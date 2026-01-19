Davosban dőlhet el a világ sorsa, Trump személyesen olvas majd be mindenkinek: Zelenszkij biztonsági garanciákban reménykedik

Kereskedelmi viták és katonai konfliktusok – ettől tart a világ politikai és gazdasági elitje, amely a héten a svájci Davos síparadicsomban tartja szokásos éves dzsemboriját. Az esemény házigazdája, a Világgazdasági Fórum (World Economic Forum, WEF) 1300 vezetőt és szakértőt kérdezett meg szokásos éves felmérésében.

Davos 2026 – szerdán Trumpra figyel majd az egész világ / Fotó: AFP

A válaszadók a „geoökonómiai konfrontációt” és az „államok közötti fegyveres konfliktust” jelölték meg a két legnagyobb kockázatként. Hozzá kell tenni, hogy a felmérés még az előtt készült, hogy

az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump októberben nagy téttel bíró kereskedelmi tárgyalásokat folytatott volna kínai kollégájával, illetve

mielőtt támadást indított volna Venezuela ellen, és

bejelentette volna szándékát Grönland annektálására,

valamint kiújította volna a vámháborút az EU-val.

Davos 2026: mindenki ott lesz, aki számít

A gazdasági és a politikai elit aggodalmai összhangban vannak a heti davosi találkozó létszámával is. A szokásos üzleti vezetői tömeg mellett ezúttal szokatlanul nagy számban – több mint hatvanan – vesznek részt állam- és kormányfők, köztük Trump és a G7 legtöbb vezetője, ami várhatóan elvonja a figyelmet a hagyományos üzleti fókuszról – írja a Bloomberg.

Az esemény geopolitikai tétjét tovább növeli, hogy

Zelenszkij arra számít: a háború utáni biztonsági garanciákat Ukrajna számára a találkozóig véglegesítik, és az erről szóló megállapodást a hétfőn kezdődő svájci fórumon alá is írják.

A WEF tavalyi Globális Kockázati Jelentése elsősorban a háború kérdésével foglalkozott az ukrajnai konfliktus árnyékában, míg a korábbi jelentésekben az álhírek és az infláció szerepeltek a legsürgetőbb aggodalmak között.

Ezúttal az értékelés azoknak a döntéshozóknak a szorongásait tükrözi, akiket megrázott a Fehér Ház jelenlegi lakójának immár bizonyított hajlama arra, hogy határozott kereskedelmi és geopolitikai fellépésével egyszerre sokkolja szövetségeseit és ellenfeleit – valamint Peking készsége arra, hogy hasonlóképpen reagáljon.

Versengő világrend

Egy új, versengő világrend van kialakulóban

– írta a jelentés előszavában Saadia Zahidi, a WEF ügyvezető igazgatója. „Tanúi vagyunk a háborúk okozta zűrzavarnak, a gazdasági fegyverek stratégiai előnyszerzésre való alkalmazásának, valamint a társadalmak egyre növekvő széttöredezettségének.”