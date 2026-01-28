Újabb csontváz dőlt ki a szekrényből, évtizedek óta nem tud kilábalni a botrányokból a legnagyobb német bank - most pénzmosás miatt razziázott náluk a rendőrség - a szálak Oroszországba vezetnek
A német szövetségi rendőrség szerdán házkutatásokat tartott a Deutsche Bank frankfurti és berlini telephelyein egy pénzmosással kapcsolatos ügyben – írja a Reuters frankfurti ügyészekre hivatkozva.
Az ügyészség egyelőre meg nem nevezett személyek és banki alkalmazottak ellen folytat nyomozást – áll a hatóság e-mailben megküldött közleményében.
A Deutsche Bank a múltban üzleti kapcsolatokat tartott fenn külföldi vállalatokkal, amelyekről a későbbi vizsgálatok során kiderült, hogy maguk is pénzmosási célokra történő felhasználás gyanújába keveredtek
– közölték a frankfurti ügyészek. További információt egyelőre nem adtak az érintett üzleti kapcsolatok hátteréről, a Deutsche Bankon keresztül lebonyolított tranzakciókról vagy azok volumenéről, illetve az érintett vállalatokról.
- A Deutsche Bank megerősítette, hogy a házkutatások zajlanak és,
- teljes mértékben együttműködik az ügyészséggel,
- ugyanakkor további részleteket nem közölt.
A bank részvényei a kora délutáni kereskedés során 3,2 százalékos esést mutattak.
A Bloomberg értesülései szerint a hatóságok a jelenleg amerikai szankciók alatt álló Roman Abramovics korábbi ügyleteivel vannak összefüggésben.
Az elmúlt években többször is felmerültek pénzmosással kapcsolatos problémák Németország legnagyobb bankjánál, ami hatósági vizsgálatokhoz, bírságokhoz és rendőrségi razziákhoz vezetett.
A Deutsche Bank legnagyobb botrányai
1. Amerikai jelzáloghitel-ügyletek
A 2008-as globális pénzügyi válság kiváltó okának a másodrendű (subprime) jelzáloghiteleket tartják. A Deutsche Bank különösen aktív volt ezek felvásárlásában: rosszul biztosított amerikai lakáshiteleket csomagolt be rendkívül összetett pénzügyi termékekbe, kiváló hitelminősítéssel látta el őket, majd biztonságos befektetésként értékesítette más bankoknak. Amikor a piac összeomlott, ezek az értékpapírok gyakorlatilag értéktelenné váltak.
Közben a bankon belül már régóta a piac összeomlására fogadtak – és jelentős nyereséget termeltek. 2013-ban a Deutsche Bank először kapott bírságot: 1,9 milliárd dollárt fizetett az akkor állami tulajdonban lévő amerikai jelzáloghitel-intézeteknek, a Freddie Macnek és a Fannie Mae-nek. 2017-ben egyezség született az amerikai hatóságokkal.
A kezdeti 14 milliárd dolláros követelés a bank pénzügyi összeomlását jelentette volna, végül 7,2 milliárd dollárban állapodtak meg.
2. Pénzmosás Oroszországban
Miközben még zajlottak az egyeztetések az amerikai hatóságokkal, 2015-ben egy újabb botrány robbant ki. A nyomozók szerint a bank részvényügyleteken keresztül
tízmilliárd dollárnyi piszkos pénzt mosott tisztára orosz rubelben.
Mivel a tranzakciók dollárban zajlottak, az amerikai hatóságok ismét közbeléptek. A büntetés ezúttal 600 millió dollár volt. A Deutsche Bank ezt követően megszüntette befektetési banki tevékenységét Oroszországban.
3. Kamatmanipuláció
Az Euribor és a Libor referencia-kamatlábak meghatározó szerepet játszanak a globális pénzügyi rendszerben. 2013-ban az Európai Bizottság 1,7 milliárd eurós bírságot szabott ki hat nagy nemzetközi bankra kamatmanipuláció miatt.
A legnagyobb büntetést, 725 millió eurót, a Deutsche Bank kapta, amelyet később brit és amerikai hatóságok további 2,5 milliárd dollárra bírságoltak.
3. Az amerikai–iráni embargó megsértése
Az Egyesült Államok Irán elleni embargójának megsértése miatt 2015-ben 260 millió dollárt fizetett, jóval kevesebbet, mint versenytársa, a Commerzbank, amely hasonló ügyben 1,4 milliárd dolláros büntetést kapott.
4. Kapcsolat Jeffrey Epsteinnel
A New York-i pénzügyi felügyelet 150 millió dolláros bírságot szabott ki rá. A hatóság szerint
a bank tisztában volt Epstein „szörnyű bűnözői múltjával”,
mégsem lépett fel a rendszeres és gyanús pénzfelvételek ellen, amelyek kiskorúak szexuális bántalmazásához is kapcsolódtak.
5. Danske Bank
A Deutsche Bank a világ egyik legnagyobb pénzmosási botrányában is érintett volt, mégpedig a dán Danske Bank levelezőbankjaként. A gyanús átutalások értéke mintegy 200 milliárd euró volt 2007 és 2015 között. A hatóságok ismét „elégtelen ügyfélellenőrzést” állapítottak meg. A Deutsche Bank ezt követően körülbelül egymilliárd dollárt költött belső ellenőrzési rendszereinek megerősítésére, és több mint 1500 új munkatársat vett fel a felügyeleti területre.
Brutális leépítést jelentett be a Deutsche Bank
Folytatja lakossági üzletágának átalakítását a Deutsche Bank: a digitalizáció erősítésével párhuzamosan tovább ritkítja fiókhálózatát, az év végéig mintegy száz telephelyet zár be. A Deutsche Bank és a Postbank Németországban tavaly év végén együttesen még több mint 750 fiókot működtetett, de a leépítéssel „jó úton haladnak” egy, a bank számára megfelelő fiókszám eléréséhez – tájékoztatta a dpa hírügynökséget Claudio de Sanctis, a bank lakossági üzletágának igazgatósági tagja.