Újabb csontváz dőlt ki a szekrényből, évtizedek óta nem tud kilábalni a botrányokból a legnagyobb német bank - most pénzmosás miatt razziázott náluk a rendőrség - a szálak Oroszországba vezetnek

A német szövetségi rendőrség szerdán házkutatásokat tartott a Deutsche Bank frankfurti és berlini telephelyein egy pénzmosással kapcsolatos ügyben – írja a Reuters frankfurti ügyészekre hivatkozva.

A rendőrség megszállta a Deutsche Bankot, pénzmosás miatt több telephelyén is házkutatást tartott nála / Fotó: Boris Roessler / Reuters

Az ügyészség egyelőre meg nem nevezett személyek és banki alkalmazottak ellen folytat nyomozást – áll a hatóság e-mailben megküldött közleményében.

A Deutsche Bank a múltban üzleti kapcsolatokat tartott fenn külföldi vállalatokkal, amelyekről a későbbi vizsgálatok során kiderült, hogy maguk is pénzmosási célokra történő felhasználás gyanújába keveredtek

– közölték a frankfurti ügyészek. További információt egyelőre nem adtak az érintett üzleti kapcsolatok hátteréről, a Deutsche Bankon keresztül lebonyolított tranzakciókról vagy azok volumenéről, illetve az érintett vállalatokról.

A Deutsche Bank megerősítette, hogy a házkutatások zajlanak és,

teljes mértékben együttműködik az ügyészséggel,

ugyanakkor további részleteket nem közölt.

A bank részvényei a kora délutáni kereskedés során 3,2 százalékos esést mutattak.

A Bloomberg értesülései szerint a hatóságok a jelenleg amerikai szankciók alatt álló Roman Abramovics korábbi ügyleteivel vannak összefüggésben.

Az elmúlt években többször is felmerültek pénzmosással kapcsolatos problémák Németország legnagyobb bankjánál, ami hatósági vizsgálatokhoz, bírságokhoz és rendőrségi razziákhoz vezetett.

A Deutsche Bank legnagyobb botrányai

1. Amerikai jelzáloghitel-ügyletek

A 2008-as globális pénzügyi válság kiváltó okának a másodrendű (subprime) jelzáloghiteleket tartják. A Deutsche Bank különösen aktív volt ezek felvásárlásában: rosszul biztosított amerikai lakáshiteleket csomagolt be rendkívül összetett pénzügyi termékekbe, kiváló hitelminősítéssel látta el őket, majd biztonságos befektetésként értékesítette más bankoknak. Amikor a piac összeomlott, ezek az értékpapírok gyakorlatilag értéktelenné váltak.

Közben a bankon belül már régóta a piac összeomlására fogadtak – és jelentős nyereséget termeltek. 2013-ban a Deutsche Bank először kapott bírságot: 1,9 milliárd dollárt fizetett az akkor állami tulajdonban lévő amerikai jelzáloghitel-intézeteknek, a Freddie Macnek és a Fannie Mae-nek. 2017-ben egyezség született az amerikai hatóságokkal.

A kezdeti 14 milliárd dolláros követelés a bank pénzügyi összeomlását jelentette volna, végül 7,2 milliárd dollárban állapodtak meg.

2. Pénzmosás Oroszországban