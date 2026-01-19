Davosban dőlhet el a világ sorsa, Trump személyesen olvas majd be mindenkinek: Zelenszkij biztonsági garanciákban reménykedik
Kereskedelmi viták és katonai konfliktusok – ettől tart a világ politikai és gazdasági elitje, amely a héten a svájci Davos síparadicsomban tartja szokásos éves dzsemboriját. Az esemény házigazdája, a Világgazdasági Fórum (World Economic Forum, WEF) 1300 vezetőt és szakértőt kérdezett meg szokásos éves felmérésében.
A válaszadók a „geoökonómiai konfrontációt” és az „államok közötti fegyveres konfliktust” jelölték meg a két legnagyobb kockázatként. Hozzá kell tenni, hogy a felmérés még az előtt készült, hogy
- az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump októberben nagy téttel bíró kereskedelmi tárgyalásokat folytatott volna kínai kollégájával, illetve
- mielőtt támadást indított volna Venezuela ellen, és
- bejelentette volna szándékát Grönland annektálására,
- valamint kiújította volna a vámháborút az EU-val.
Davos 2026: mindenki ott lesz, aki számít
A gazdasági és a politikai elit aggodalmai összhangban vannak a heti davosi találkozó létszámával is. A szokásos üzleti vezetői tömeg mellett ezúttal szokatlanul nagy számban – több mint hatvanan – vesznek részt állam- és kormányfők, köztük Trump és a G7 legtöbb vezetője, ami várhatóan elvonja a figyelmet a hagyományos üzleti fókuszról – írja a Bloomberg.
Az esemény geopolitikai tétjét tovább növeli, hogy
Zelenszkij arra számít: a háború utáni biztonsági garanciákat Ukrajna számára a találkozóig véglegesítik, és az erről szóló megállapodást a hétfőn kezdődő svájci fórumon alá is írják.
A WEF tavalyi Globális Kockázati Jelentése elsősorban a háború kérdésével foglalkozott az ukrajnai konfliktus árnyékában, míg a korábbi jelentésekben az álhírek és az infláció szerepeltek a legsürgetőbb aggodalmak között.
Ezúttal az értékelés azoknak a döntéshozóknak a szorongásait tükrözi, akiket megrázott a Fehér Ház jelenlegi lakójának immár bizonyított hajlama arra, hogy határozott kereskedelmi és geopolitikai fellépésével egyszerre sokkolja szövetségeseit és ellenfeleit – valamint Peking készsége arra, hogy hasonlóképpen reagáljon.
Versengő világrend
Egy új, versengő világrend van kialakulóban
– írta a jelentés előszavában Saadia Zahidi, a WEF ügyvezető igazgatója. „Tanúi vagyunk a háborúk okozta zűrzavarnak, a gazdasági fegyverek stratégiai előnyszerzésre való alkalmazásának, valamint a társadalmak egyre növekvő széttöredezettségének.”
A jelentés a világot úgy írja le, mint amely „egy szakadék szélén egyensúlyoz”, ahol a „geopolitikai és geoökonómiai” kockázatok dominálnak. A felmérés a „globális vezetők és szakértők – az akadémiai szférából, az üzleti életből, a kormányzatból, a nemzetközi szervezetekből és a civil társadalomból” – körében augusztus 12. és szeptember 22. között végzett felmérésen alapul.
A válaszadók fele „viharos” vagy „turbulens” kilátásokra számít a következő két évben,
ami a hangulat jelentős romlását jelzi a 2025-ös jelentéshez képest. Tízéves távlatban ez az arány várakozásaik szerint 57 százalékra emelkedik.
Trump szerdán beszél, erre az egész világ figyelni fog
A kétéves időhorizonton a legnagyobb romlás a „gazdasági kockázatok” kategóriájában volt tapasztalható. A már említett „geoökonómiai konfrontáció” fenyegetése mellett
- a gazdasági visszaeséstől,
- az inflációtól és
- az eszközárbuborékok kipukkanásától való félelmek is erősödtek.
A jelentés narratívájának egyik kulcsszereplője jövő héten sztárvendégként jelenik meg.
Trump szerdán 14:30-kor helyi idő szerint beszédet mond Davosban,
az amerikai pénzügyminiszter, Scott Bessent, a külügyminiszter, Marco Rubio, valamint az Egyesült Államok eddigi legnagyobb delegációja társaságában. Összesen hat G7-vezető részvétele várható, továbbá jelen lesz Zelenszkij ukrán elnök is.
Trump megjelenése a svájci találkozón kulcsfontosságúnak ígérkezik, ugyanis az amerikai elnök legutóbbi megjelenése egy virtuális beszéd volt tavaly januárban, beiktatása után néhány nappal, amelyben az elnök bírálta a párizsi klímaegyezményt, és megígérte, hogy felszabadítja a fosszilis energiahordozók „folyékony aranyát”. Trump utoljára hat éve járt személyesen Davosban.
Az amerikai lobbibázis
Az amerikai delegáció bázisául az úgynevezett USA House szolgál, amelyet egy korábbi templomból alakítottak át. A kezdeményezés magánjellegű, de szorosan összefonódik az amerikai kormányzattal. A háttérben Richard Stromback áll, aki korábbi jégkorongozóból lett befektető, és több mint egy évtizede jól ismert szereplője a davosi eseményeknek – írja a Financial Times.
Stromback arról ismert, hogy bulikat szervez a fórum idején, egyszer a New Yorker magazinnak azt mondta: egyfajta „milliárdosoknak szóló Burning Mant” szeretne létrehozni – utalva a nevadai sivatagban megrendezett, egyhetes fesztiválra.
Az 1971 óta Davosban megrendezett fórumon régóta működik egy ilyen informális „house” rendszer, amelynek keretében országok és vállalatok helyi üzleteket és szállodákat bérelnek ki, majd rendezvény- és kapcsolatépítési helyszínekké alakítják őket.
Az elmúlt években Svájc, Szaúd-Arábia és Belgium is működtetett ilyen központokat.
A helyszín támogatása a nagyvállalatok számára lehetőséget adna arra, hogy „támogassák az amerikai delegációt Davosban”, és hogy márkájukat „globális döntéshozók” előtt jelenítsék meg – derül ki az úgynevezett USA House számára létrehozott weboldalról. A Microsoft, a McKinsey és a kriptovalutákkal foglalkozó Ripple is azok között a cégek között van, amelyek már szponzorként csatlakoztak – a hírek szerint volt, aki egymillió dollárt is fizetett.