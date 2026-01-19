Deviza
Világgazdasági Fórum (WEF)
Davos
Donald Trump
Ukrajna
Európai Unió
Grönland

Davosban hátba szúrják Zelenszkijt a nyugati országok, lekerült Ukrajna a napirendről – mostantól Grönland a legfontosabb

A fókusz most vámokon, megtorláson és a NATO jövőjén van. Davos előtt eltűnt Ukrajna az asztalról: Európa saját kapcsolatát próbálja megmenteni Washingtonnal.
VG
2026.01.19, 20:28
Frissítve: 2026.01.19, 23:26

Ukrajna biztonsága néhány nap alatt lekerült az európai vezetők napirendjének éléről. Donald Trump vámfenyegetései és Grönland megszerzésére utaló kijelentései teljesen átírták a transzatlanti hét forgatókönyvét, Davosban pedig már nem Kijev finanszírozásáról, hanem a dán fennhatóság alatti sziget megtartásáról fognak szólni a tárgyalások.

Mini package : One year of Trump presidency davos
Davos előtt eltűnt Ukrajna az asztalról: Európa saját kapcsolatát próbálja megmenteni Washingtonnal, miután Trump megint Grönlandra feni a fogát / Fotó: AFP

Miközben Európa hónapok óta azon dolgozott, hogy az Egyesült Államoktól hosszú távú biztonsági garanciákat szerezzen Ukrajna számára, egyetlen hétvége mindent felülírt. Az ukrajnai háború és a posztháborús rendezés kérdései hirtelen háttérbe szorultak, miután Donald Trump új vámokat helyezett kilátásba, és nyíltan beszélt Grönland megszerzésének szándékáról.

Az uniós vezetők eredetileg arra készültek, hogy a davosi Világgazdasági Fórumon Ukrajna ügyét teszik a középpontba. Most azonban saját jegyzeteiket is átírták: az ukrán dosszié helyére a vámtarifák, az esetleges uniós válaszlépések és a NATO jövőjét fenyegető válság került. Egy uniós diplomata a Financial Timesnak elmondta:

Ukrajna egyszerűen kicsúszott a fókuszból.

Trump szombat esti bejelentése szerint további 10 százalékos vámokat vetne ki több uniós országra, valamint NATO-szövetségesekre, Norvégiára és az Egyesült Királyságra. Indoklása politikai: büntetni akarja azokat, akik ellenzik Grönland amerikai kézbe kerülését. A dán fennhatóság alatt álló sziget ügye ezzel nemcsak kereskedelmi, hanem katonai és szövetségi kérdéssé vált – Ukrajnát teljesen háttérbe szorítva.

Brüsszelben már nem arról folyik a vita, hogyan lehetne Trumpot rávenni Kijev további támogatására, hanem arról, miként reagáljon az EU az amerikai nyomásgyakorlásra . Felmerült egy akár 93 milliárd euró értékű amerikai importra kivethető vámcsomag aktiválása, valamint a kényszerítés elleni eszköz alkalmazása, amely korlátozná az amerikai cégek hozzáférését az uniós piachoz. Ezeket egyelőre tárgyalási eszközként tartanák kéznél.

Ukrajna kicsúszott a davosi reflektorfényből

A hét során sorra követik egymást a válságtanácskozások: Davosban a nyugati nemzetbiztonsági tanácsadók már nem Ukrajnáról, hanem Grönlandról egyeztetnek, Brüsszelben az euróövezeti pénzügyminiszterek is napirendre tűzik a kérdést, Franciaország és Németország pedig külön koordinál. Az Európai Tanács elnöke rendkívüli EU-csúcsot hívott össze csütörtökre.

Bár egyes vezetők – köztük Giorgia Meloni olasz miniszterelnök – szerint Trump nyitott lehet a kompromisszumra, a realitás az, hogy Ukrajna ügye most parkolópályára került. Európa figyelme befelé fordult:

  • saját gazdasági érdekeit,
  • szövetségi rendszerét
  • és az Egyesült Államokkal való kapcsolatát próbálja megvédeni.

A háttérben egy nagyobb elmozdulás rajzolódik ki. A szabadkereskedelem és a stratégiai együttműködés helyét egyre inkább a nyomásgyakorlás és a nyílt érdekérvényesítés veszi át. Ennek az új korszaknak az első áldozata most Ukrajna lett – legalábbis az európai politikai napirenden.

Davosban dőlhet el a világ sorsa, Trump személyesen olvas majd be mindenkinek: Zelenszkij biztonsági garanciákban reménykedik

Hat év szünet után ismét személyesen vesz részt a Világgazdasági Fórumon Trump amerikai elnök. Zelenszkij is ott lesz, abban bízik, hogy Davos meghozza számára az áttörést, és biztonsági garanciákat kap a Nyugattól.

 

