megszerzéséért kifejtett amerikai nyomás kapcsán elmondta, hogy Európának meg kell mutatnia valós arcát, és el kell döntenie, milyen irányban kíván tovább haladni.

Petr Pavel cseh elnök Csehország PrágaNATO
A cseh államfő Petr Pavel a Patrióták csoportjában Magyarország és Orbán Viktor mellé állt a Grönlandot övező vitában / Fotó: Martin Bertrand / Hans Lucas / AFP

Cseh elnök: így szakadhat ketté az EU

Arról van szó, hogy

  1. létrejön-e az európai országok olyan csoportja, amely kitart az európai értékek és szabályok mellett, amelyeken az Európai Unió megalakult,
  2. vagy egyfajta törésre kerül sor, amelyben néhány európai ország képviselője, esetleg egész államok az erő érvényesítésének oldalára állnak, mellőzve a jog és a szabályok figyelembevételét

— fejtette ki Pavel. 

Szerinte az érvényes szabályok tiszteletének előnyt kell élveznie a nyomásgyakorlással szemben. A CT24 cseh közszolgálati televízió tudósítása szerint Petr Pavel elmondta: XIV. Leó pápával egyetértettek abban, hogy Grönland, valamint az Egyesült Államok és Európa viszonyának kérdésében még nem használták ki az összes megoldási lehetőséget. 

„Egyetértettünk abban, hogy a demokratikus államoknak természetes partnereknek kell lenniük, olyan partnereknek, akik nemcsak tiszteletben tartják a szabályokat, de előnyben részesítik a kulturált tárgyalást és a diplomáciát a nyomásgyakorlással szemben, legyen az gazdasági vagy katonai” — mondta Petr Pavel cseh újságíróknak a mintegy félórás találkozó után.

 

Nem ez az első közös pont a kormányok között

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Csehország nem ad el Ukrajnának L–159-es típusú repülőgépeket, így döntött a cseh kormánykoalíció – jelentette ki Tomio Okamura képviselőházi elnök, a kormánykoalíciós Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom elnöke a koalíciós pártvezetők tanácskozása előtt hétfőn Prágában. 

Bár a szóban forgó repülőgépeknek már alacsony az üzleti értékük, de harcképességük magas. Ráadásul új gépek beszerzése nagyon sokba kerülne Csehországnak.

Petr Pavel államfő közölte, hogy Ukrajna néhány régebbi L–159-es repülőgépet venne Csehországtól, ami szerinte a gyártó cég számára jó üzleti lehetőség. A jelenleg a cseh hadsereg rendelkezésére álló négy darab L–159-es repülőgép eladása Ukrajnának elfogadható kockázat az ország biztonsága szempontjából – jegyezte meg az elnök.

